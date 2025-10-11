Dagensps.se
Weekend
Resor

Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam

Istanbuls hamamer: där syndare blir rena och turister blir beroende. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 okt. 2025Publicerad: 12 okt. 2025

Att kliva in i en hamam i Istanbul är som att stiga in i en annan tid – och i någon annans händer. Här sköljs du, skrubbas och tvålas in av en badmästare som sett fler nakna kroppar än en badvakt på Eriksdalsbadet. Ångan är tät, marmorn het och gränsen mellan skam och eufori suddas ut snabbare än du hinner säga kese.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS
Marmor, mystik och en doft av olivtvål – välkommen till evig renhet. (Foto: Pixabay)

Varm marmor, kall blick och en skrubbvante som inte skäms

Istanbul är en stad med fler minareter än trafikljus och fler hamam än Starbucks. Den som någon gång drömt om att förlora sig i ånga, tvål och total hudkontakt med en främling med grov handske har kommit rätt. För här, under kupoler med stjärnformade hål, står tiden still – och huden förnyas på ett sätt som ingen svensk spabehandling någonsin lyckats med.

Här tvättar man inte bara kroppen, utan även samvetet. (Foto: Pixabay)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

En social institution i tvålens tecken

”I badrummet hemma är du ensam, men i hamamen är du en del av samhället”, säger arkitekten Ahmet İğdirligil, expert på badkultur till CNN. I det osmanska riket var hamamen kvinnornas frizon.

Här kunde de prata, skvallra och leta hustru åt sina söner – utan att någon make lade sig i. På 1700-talet lät sultaner bygga hamamer för att finansiera bibliotek. I dag kommer instagrammare och wellness-hipsters för att finansiera sina flöden.

En timme i hamamen, och du glömmer både Tinder och terapin. (Foto: AP)

Rummet, värmen och resan mot renhet

ANNONS

En turkisk hamam består alltid av tre rum: ett svalt rum för ombyte och te, ett ljummet för förberedelser, och ett hett, marmorblankt rum där du ligger på den stora stenen, göbek taşı, som en marinerad entrecôte. Ljuset silas genom kupolens små gluggar som stjärnor på natthimlen. Det är lika vackert som det är svettigt.

När badmästaren tar fram skrubbvanten, sin kese, vet du att det inte finns någon återvändo. (Foto: AP)

Ritualen som skalar bort allt – även stolthet

När natır (kvinna) eller tellak (man) hämtar dig börjar ceremonin. Du får en tunna vatten över huvudet, en skrubb med kese (skrubbvanten), en massage i olivoljetvålsskum och, för de mest tåliga, en känsla av att födas på nytt. ”Pormaskarna flyr i panik”, som en lokal badmästare uttryckte det. Och ja, du är naken – nästan. De engångstrosor som erbjuds på plats täcker mest din värdighet.

Efteråt: te, tystnad och total eufori

Efteråt blir du svept i varma handdukar, får en kopp te och ligger stilla tills du orkar möta världen igen. En bra hamam är som en resetknapp.

En dålig lämnar dig med röd hud och existentiella frågor. Men Istanbul har fortfarande ett 60-tal aktiva badhus, från kejsarliga palats till nyrestaurerade marmorparadis.

Peeling på riktigt – inga svenska sparviktiga bomullshandskar här inte. (Foto: AP)

Den eviga lockelsen

ANNONS

Att låta en främling skrubba bort din gamla hud kan låta märkligt. Men det finns något djupt tröstande i att bli tvättad av någon som behandlar dig som sitt barn. ”Vattnets energi möter människans”, säger badmästaren Elif Tamtartar. ”Tiden flyter som vatten – den största källan till helande.”

Istanbul vet hur man gör rent hus. Bokstavligt talat. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Istanbuls fem hetaste hamamer

Cağaloğlu Hamamı – Prof. Kazım İsmail Gürkan Cd. 24, Fatih. Byggd 1741, där sultan Mahmut finansierade sitt bibliotek med svett.
Çemberlitaş Hamamı – Vezirhan Cd. 8, Fatih. Klassiskt 1500-talsbad med rykte om sig att vara ”renare än en sjukhusoperation”.
Kılıç Ali Paşa Hamamı – Hamam Sk. 1, Beyoğlu. Designad av Mimar Sinan, lika vacker som en moské och nästan lika helig.
Hürrem Sultan Hamamı – Ayasofya Meydanı 2, Fatih. Byggd för Suleymans favoritfru Roxelana. Separata avdelningar, samma perfektion.
Zeyrek Çinili Hamamı – İtfaiye Cd. 44, Fatih. Nyrestaurerad pärla där marmor möter modern konst och kroppslig rening.

Källa: CNN Travel

Vill du läsa mer om restauranger och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron och De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BadIstanbulresorTurkiet
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS