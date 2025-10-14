Billigast i Europa – hit ska du resa om du vill ha mest för pengarna 

Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister och betydligt billigare flygbiljetter. Vi har redan kunnat konstatera att en resa till exempelvis Bangkok har blivit 41 procent billigare sedan i somras.

Men hur ser priserna ut på plats?

Enligt Forexs nya Shoppingindex skiljer sig prisnivåerna rejält mellan Europas – och världens – största mode- och shoppingstäder.

Här är det billigast – och dyrast

Indexet visar att Budapest är billigast av alla städer som jämförts. Där får man en välfylld shoppingpåse till ett indexvärde på 73, att jämföra med Stockholm på 100.

I den andra änden av listan hamnar Paris och Milano, som båda ligger på 114. New York toppar i sin tur listan med ett index på 137.

Forex har jämfört snittpriser på kläder, hotell, restauranger och transporter i tio populära städer.

I Paris kostar ett par jeans omkring 1 100 kronor, nästan dubbelt så mycket som i New York, där motsvarande plagg går på 635 kronor. Däremot är en lunch i den franska huvudstaden i genomsnitt 30 procent billigare än i The Big Apple.

I Rom kostar varorna i den så kallade ”shoppingbagen” hela 1 500 kronor mindre än i Stockholm, medan Milano ligger på ungefär samma prisnivå som den svenska huvudstaden.

I New York är det dyrt att äta lunch (Foto: Unsplash)

Här får du mest och minst för pengarna: