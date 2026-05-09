Tyskland kan förbjuda airfryern – nu jagas nya material

Problemet är att PFAS bryts ned extremt långsamt i naturen. Därför har ämnena fått smeknamnet ”evighetskemikalier”. Och det är inte direkt ett smeknamn man vill ha. Det låter mer som en Marvel-skurk än något man vill laga fish sticks i.

Enligt tyska medier diskuteras frågan nu allt oftare politiskt i Tyskland. Något konkret förbud finns ännu inte, men debatten har fått fart i takt med att EU skärper synen på PFAS i olika produkter.

Jakten på den perfekta ytan

Flera stora tillverkare arbetar redan med alternativ till dagens beläggningar. Ett av de hetaste spåren är keramiska material som ska ge samma glatta effekt utan de miljöfarliga ämnena.

Och ja, pommes fritesen verkar fortfarande bli lika krispig.

Tillverkarna hoppas nu kunna kombinera snabb matlagning med mindre klimatångest. Det är ungefär där hela den moderna köksindustrin befinner sig just nu.