Röda Huset i Stockholm kvar bland världens 50 bästa barer

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Europa dominerar fortfarande världens 50 bästa barer

Trots Hongkongs triumf är det fortfarande Europa som regerar i glaset.

Barcelona knep både tredje och fjärde plats med Sips och Paradiso, medan London fortsätter leverera med Tayēr + Elementary på femte plats och klassikern Connaught Bar på sjätte. Även Milano, Paris, Aten och Oslo har starka placeringar.

Norden representeras av två barer: Himkok i Oslo på plats 14 och Röda Huset i Stockholm på plats 35. Det senare är en cocktailbar som lyckas kombinera nordisk minimalism med vilda smaker från svenska skogar.

The World’s 50 Best Bars 2025 – listan som får varje gin- och tonic-drömmare att boka biljett till New York. (Foto: Unsplash)

New York – cocktailvärldens huvudstad

I USA behåller New York sin titel som världens drinkhuvudstad, med fyra barer på listan: Superbueno (12), Sip & Guzzle (39), Double Chicken Please (41) och Overstory (46). Även New Orleans lyckas ta sig in med Jewel of the South på plats 44 – en bourbon-doftande klassiker för den som vill blanda jazz med gin.

Framtidens stjärnor bland världens 50 bästa barer

Bland nykomlingarna utmärker sig Bar Mauro i Mexico City som “One to Watch”, Sip & Guzzle i New York får priset för bästa nya öppning och Tigra + Disco Pantera i Sydney utses till världens snyggast designade bar. I Penang prisas Backdoor Bodega för bästa cocktailmeny, medan grekiska Baba au Rum får hedersutmärkelsen “Legend of the List”.

Perfect Weekend Guide till världens 50 bästa barer

Sveriges stolthet Röda Huset, Sergelterrassen 2 i Stockholm – baren där skogen möter city.

Europas cocktailmecka 2025 är Barcelona – två barer på topp fyra.

– två barer på topp fyra. Asien tar revansch: Bar Leone är första bar i regionen som toppar listan någonsin.

Röda Huset är beviset på att svensk natur fungerar lika bra i glaset som i grytan. (Foto: Pressbild)

Här är hela listan över The World’s 50 Best Bars 2025 – från Hongkong till Stockholm.

Bar Leone, Hongkong Handshake Speakeasy, Mexico City Sips, Barcelona Paradiso, Barcelona Tayēr + Elementary, London Connaught Bar, London Moebius Milano, Milano Line, Aten Jigger & Pony, Singapore Tres Monos, Buenos Aires Alquímico, Cartagena Superbueno, New York Lady Bee, Lima Himkok, Oslo Bar Us, Bangkok Zest, Seoul Bar Nouveau, Paris Bar Benfiddich, Tokyo Caretaker’s Cottage, Melbourne The Cambridge Public House, Paris Satan’s Whiskers, London Locale Firenze, Florens Tlecān, Mexico City Tan Tan, São Paulo Mirror Bar, Bratislava CoChinChina, Buenos Aires Baba au Rum, Aten Nouvelle Vague, Tirana Hope & Sesame, Guangzhou Danico, Paris Scarfes Bar, London Svanen, Oslo Sastrería Martinez, Lima Panda & Sons, Edinburgh Röda Huset, Stockholm Mimi Kakushi, Dubai Salmon Guru, Madrid Coa, Hongkong Sip & Guzzle, New York Drink Kong, Rom Double Chicken Please, New York Maybe Sammy, Sydney 1930, Milano Jewel of the South, New Orleans Virtù, Tokyo Overstory, New York The Bar in Front of the Bar, Aten The Bellwood, Tokyo BKK Social Club, Bangkok Nutmeg & Clove, Singapore

Källa: The World’s 50 Best Bars, William Reed, Robb Report.

