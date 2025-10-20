Det bubblar i havet – och inte på det trevliga sättet. En mystisk värmebölja i norra Stilla havet har fått forskare att höja ögonbrynen. Havsytan mellan Japan och Kalifornien har under sommaren varit varmare än någonsin uppmätt, med temperaturer över 0,25 grader högre än rekordåret 2022. Det låter kanske lite, men för ett havsområde tio gånger större än Medelhavet är det ett enormt kliv.
Rekordvarmt Stilla hav kan ge kallstart på svensk vinter
Mest läst i kategorin
Miljardras i konstvärlden – men kvinnorna tar revansch
Den globala marknaden för samtida konst har varit med om ett miljardras och tappat en fjärdedel av sitt värde i konstvärlden. De riktigt dyra verken säljer inte längre, medan billigare tavlor går som smör. Men mitt i raset sätter sydafrikanska Marlene Dumas nytt rekord för levande kvinnliga konstnärer. Samtidigt visar giganterna Andy Warhol och Pablo …
Glöm gymmet – allt du behöver är en järnkula och lite vilja
Det började i Ryssland, förstås. Där användes kettlebells – eller girjor som en järnkula kallades – ursprungligen för att väga säckar med säd. Men som så ofta i mänsklighetens historia gick det snabbt från praktiskt till fåfängt. Cirkusartister började jonglera med de tunga kloten, militärer tränade med dem och någonstans på vägen uppstod en ny …
Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunder
Glöm dyra krämer, sprutor och evighetslånga skönhetsrutiner. Det nya svenska anti-age-tricket för att bli yngre kräver varken nålar eller filter – bara lite fantasi och en väl vald siffra. Att ljuga om sin ålder har blivit 2025 års mest effektiva – och roligaste – sätt att känna sig yngre. 27 är det nya 32 Det …
Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton
Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor. Välkommen till skilsmässoindustrin i London Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med …
Guld som arv, ankare och tillgång
I många sydasiatiska familjer börjar guld samlas redan före födseln, arvegods blandas med gåvor till födelse, högtider och vigsel. Det är smycken och minnen, men också ett privat finansiellt ankare. Farzana Ghani i Miami uttrycker det sakligt i en artikel i CNN: “Jämfört med obligationer och att hålla kontanter, skulle jag fortfarande föredra att köpa …
Fenomenet kallas “the warm blob” och har tidigare kopplats till förändrade vädermönster på båda sidor av Stilla havet. Nu pekar brittiska och amerikanska forskare på att värmen i väster kan få konsekvenser även för oss i norr, rapporterar BBC News.
“De här extrema havstemperaturerna kan skapa vågrörelser i atmosfären som förändrar luftströmmarna över Nordatlanten och Europa”, säger Amanda Maycock, klimatforskare vid University of Leeds, till BBC.
“Det kan dra ner kallare luftmassor från Arktis och ge oss en kyligare start på vintern.”
Renare luft – varmare Stilla havet
Att haven blir varmare är ingen nyhet. Men det som förbryllar forskarna är hur snabbt temperaturen stigit. En möjlig förklaring är ironiskt nog miljölagar. Sedan 2020 har internationella regler kraftigt minskat mängden svaveldioxid i fartygsbränsle. Samtidigt har Kina rensat upp i sin smoggiga luft.
Tidigare reflekterade dessa luftföroreningar en del av solens strålar – nu får haven ta emot mer värme direkt.
“Det verkar som att vi ser den dolda uppvärmning som legat maskerad under decennier”, säger klimatforskaren Zeke Hausfather vid Berkeley Earth till BBC.
Läs även: Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga
Effekter i Sverige
För Sverige kan effekten märkas redan denna vinter. Kombinationen av den ovanligt varma norra Stilla havsytan och ett svagt La Niña-fenomen längre söderut gör att meteorologer spår en kallare december och januari, men mildare väder mot slutet av säsongen.
Vi kan alltså vänta oss fler tvära kast: minusgrader och snöfall tidigt, följt av slask och regn senare.
Och även om vintrarna generellt blir mildare i takt med klimatförändringarna, visar årets märkliga värmebubbla hur obalanserat klotspelet mellan haven och atmosfären kan bli.
Eller som forskarna själva sammanfattar det: “Det här är inte bara naturlig variation – det är ett nytt kapitel i klimatets oförutsägbarhet.”
Källa: BBC News Climate and Science, oktober 2025
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunder, Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Res billigt – men stanna inte här
Budapest lockar med billiga shoppinggator medan Portugal är ett dåligt val för den som vill bosätta sig permanent. Samtidigt får Norge kritik för sin elreform.? Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har handlat om tjänstepension, elreformer, billiga resor och övervärderade bostäder. Bland annat.? Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? …
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar
En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre. Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen …
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans
Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen. Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget …
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst
Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen. 30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i …
Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"
Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, enligt Financial Times som drar paralleller till Northvolt. Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder …