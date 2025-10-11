Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

En social institution i tvålens tecken

”I badrummet hemma är du ensam, men i hamamen är du en del av samhället”, säger arkitekten Ahmet İğdirligil, expert på badkultur till CNN. I det osmanska riket var hamamen kvinnornas frizon.

Här kunde de prata, skvallra och leta hustru åt sina söner – utan att någon make lade sig i. På 1700-talet lät sultaner bygga hamamer för att finansiera bibliotek. I dag kommer instagrammare och wellness-hipsters för att finansiera sina flöden.

En timme i hamamen, och du glömmer både Tinder och terapin. (Foto: AP)

Rummet, värmen och resan mot renhet

ANNONS

En turkisk hamam består alltid av tre rum: ett svalt rum för ombyte och te, ett ljummet för förberedelser, och ett hett, marmorblankt rum där du ligger på den stora stenen, göbek taşı, som en marinerad entrecôte. Ljuset silas genom kupolens små gluggar som stjärnor på natthimlen. Det är lika vackert som det är svettigt.

När badmästaren tar fram skrubbvanten, sin kese, vet du att det inte finns någon återvändo. (Foto: AP)

Ritualen som skalar bort allt – även stolthet

När natır (kvinna) eller tellak (man) hämtar dig börjar ceremonin. Du får en tunna vatten över huvudet, en skrubb med kese (skrubbvanten), en massage i olivoljetvålsskum och, för de mest tåliga, en känsla av att födas på nytt. ”Pormaskarna flyr i panik”, som en lokal badmästare uttryckte det. Och ja, du är naken – nästan. De engångstrosor som erbjuds på plats täcker mest din värdighet.

Efteråt: te, tystnad och total eufori

Efteråt blir du svept i varma handdukar, får en kopp te och ligger stilla tills du orkar möta världen igen. En bra hamam är som en resetknapp.

En dålig lämnar dig med röd hud och existentiella frågor. Men Istanbul har fortfarande ett 60-tal aktiva badhus, från kejsarliga palats till nyrestaurerade marmorparadis.

Peeling på riktigt – inga svenska sparviktiga bomullshandskar här inte. (Foto: AP)

Den eviga lockelsen

ANNONS

Att låta en främling skrubba bort din gamla hud kan låta märkligt. Men det finns något djupt tröstande i att bli tvättad av någon som behandlar dig som sitt barn. ”Vattnets energi möter människans”, säger badmästaren Elif Tamtartar. ”Tiden flyter som vatten – den största källan till helande.”

Istanbul vet hur man gör rent hus. Bokstavligt talat. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Istanbuls fem hetaste hamamer

Cağaloğlu Hamamı – Prof. Kazım İsmail Gürkan Cd. 24, Fatih. Byggd 1741, där sultan Mahmut finansierade sitt bibliotek med svett.

Çemberlitaş Hamamı – Vezirhan Cd. 8, Fatih. Klassiskt 1500-talsbad med rykte om sig att vara ”renare än en sjukhusoperation”.

Kılıç Ali Paşa Hamamı – Hamam Sk. 1, Beyoğlu. Designad av Mimar Sinan, lika vacker som en moské och nästan lika helig.

Hürrem Sultan Hamamı – Ayasofya Meydanı 2, Fatih. Byggd för Suleymans favoritfru Roxelana. Separata avdelningar, samma perfektion.

Zeyrek Çinili Hamamı – İtfaiye Cd. 44, Fatih. Nyrestaurerad pärla där marmor möter modern konst och kroppslig rening.

Källa: CNN Travel

Vill du läsa mer om restauranger och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron och De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm.