Varningen: Det här sker om Hormuz inte öppnas

Både snabbt och långvarigt

Skulle det bli ett fredsavtal och Hormuzsundet öppnas, är effekterna både snabba och på lång sikt.

”Om det blir ett avtal kommer det att få effekter och oljepriset kommer att falla relativt snabbt”, säger Hammersland.

”Men mycket infrastruktur har redan förstörts och det kommer att ta tid att återuppbygga den”, tillägger han.

Austvik tror att oljepriserna kommer att ligga kvar på en högre nivå än före kriget fram till slutet av året, även om sundet öppnas igen.

”Kan vara i flera år”

”Dessutom har en osäkerhet skapats som kan vara i flera år. Det är inte säkert att vi kommer ner till 60-70 dollar per fat alls under de närmaste åren”, menar han.

Vad alla funderar över är naturligtvis vad som händer om Iran och USA inte blir överens och Hormuzsundet fortsätter att vara stängt i månader framöver?

”Då talar vi om ett helt annat scenario”, konstaterar Roger Hammersland.

ANNONS

”Det kan få stora konsekvenser. Vi kan faktiskt se en fysisk brist på olja och gas. I ett sådant fall kan olje- och gaspriserna skjuta i höjden”, påpekar han.

Nu vill vindkraften casha in på Iran-kriget. Dagens PS

Här kan effekterna slå igenom kraftigt – både i pris och i tillgång. Om inte Hormuz öppnas och USA blir överens med Iran slår följderna hårt. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

”Oljan kan nå 200 dollar”

”Oljepriset ligger nu runt 100 dollar per fat. Om det inte blir någon överenskommelse, utan nya fientligheter, kan oljepriset skjuta i höjden till 200 dollar”, spekulerar Hammersland.

”Då kommer vi att se högre energipriser, inflationstrycket blir ännu starkare och vi kommer förmodligen att se ytterligare räntehöjningar.”

”Det verkliga krisscenariot är att de bombar varandra i bitar. Det vill säga att oljeinstallationer och sjöfartsanläggningar förstörs. Då sätts en betydande del av världens oljeproduktion ur spel i flera år”, säger Ole Gunnar Austvik.

”Om det blir helt okontrollerat, vilket det kan bli, får man den stora krisen.”

Guld och silver: ”Efter Iran börjar uppgången igen”. Dagens PS

ANNONS