Rekordvarmt Stilla hav kan ge kallstart på svensk vinter

Fenomenet kallas “the warm blob” och har tidigare kopplats till förändrade vädermönster på båda sidor av Stilla havet. Nu pekar brittiska och amerikanska forskare på att värmen i väster kan få konsekvenser även för oss i norr, rapporterar BBC News.

“De här extrema havstemperaturerna kan skapa vågrörelser i atmosfären som förändrar luftströmmarna över Nordatlanten och Europa”, säger Amanda Maycock, klimatforskare vid University of Leeds, till BBC.

“Det kan dra ner kallare luftmassor från Arktis och ge oss en kyligare start på vintern.”

Havsytan i Stilla havet har nått rekordtemperaturer under sommaren 2025, enligt BBC. Foto: Unsplash

Renare luft – varmare Stilla havet

Att haven blir varmare är ingen nyhet. Men det som förbryllar forskarna är hur snabbt temperaturen stigit. En möjlig förklaring är ironiskt nog miljölagar. Sedan 2020 har internationella regler kraftigt minskat mängden svaveldioxid i fartygsbränsle. Samtidigt har Kina rensat upp i sin smoggiga luft.

Tidigare reflekterade dessa luftföroreningar en del av solens strålar – nu får haven ta emot mer värme direkt.

“Det verkar som att vi ser den dolda uppvärmning som legat maskerad under decennier”, säger klimatforskaren Zeke Hausfather vid Berkeley Earth till BBC.

Effekter i Sverige

För Sverige kan effekten märkas redan denna vinter. Kombinationen av den ovanligt varma norra Stilla havsytan och ett svagt La Niña-fenomen längre söderut gör att meteorologer spår en kallare december och januari, men mildare väder mot slutet av säsongen.

Vi kan alltså vänta oss fler tvära kast: minusgrader och snöfall tidigt, följt av slask och regn senare.

Och även om vintrarna generellt blir mildare i takt med klimatförändringarna, visar årets märkliga värmebubbla hur obalanserat klotspelet mellan haven och atmosfären kan bli.

Eller som forskarna själva sammanfattar det: “Det här är inte bara naturlig variation – det är ett nytt kapitel i klimatets oförutsägbarhet.”

Källa: BBC News Climate and Science, oktober 2025

