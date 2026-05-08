Ny studie: Här är maten som kan störa – och förbättra – din sömn

Dina middagsval kan påverka både din sömn och i förlängningen dina frukostvanor (Foto: Janerik Henriksson och Mikael Andersson/TT)

Det sista du äter på kvällen kan göra mer än att bara stilla hungern. En ny studie pekar på att middagen kan påverka hur bra du sover – och vad du väljer att äta när du vaknar nästa morgon.

Din kost kan påverka en hel del. Den kan bland annat minska demensrisken, sabba ditt blodsocker och påverka din hälsa vid pensionsåldern.

Intresset för kostens påverkan på kroppen är stor och därför är det inte helt oväntat att det nu kommer en ny studie på ämnet. 

Den här gången har forskare kunnat påvisa ett samspel mellan kvällsmat, sömn och frukostvanor.

Middagen följer med in i sovrummet

Forskarna följde män och kvinnor med obesitas under 14 dagar. Deltagarna fick registrera sina måltider, särskilt middag och frukost, samtidigt som deras sömn mättes med sömnmätare och accelerometrar.

Till skillnad från många laboratoriestudier gjordes undersökningen i deltagarnas vanliga vardag. Det gjorde att forskarna kunde se hur mat och sömn hänger ihop när livet pågår som vanligt.

Resultatet visar att middagar med följande innehåll kunde kopplas till sämre sömnkvalitet:

  • Mycket kalorier, fett, kolesterol och protein  
  • Rött kött 
  • Friterad mat 
  • Alkohol 

Viss mat kopplas till bättre sömn

Allt på tallriken verkar dock inte störa nattsömnen. Enligt studien kopplades middagar med mer kolhydrater, olivolja och fet fisk till bättre sömnkvalitet.

”Kvällsmåltidens näringsmässiga innehåll kan påverka olika sömnparametrar”, konstaterar forskarna som också är noga med att påpeka att studien är observationsbaserad. Den kan alltså visa samband, men inte bevisa att en viss typ av middag direkt orsakar bättre eller sämre sömn.

Dålig sömn kan påverka frukosten

Intressant är att sambandet inte bara går åt ett håll. Sömnkvaliteten verkar också påverka vad människor äter nästa morgon.

Forskarna konstaterar att ”sämre sömnkvalitet är kopplad till mindre hälsosamma frukostvanor”.

Personer som vaknade senare åt mer kalorier till frukost. Mer fragmenterad sömn kopplades till högre sockerintag och mindre fibrer. Längre sömn hängde däremot ihop med bättre frukostkvalitet.

En vardagscykel

Studien pekar alltså på en enkel men viktig poäng: middag, sömn och frukost hänger ihop.

Det du äter på kvällen kan påverka natten. Natten kan i sin tur påverka morgonens val. Och så fortsätter cykeln, dag efter dag.

Forskarna menar att resultaten kan bli viktiga, särskilt i arbetet med att förebygga och behandla obesitas.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

