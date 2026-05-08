Ny studie: Här är maten som kan störa – och förbättra – din sömn

Viss mat kopplas till bättre sömn

Allt på tallriken verkar dock inte störa nattsömnen. Enligt studien kopplades middagar med mer kolhydrater, olivolja och fet fisk till bättre sömnkvalitet.

”Kvällsmåltidens näringsmässiga innehåll kan påverka olika sömnparametrar”, konstaterar forskarna som också är noga med att påpeka att studien är observationsbaserad. Den kan alltså visa samband, men inte bevisa att en viss typ av middag direkt orsakar bättre eller sämre sömn.

Dålig sömn kan påverka frukosten

Intressant är att sambandet inte bara går åt ett håll. Sömnkvaliteten verkar också påverka vad människor äter nästa morgon.

Forskarna konstaterar att ”sämre sömnkvalitet är kopplad till mindre hälsosamma frukostvanor”.

Personer som vaknade senare åt mer kalorier till frukost. Mer fragmenterad sömn kopplades till högre sockerintag och mindre fibrer. Längre sömn hängde däremot ihop med bättre frukostkvalitet.

En vardagscykel

Studien pekar alltså på en enkel men viktig poäng: middag, sömn och frukost hänger ihop.

Det du äter på kvällen kan påverka natten. Natten kan i sin tur påverka morgonens val. Och så fortsätter cykeln, dag efter dag.

Forskarna menar att resultaten kan bli viktiga, särskilt i arbetet med att förebygga och behandla obesitas.

