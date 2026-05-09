Airfryern har blivit kökets svar på en schweizisk armékniv. Den gör pommes frites krispiga, kycklingen snabb och vardagen lite mindre kaotisk. För många svenskar står den numera framme på köksbänken som en trofé över vuxenlivet. Kaffemaskin, sodastream och airfryer. Klart.
Tyskland kan förbjuda airfryern – nu jagas nya material
Men nu diskuteras ett möjligt förbud i Tyskland mot vissa modeller av de populära maskinerna som hjälper dig laga mat.
Orsaken är de så kallade PFAS-kemikalierna som finns i många non stick-beläggningar. Ämnena används för att maten inte ska fastna och för att rengöringen ska gå snabbare än tålamodet hos en småbarnsförälder en tisdag klockan 17.42.
Problemet är att PFAS bryts ned extremt långsamt i naturen. Därför har ämnena fått smeknamnet ”evighetskemikalier”. Och det är inte direkt ett smeknamn man vill ha. Det låter mer som en Marvel-skurk än något man vill laga fish sticks i.
Enligt tyska medier diskuteras frågan nu allt oftare politiskt i Tyskland. Något konkret förbud finns ännu inte, men debatten har fått fart i takt med att EU skärper synen på PFAS i olika produkter.
Jakten på den perfekta ytan
Flera stora tillverkare arbetar redan med alternativ till dagens beläggningar. Ett av de hetaste spåren är keramiska material som ska ge samma glatta effekt utan de miljöfarliga ämnena.
Och ja, pommes fritesen verkar fortfarande bli lika krispig.
Tillverkarna hoppas nu kunna kombinera snabb matlagning med mindre klimatångest. Det är ungefär där hela den moderna köksindustrin befinner sig just nu.
Svenskarna älskar sin airfryer
Airfryern har på bara några år gått från tekniknördarnas specialpryl till standardutrustning i vanliga hem. Den säljs som ett hälsosammare alternativ till fritösen, drar mindre energi än ugnen och gör att man kan laga middag snabbare än man hinner bråka om vem som ska tömma diskmaskinen.
Att förbjuda den helt känns därför osannolikt.
Däremot kan framtidens modeller få helt andra material på insidan. Lite som när cigaretter gick från reklam med läkare till svarta paket med dödskallar. Samma produkt. Helt annan stämning.
Perfect Weekend Guide: Det här är PFAS:
• En grupp kemikalier som används i bland annat stekpannor, regnjackor och airfryers.
• Kallas ofta ”evighetskemikalier” eftersom de bryts ned mycket långsamt.
• Har blivit en stor miljöfråga inom EU.
• Flera företag testar nu keramiska alternativ utan PFAS.
