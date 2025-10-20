Dagensps.se
Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot

Den ser ut som en Karl Johan – men kostar mer än en Rolex.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Svampen ser ut som en Karl Johan men doftar som en parfym från Kyoto. Matsutakesvampen, även kallad kronsvamp, är en av världens dyraste delikatesser. I Japan säljs de vackraste exemplaren för över 200 000 kronor kilot. Men du kan faktiskt hitta den här hemma – mitt i den svenska tallskogen.

Säljs för över 200 000 kronor kilot

När japanska medier i oktober rapporterade om ett rekordpris på 59 500 norska kronor för åtta matsutakesvampar tappade till och med erfarna kockar hakan. Det motsvarar ett kilopris på 226 000 kronor – mer än tryffel, saffran och kaviar.
I Japan är matsutake symbolen för höst och lycka. Säsongens första exemplar säljs på auktion som om de vore diamanter. Kocken Noritsugu Yoshimura på restaurang Kinmata i Kyoto betalade rekordpriset och konstaterade: ”Konsistensen är fast, fuktigheten perfekt och aromen fantastisk – årets svampar är exceptionella.”

Växer i svenska tallskogar

Vad få vet är att samma exklusiva svamp växer även i Norden. Den trivs i gles tallskog på sandig mark – ofta där marken är torr och mossan doftar av barr.
– Matsutaken är ingen myt, säger Tor Erik Brandrud vid Norska institutet för naturforskning. Han menar att svampen är sällsynt men möjlig att hitta i skogarna runt Elverum, Pasvik och troligen även i delar av Sverige.
Och mycket riktigt – Artdatabanken listar flera fynd även här: från Norrbotten till Dalarna och ner mot Sörmland. Totalt finns ett hundratal kända platser i landet, och den är klassad som sårbar i både Sverige och Norge.

Den nordiska tryffeln

Matsutake beskrivs ofta som en kryddig, pepprig och lätt parfymig svamp – en smak som delas av få andra arter. I Japan är doften så omtyckt att den används i parfym. I Sverige har däremot ingen riktigt tagit fasta på potentialen.
– Det kunde de ha gjort, säger Brandrud. Vid en höstsvampträff i Pasvik 2022 tillagades svamparna enligt konstens alla regler. Alla tycker inte att de smakar lika fantastiskt, men det var en upplevelse.

Faktum är att Matsutaken har allt som krävs för att bli vår nordiska tryffel: sällsynthet, lyxstämpel och en doft som skapar myt. Men än så länge går den mesta svampen obemärkt förbi bland kottar och lingonris.

The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn

Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka.

En svamp för finsmakare

Att svampen är dyr handlar inte bara om smaken. Den växer långsamt, kräver speciella förhållanden och kan inte odlas industriellt. Hela processen – från att den plockas till att den serveras – måste ske inom några dagar. Det gör att bara några få exemplar per säsong når den japanska toppgastronomin.

Kanske nästa svenska export?

Så finns det en framtid för svenska svampplockare som vill sälja till Japan?
– Teoretiskt, ja, men kvaliteten måste vara absolut topp och transporten extremt snabb, säger Brandrud.
I praktiken är det nog lättare att njuta av den själv. Kanske grillad över öppen eld en kylig höstkväll, med ett glas sake eller svenskt naturvin i handen.

Perfect Weekend Guide: den “svenska” Matsutake – även kallad kronsvamp

• Växer i gles tallskog på sandig mark i södra och mellersta Sverige.
• Doften beskrivs som kryddig, pepprig och lätt parfymig.
• Rödlistad och sällsynt – plocka försiktigt och lämna små exemplar kvar.
• I Japan är den en symbol för höst och lycka och serveras grillad, i risrätter eller som arom till buljonger.

Källa: NRK, ABC Nyheter, Artdatabanken, News on Japan.

Vill du läsa mer om mat och restauranger? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Veckans perfekta vintips – schnitzel och sköna österrikare och Nu är det officiellt: den ludna frukten räddar din mage.

