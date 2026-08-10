Familjen sa nej till 30 euro kvadratmetern – nu tvingas de lämna den för två

AI-jättarna investerar samtidigt miljarder på utvecklingen, där Microsoft exempelvis satsar 23 miljarder dollar, mestadels på den indiska marknaden, där datacenter, utbildning och molninfrastruktur står i centrum.

Markpriser drar iväg

När nya datacenter ska byggas innebär det att markpriserna i många fall drar iväg. Ibland blir det dock inte så lyckade affärer för privatpersoner, vilket en deal i Spanien visar.

Det var 2024 som Microsoft kontaktade familjen Garza. Teknikjätten ville köpa marken för att bygga ett nytt datacenter i Zaragoza. Familjen ansåg dock att de erbjudna 25 euro per kvadratmeter inte motsvarade markens verkliga värde och valde därför att tacka nej.

Två år senare blev situationen en helt annan.

I stället för en frivillig försäljning genomfördes en expropriation. Enligt tyska Heute fick familjen då omkring två euro per kvadratmeter – betydligt mindre än det ursprungliga erbjudandet från Microsoft.

Läs även: Den dolda fällan efter pensionen – när du alltid ställer upp för andra – E55