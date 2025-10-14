Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Billigast i Europa – hit ska du resa om du vill ha mest för pengarna 

Billigast i Europa
Budapest är ett bra val för den som vill ha mycket shopping för pengarna (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Höstlovet närmar sig, och många svenskar planerar en weekendresa med shopping i fokus. Men var får man egentligen mest för pengarna? 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Hur ska man tänka när man ska spendera pengarna?
Spela klippet

Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?

13 okt. 2025
ANNONS

Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister och betydligt billigare flygbiljetter. Vi har redan kunnat konstatera att en resa till exempelvis Bangkok har blivit 41 procent billigare sedan i somras. 

Men hur ser priserna ut på plats? 

Enligt Forexs nya Shoppingindex skiljer sig prisnivåerna rejält mellan Europas – och världens – största mode- och shoppingstäder.

Här är det billigast – och dyrast 

Indexet visar att Budapest är billigast av alla städer som jämförts. Där får man en välfylld shoppingpåse till ett indexvärde på 73, att jämföra med Stockholm på 100. 

I den andra änden av listan hamnar Paris och Milano, som båda ligger på 114. New York toppar i sin tur listan med ett index på 137.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Forex har jämfört snittpriser på kläder, hotell, restauranger och transporter i tio populära städer. 

I Paris kostar ett par jeans omkring 1 100 kronor, nästan dubbelt så mycket som i New York, där motsvarande plagg går på 635 kronor. Däremot är en lunch i den franska huvudstaden i genomsnitt 30 procent billigare än i The Big Apple.

ANNONS

I Rom kostar varorna i den så kallade ”shoppingbagen” hela 1 500 kronor mindre än i Stockholm, medan Milano ligger på ungefär samma prisnivå som den svenska huvudstaden.

Billigast och dyrast
I New York är det dyrt att äta lunch (Foto: Unsplash)

Här får du mest och minst för pengarna:

  1. Budapest – index 73
  2. Berlin – index 85
  3. Barcelona – index 92
  4. Rom – index 97
  5. Madrid – index 100
  6. Stockholm – index 100
  7. London – index 112
  8. Milano – index 114
  9. Paris – index 114
  10. Köpenhamn – index 117
  11. New York – index 137
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Hotell och vardagskostnader påverkar totalen

Att vissa städer trots lägre shoppingpriser ändå får ett högre totalindex beror enligt Forex på andra levnadskostnader på plats, framför allt hotell. 

Den som har vänner att bo hos eller hittar ett billigare boendealternativ kan därför få en betydligt lägre total kostnad än vad indexet visar.

Så betalar du smartast på resan

Forex påminner också om att betalningsvanorna varierar mycket mellan länder. I Sverige sker ungefär var sjunde betalning med kontanter, medan hälften av ungrarna och nästan två av tre italienare fortfarande betalar med sedlar och mynt.

ANNONS

”Ha både kontanter och kort med på resan, det är smidigast. Kort fungerar i storstäder, men i mindre butiker och på marknader uppskattas kontanter – och de kan underlätta vid prutning”, säger Niklas Lydahl, COO på FOREX, i ett pressmeddelande

 ”Har man en genomtänkt mix av kontanter och kort är man förberedd för alla situationer”, tillägger han. 

Vill du veta hur man undviker valutapåslag på resan? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilligtEuropaListaResaShoppingstäder
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS