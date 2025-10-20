Svampen ser ut som en Karl Johan men doftar som en parfym från Kyoto. Matsutakesvampen, även kallad kronsvamp, är en av världens dyraste delikatesser. I Japan säljs de vackraste exemplaren för över 200 000 kronor kilot. Men du kan faktiskt hitta den här hemma – mitt i den svenska tallskogen.
Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot
Mest läst i kategorin
Glöm barndomstraumat – dagens rotfrukter smakar som dessert
Minns du barndomens överkokta rotfrukter: kålrot, morötter som smakade jord och rödbetor som luktade gymnastiksal? Glöm det. Dagens svenska rotfrukter har blivit sötare, snällare och mer smakrika än någonsin – tack vare modern växtförädling, smartare odling och lite hjälp från forskarna på SLU och Örebro universitet. Från kåldoft till karamell Bakom den nya smaken ligger …
Veckans perfekta vintips – schnitzel och sköna österrikare
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. När luften blir krispig och köken fylls av svamp, rotfrukter och kål är det dags för schnitzel. En rätt som känns …
Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage
Den ludna frukten ser ut som ett hårigt ägg och har länge stått i skuggan av bananen. Men nu har kiwi, den ludna frukten, fått sin revansch. Enligt ett nytt EU-beslut är den gröna frukten inte bara rik på C-vitamin – den är också vetenskapligt bevisad att få fart på magen. NHS i Storbritannien håller …
Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga kiosken”
Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga kiosken” har stått vid spisen i 45 år, vunnit Årets Kock, lagat mat till kungligheter och öppnat två av Stockholms mest älskade restauranger. Men trots framgångarna står Fredrik Eriksson, 61 år, fortfarande i luckan varje lunch på Långbro Värdshus. ”Jag känner inget stopp. Det är …
Flygbolaget som går mot strömmen – bjuder på vin till alla i kabinen
Ryanair vill förbjuda alkohol på flygplatser. SAS säljer en plastmugg vin för minst 89 kronor och Norwegian tar betalt för både dryck och leende. Men vi har hittat ett flygbolag som går åt motsatt håll – och bjuder alla passagerare på öl och vin, även i ekonomiklass. Skåla med vin på 10 000 meter Medan …
Säljs för över 200 000 kronor kilot
När japanska medier i oktober rapporterade om ett rekordpris på 59 500 norska kronor för åtta matsutakesvampar tappade till och med erfarna kockar hakan. Det motsvarar ett kilopris på 226 000 kronor – mer än tryffel, saffran och kaviar.
I Japan är matsutake symbolen för höst och lycka. Säsongens första exemplar säljs på auktion som om de vore diamanter. Kocken Noritsugu Yoshimura på restaurang Kinmata i Kyoto betalade rekordpriset och konstaterade: ”Konsistensen är fast, fuktigheten perfekt och aromen fantastisk – årets svampar är exceptionella.”
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Växer i svenska tallskogar
Vad få vet är att samma exklusiva svamp växer även i Norden. Den trivs i gles tallskog på sandig mark – ofta där marken är torr och mossan doftar av barr.
– Matsutaken är ingen myt, säger Tor Erik Brandrud vid Norska institutet för naturforskning. Han menar att svampen är sällsynt men möjlig att hitta i skogarna runt Elverum, Pasvik och troligen även i delar av Sverige.
Och mycket riktigt – Artdatabanken listar flera fynd även här: från Norrbotten till Dalarna och ner mot Sörmland. Totalt finns ett hundratal kända platser i landet, och den är klassad som sårbar i både Sverige och Norge.
Den nordiska tryffeln
Matsutake beskrivs ofta som en kryddig, pepprig och lätt parfymig svamp – en smak som delas av få andra arter. I Japan är doften så omtyckt att den används i parfym. I Sverige har däremot ingen riktigt tagit fasta på potentialen.
– Det kunde de ha gjort, säger Brandrud. Vid en höstsvampträff i Pasvik 2022 tillagades svamparna enligt konstens alla regler. Alla tycker inte att de smakar lika fantastiskt, men det var en upplevelse.
Faktum är att Matsutaken har allt som krävs för att bli vår nordiska tryffel: sällsynthet, lyxstämpel och en doft som skapar myt. Men än så länge går den mesta svampen obemärkt förbi bland kottar och lingonris.
The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn
Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka.
En svamp för finsmakare
Att svampen är dyr handlar inte bara om smaken. Den växer långsamt, kräver speciella förhållanden och kan inte odlas industriellt. Hela processen – från att den plockas till att den serveras – måste ske inom några dagar. Det gör att bara några få exemplar per säsong når den japanska toppgastronomin.
Kanske nästa svenska export?
Så finns det en framtid för svenska svampplockare som vill sälja till Japan?
– Teoretiskt, ja, men kvaliteten måste vara absolut topp och transporten extremt snabb, säger Brandrud.
I praktiken är det nog lättare att njuta av den själv. Kanske grillad över öppen eld en kylig höstkväll, med ett glas sake eller svenskt naturvin i handen.
Perfect Weekend Guide: den “svenska” Matsutake – även kallad kronsvamp
• Växer i gles tallskog på sandig mark i södra och mellersta Sverige.
• Doften beskrivs som kryddig, pepprig och lätt parfymig.
• Rödlistad och sällsynt – plocka försiktigt och lämna små exemplar kvar.
• I Japan är den en symbol för höst och lycka och serveras grillad, i risrätter eller som arom till buljonger.
Källa: NRK, ABC Nyheter, Artdatabanken, News on Japan.
Vill du läsa mer om mat och restauranger? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Veckans perfekta vintips – schnitzel och sköna österrikare och Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot
Svampen ser ut som en Karl Johan men doftar som en parfym från Kyoto. Matsutakesvampen, även kallad kronsvamp, är en av världens dyraste delikatesser. I Japan säljs de vackraste exemplaren för över 200 000 kronor kilot. Men du kan faktiskt hitta den här hemma – mitt i den svenska tallskogen. Säljs för över 200 000 …
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Glöm inte att ställa om klockan – och att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början. I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har …
Ställer vi om klockan för sista gång snart?
Den 26 oktober ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Din toalett får ny funktion – ska mäta din hälsa
En kamera i toaletten? Ja, nu blir badrummet ett hälso-labb. En ny pryl analyserar det som spolas ner för att ge dig full koll på kroppen. Precis som att smarta kattlådor kan hålla koll på våra husdjurs hälsa, verkar det nu vara dags för samma sak i våra badrum. Badrumsföretaget Kohler har nämligen lanserat ett …