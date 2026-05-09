Fred mellan USA och Iran får inte följderna av kriget att försvinna direkt. Om Hormuz fortsätter vara stängt? ”Då blir det gradvis värre”.
Varningen: Det här sker om Hormuz inte öppnas
Iran håller fortfarande Hormuzsundet stängt, samtidigt som USA blockerar fartyg på väg till eller från iranska hamnar.
Läget efter att USA och Israel inledde sitt krig mot Iran, har gett oss priser på fossila bränslen som skjuter i höjden. Nu börjar det kännas i plånboken för människor globalt.
6 maj kom rapporter om att USA och Iran närmar sig ett avtal för att avsluta kriget.
Ole Gunnar Austvik, professor emeritus i politisk ekonomi och petroleumekonomi i Innlandet, säger att vi kan hoppas men inte vara säkra på att en lösning är nära.
”Ingen vet egentligen”
”Ingen vet egentligen vad som kommer att hända. Vi har nåtts av så många olika besked”, konstaterar han.
Oljepriset sjönk efter nyheterna 6 maj, men det är tillfälligt, menar Austvik.
”Jag tror inte att det kommer att ske någon fundamental förändring förrän marknaden hittar något säkrare att tro på”, säger Austvik.
Ekonomen Roger Hammersland, makroekonom på Statistisk sentralbyå, är inte heller övertygad om att lösningen är nära.
”Det är möjligt att marknaden lägger lite för mycket vikt vid amerikanska och israeliska signaler. Man ska vara lite försiktig med att inte tro helt på detta”, säger han hos norska Forskning.
Både snabbt och långvarigt
Skulle det bli ett fredsavtal och Hormuzsundet öppnas, är effekterna både snabba och på lång sikt.
”Om det blir ett avtal kommer det att få effekter och oljepriset kommer att falla relativt snabbt”, säger Hammersland.
”Men mycket infrastruktur har redan förstörts och det kommer att ta tid att återuppbygga den”, tillägger han.
Austvik tror att oljepriserna kommer att ligga kvar på en högre nivå än före kriget fram till slutet av året, även om sundet öppnas igen.
”Kan vara i flera år”
”Dessutom har en osäkerhet skapats som kan vara i flera år. Det är inte säkert att vi kommer ner till 60-70 dollar per fat alls under de närmaste åren”, menar han.
Vad alla funderar över är naturligtvis vad som händer om Iran och USA inte blir överens och Hormuzsundet fortsätter att vara stängt i månader framöver?
”Då talar vi om ett helt annat scenario”, konstaterar Roger Hammersland.
”Det kan få stora konsekvenser. Vi kan faktiskt se en fysisk brist på olja och gas. I ett sådant fall kan olje- och gaspriserna skjuta i höjden”, påpekar han.
”Oljan kan nå 200 dollar”
”Oljepriset ligger nu runt 100 dollar per fat. Om det inte blir någon överenskommelse, utan nya fientligheter, kan oljepriset skjuta i höjden till 200 dollar”, spekulerar Hammersland.
”Då kommer vi att se högre energipriser, inflationstrycket blir ännu starkare och vi kommer förmodligen att se ytterligare räntehöjningar.”
”Det verkliga krisscenariot är att de bombar varandra i bitar. Det vill säga att oljeinstallationer och sjöfartsanläggningar förstörs. Då sätts en betydande del av världens oljeproduktion ur spel i flera år”, säger Ole Gunnar Austvik.
”Om det blir helt okontrollerat, vilket det kan bli, får man den stora krisen.”
