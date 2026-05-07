Rapport: Sociala medier gör vuxna mer ensamma

I rapporten framgår det att vuxna med många vänkontakter på sociala medieplattformar, personer som de aldrig träffat, var mer ensamma.

Utbredd ensamhet trots många FB-vänner

Undersökningen baseras på över 1 500 amerikaner i åldrarna 30 till 70 år. En intressant reflektion är att fler vänner på exempelvis Facebook inte gör människor mindre ensamma, om nu något fått för sig det.

Huvudförfattaren bakom rapporten, Dr. Brian Primack, som är professor i folkhälsa vid Oregons universitet, konstaterar att det nya med denna studie är att den ger insikter i hur vuxna personer påverkas av sina interaktioner online.

Mycket av den tidigare forskning som gjorts har fokuserat på hur barn och unga påverkas av sociala medier.

I den nu aktuella forskningen framgår det inte om personer som är ensamma hade kontakt med fler personer på nätet, eller om det var kontakten med främlingar som orsakade deras ensamhet. Professorn tror dock ensamheten är kopplad till båda dessa omständigheter.

Läs också: Unga, högutbildade – och oväntat ensamma DagensPS