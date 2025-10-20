Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Växer i svenska tallskogar

Vad få vet är att samma exklusiva svamp växer även i Norden. Den trivs i gles tallskog på sandig mark – ofta där marken är torr och mossan doftar av barr.

– Matsutaken är ingen myt, säger Tor Erik Brandrud vid Norska institutet för naturforskning. Han menar att svampen är sällsynt men möjlig att hitta i skogarna runt Elverum, Pasvik och troligen även i delar av Sverige.

Och mycket riktigt – Artdatabanken listar flera fynd även här: från Norrbotten till Dalarna och ner mot Sörmland. Totalt finns ett hundratal kända platser i landet, och den är klassad som sårbar i både Sverige och Norge.

Den nordiska tryffeln

Matsutake beskrivs ofta som en kryddig, pepprig och lätt parfymig svamp – en smak som delas av få andra arter. I Japan är doften så omtyckt att den används i parfym. I Sverige har däremot ingen riktigt tagit fasta på potentialen.

– Det kunde de ha gjort, säger Brandrud. Vid en höstsvampträff i Pasvik 2022 tillagades svamparna enligt konstens alla regler. Alla tycker inte att de smakar lika fantastiskt, men det var en upplevelse.

Faktum är att Matsutaken har allt som krävs för att bli vår nordiska tryffel: sällsynthet, lyxstämpel och en doft som skapar myt. Men än så länge går den mesta svampen obemärkt förbi bland kottar och lingonris.

En svamp för finsmakare

Att svampen är dyr handlar inte bara om smaken. Den växer långsamt, kräver speciella förhållanden och kan inte odlas industriellt. Hela processen – från att den plockas till att den serveras – måste ske inom några dagar. Det gör att bara några få exemplar per säsong når den japanska toppgastronomin.

Kanske nästa svenska export?

Så finns det en framtid för svenska svampplockare som vill sälja till Japan?

– Teoretiskt, ja, men kvaliteten måste vara absolut topp och transporten extremt snabb, säger Brandrud.

I praktiken är det nog lättare att njuta av den själv. Kanske grillad över öppen eld en kylig höstkväll, med ett glas sake eller svenskt naturvin i handen.

Perfect Weekend Guide: den “svenska” Matsutake – även kallad kronsvamp

• Växer i gles tallskog på sandig mark i södra och mellersta Sverige.

• Doften beskrivs som kryddig, pepprig och lätt parfymig.

• Rödlistad och sällsynt – plocka försiktigt och lämna små exemplar kvar.

• I Japan är den en symbol för höst och lycka och serveras grillad, i risrätter eller som arom till buljonger.

Källa: NRK, ABC Nyheter, Artdatabanken, News on Japan.

