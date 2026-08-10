Familjen sa nej till 30 euro kvadratmetern – nu tvingas de lämna den för två

Familjen Garza tackade nej till 25 euro kvadratmetern för marken intill Zaragozas största köpcentrum. Nu tas marken över för två euro per kvadratmeter för Microsofts datacenter.
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AI-bommen kräver energi, mycket sådan.
Google, Meta och Microsoft bygger egna gaskraftverk i rekordfart för att få energi till sina AI-datacenter. Beställningarna har redan slagit 25-årsrekord, där lösningen stavas naturgas. I Sverige har ansökningar om nya datacenter redan passerat vad fem kärnkraftsreaktorer kan leverera.
AI-jättarna investerar samtidigt miljarder på utvecklingen, där Microsoft exempelvis satsar 23 miljarder dollar, mestadels på den indiska marknaden, där datacenter, utbildning och molninfrastruktur står i centrum.
Markpriser drar iväg
När nya datacenter ska byggas innebär det att markpriserna i många fall drar iväg. Ibland blir det dock inte så lyckade affärer för privatpersoner, vilket en deal i Spanien visar.
Det var 2024 som Microsoft kontaktade familjen Garza. Teknikjätten ville köpa marken för att bygga ett nytt datacenter i Zaragoza. Familjen ansåg dock att de erbjudna 25 euro per kvadratmeter inte motsvarade markens verkliga värde och valde därför att tacka nej.
Två år senare blev situationen en helt annan.
I stället för en frivillig försäljning genomfördes en expropriation. Enligt tyska Heute fick familjen då omkring två euro per kvadratmeter – betydligt mindre än det ursprungliga erbjudandet från Microsoft.
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Byger nya datacenter
Microsoft planerar enligt rapporteringen att investera omkring 2,9 miljarder euro i tre nya datacenter i regionen Aragonien. Anläggningen i Zaragoza ska byggas på ett område på omkring 16,5 hektar. För Microsoft är utbyggnaden en del av den växande efterfrågan på datorkapacitet för molntjänster och artificiell intelligens.
Omstridd fråga
Microsoft hävdar att marken har värderats av en oberoende expert enligt gällande regler. Den lokala administrationen i Aragonien har också bedömt ersättningsnivåerna som rimliga.
För familjen Garza är frågan däremot fortfarande omstridd. De har lämnat in klagomål till myndigheterna och ifrågasätter hur markens värde har fastställts, enligt El Diario.
”De talar om ett prioriterat projekt för Aragonien, men i slutändan har ett utländskt företag prioriterats”, säger Ana Garza i den berörda familjen, och pekar på projektet som drivs av Microsoft.
Microsoft satsar på Sverige
Techjätten är även aktiv i Sverige.
Microsoft har sedan flera år datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp, och framför allt etableringen i Gästrikland har vuxit kraftigt. Microsoft köpte exempelvis 66 hektar i Ersbo, Gävle, för 145 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 220 kronor kvadratmetern.
I Gävle och Sandviken pågår ytterligare utbyggnad. Även Sandvikens kommun har sålt mark till Microsoft, medan privata markägare har sålt ytterligare mark i området.
Utbyggnaden visar varför frågan om datacenter har blivit allt mer kontroversiell även i Sverige.
Å ena sidan innebär etableringarna investeringar, arbetstillfällen och ny teknisk infrastruktur.
Å andra sidan tar serverhallarna stora mängder mark och el i anspråk.
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