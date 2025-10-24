Glöm 25 – nu är 55 den nya toppåldern

Hjärnan når sin topp senare än vi trott

Bakom studien står psykologen Gilles E. Gignac vid University of Western Australia. Han och hans forskargrupp analyserade 16 psykologiska egenskaper som avgör hur väl människor fungerar i verkliga livet. Resultatet var tydligt: den så kallade “allmänna psykologiska prestationsförmågan” når sin topp i medelåldern.

Enligt Gignac handlar det inte bara om minne och reaktionsförmåga. Han lyfter också fram egenskaper som emotionell stabilitet, samvetsgrannhet och förmågan att fatta kloka beslut utan att låta sig styras av känslor. Just dessa kvaliteter förbättras ända upp i 70-årsåldern. “Många av våra mest avgörande styrkor kommer med erfarenhet, inte ungdom,” skriver han i The Conversation.

60 är det nya 30, fast med vett att gå hem i tid. Arkivbild. (Foto: Budimir Jevtic/TT)

Livserfarenhet gör oss smartare

Förklaringen är lika biologisk som erfarenhetsbaserad. När vi blir äldre minskar impulsiviteten, empatin växer och hjärnans beslutscentrum blir bättre på att väga risker mot belöning. I stället för att rusa fram hinner vi tänka till – och väljer klokare.

Forskningen kan också förklara varför så många toppositioner i näringsliv och politik innehas av personer över 50. “Det är kanske inte slumpen att de flesta statsministrar, vd:ar och domare befinner sig just i det spannet,” konstaterar Gignac.

Kort sagt: medan gymmet kan tillhöra 25-åringarna tillhör styrelserummet, skrivbordet – och kanske också livsvisdomen – 55-åringarna.

Att sova ut håller hjärnan ung visar en ny studie. (Foto: Unsplash)

• Studien är publicerad i Intelligence (oktober 2025) och baseras på data från över 16 psykologiska egenskaper.

• Emotionell stabilitet når sin topp vid cirka 75 års ålder, enligt forskarna.

• Gilles E. Gignac är verksam vid University of Western Australia och har tidigare forskat om intelligens, personlighet och välmående.

