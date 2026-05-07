Den som fått för sig att sociala medier som Facebook, Instagram och TikTok banar väg för djupare vänskap lever i en illusion.
Rapport: Sociala medier gör vuxna mer ensamma
Det är tvärt om högst troligt att du blir mer ensam och isolerad på grund av hänget på sociala medier. Det framgår av en ny studie som publicerats i Public Health Reports, den officiella tidskriften för den amerikanska folkhälsovården, berättar CNN.
I rapporten framgår det att vuxna med många vänkontakter på sociala medieplattformar, personer som de aldrig träffat, var mer ensamma.
Utbredd ensamhet trots många FB-vänner
Undersökningen baseras på över 1 500 amerikaner i åldrarna 30 till 70 år. En intressant reflektion är att fler vänner på exempelvis Facebook inte gör människor mindre ensamma, om nu något fått för sig det.
Huvudförfattaren bakom rapporten, Dr. Brian Primack, som är professor i folkhälsa vid Oregons universitet, konstaterar att det nya med denna studie är att den ger insikter i hur vuxna personer påverkas av sina interaktioner online.
Mycket av den tidigare forskning som gjorts har fokuserat på hur barn och unga påverkas av sociala medier.
I den nu aktuella forskningen framgår det inte om personer som är ensamma hade kontakt med fler personer på nätet, eller om det var kontakten med främlingar som orsakade deras ensamhet. Professorn tror dock ensamheten är kopplad till båda dessa omständigheter.
Professorn: Du går miste om viktig näring
Det finns studier som visar att människor upplever sig vara mindre ensamma tack vare många vänner på sociala medier, men det är inte samma sak som att få kontakt med dessa vänner, påpekar emellertid professorn som jämför det med att äta äppleflingor i stället för riktiga äpplen.
”Dessa smaksatta äppelflingor mättar din mage, den ger fortfarande kalorier och den smakar gott, men den ger inte den speciella näring som vi behöver”.
Enligt en annan annan rapport, som också refereras av CNN, känner sig ungefär hälften av alla amerikanska vuxna ensamma, vilket har liknats vid en ”epidemi”.
På jakt efter riktig vänskap? Byt strategi
Rapporten gör gällande att det är lika farligt att vara socialt isolerad som att röka upp till 15 cigaretter om dagen.
Slutsatsen av den forskning som gjorts när att det bästa är knyta kontakter personligen för att få vänner och inte förlita sig på att vännerna finns på sociala medier.
