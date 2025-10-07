Dagensps.se
Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan

Köttkriget har börjat – och vegoburgarna flyr i panik.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling analyserar det senaste från Stureplan. Två nya stekhus öppnar inom loppet av några månader – och alla vill ha kött på tallriken. Frågan är bara hur länge Stureplanspubliken orkar med en blodig duell mellan de stora krogkoncernerna.

Maktkampen vid Stureplan

Stureplan är och förblir Stockholms epicentrum. Här trängs alla – från miljardärer till gängkriminella via kultureliten och de bästa idrottsmännen i Sverige. Och förstås helt vanliga människor som bara vill ha en bit gott att äta och, ja, titta på kändisar och ha en skön kväll.

Vanliga stockholmare utgör den stora massan, och det är dessa (vi) som krögarna vill ha på sina restauranger. Följaktligen är konkurrensen mellan etablissemangen runt Stureplan stenhård eftersom ingen annanstans är krogstolarna och barplatserna fler. Ett gäng större koncerner ligger bakom de flesta krognamn som lockar stadens invånare ur sina bostadsrätter och ner till city.

De stora drakarna

Störst är Stureplansgruppen med en omsättning rejält över miljarden. Tvåa är Svenska Brasserier, som har långa anor i stadens krogliv. Matilda Jackson, som driver koncernen, är tredje generationens krögare, dotter till PG Nilsson, som i sin tur är son till Rolf Nilsson – ja, han som en gång startade Rolfs Kök.

Utmanare i denna sfär är Filip och Daniel Guven, som driver Gastro Hospitality. De står bland annat bakom East, som ska stänga vid årsskiftet och sedan renoveras i några månader. Konceptet ska breddas till att även omfatta sydamerikansk mat; om namnet East överlever är ännu inte bestämt.

East tar en paus för skönhetsoperation – återkommer med sydamerikanska former. (Foto: TT)

Frantzén mot Kovac

En fjärde utmanare på Stureplan är Frantzéngruppen, som leds av kocken Björn Frantzén. Hans brasserie Astoria på Nybrogatan har på kort tid lyckats bli en värdig konkurrent till Sturehof – krogen som alla krögare i Sverige drömmer om att äga. (Detta sa jag till PG när jag träffade honom senast. Då svarade han att han aldrig skulle sälja den. Sedan rättade han sig och sa att hans dotter aldrig skulle sälja den.)

Men trots att man är bäst i stan på att driva Sturehof på Stureplan kan man ändå misslyckas. Detta vet PG. Hans Taverna Brillo på Sturegatan lyckades sällan få svarta siffror i bokslutet; det slutade med en konkurs. Snabba att knipa den attraktiva adressen var Stureplansgruppen, som planerar minst tre restauranger i de stora lokalerna. Först att öppna, om bara några dagar, blir Sperling & Co. Ansvarig krögare är Michael Andersson, som vann Årets Kock förra året. Inriktningen blir ett modernt stekhus – alltså en köttkrog.

Den råvara som alla från hälsoforskare till miljöforskare säger att vi ska äta mindre av, och som också sticker ut på många menyer med priser kring 500-lappen. Och som om inte detta var nog, aviserade Björn Frantzén på Instagram i helgen att han planerar att öppna ett stekhus på andra sidan gatan, snett mitt emot Sperling & Co, i Teliahuset med utsikt mot Stureplan. Något krognamn är ännu inte klart, men Frantzén tror alltså på kött lika mycket som Stureplansgruppens vd Vimal Kovac.

Stureplansgruppen bygger köttkatedral – prästen heter Michael Andersson.

Varför vi älskar kött

Jag håller med. Kött är och förblir ankaret i den västerländska matlagningen – det man helst vill ha när man verkligen ska unna sig något. Ett av problemen med den nu nedlagda krogen Taverna Brillo var att gästerna till stor del utgjordes av tjejer, som är bättre på att hålla i plånboken än män, och de äter följaktligen mindre kött och dricker därför billigare viner. De ovetenskapliga undersökningar jag har gjort bland mina manliga vänner när vi är på krogen visar att de i nio fall av tio föredrar kött.

Hälsa, trender och framtid

Mot kött talar dock två starka trender: longevity och Ozempic. Båda är bara i sin gryning, och det är oklart hur mycket de kommer att påverka framtiden. Ozempic beskrivs ofta som det bästa som hänt mänskligheten sedan p-pillret, men en läkare varnade mig nyligen för danskarnas medicin eftersom den kan leda till benskörhet.

Longevity är spännande eftersom den utmanar människans till synes eviga jakt på fåfänga och snabba kickar. Världshandeln skulle inte vara densamma om vi slutade med socker, salt, choklad och alkohol. Det är självklart att dessa trender kommer att påverka livet runt Stureplan, men om det blir en revolution återstår att se. Jag tycker följaktligen att både Björn Frantzén och Michael Andersson gör rätt när de satsar på en råvara som ger den starkaste mättnadskänslan.

För det är trots allt i magen som maten gör mest nytta.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

