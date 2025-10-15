MISSA INTE:

Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Dagensps.se
Weekend
Restaurang

Röda Huset i Stockholm kvar bland världens 50 bästa barer

En drink på Röda Huset smakar som en sommarkväll i Dalarna – fast med bättre belysning. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

För andra året i rad har Sverige tagit sig in på den prestigefyllda listan över världens bästa barer. Röda Huset i Stockholm, med sin vilda blandning av nordiska smaker och internationell elegans, placerar sig bland de 50 främsta i världen när The World’s 50 Best Bars 2025 nu presenterats. I topp tronar Hongkong-baren Bar Leone – en romersk hyllning på andra sidan jorden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Hongkong tar ledningen – med en italiensk själ

Det bästa stället i världen att dricka en Negroni ligger alltså inte i Italien utan i Hongkong. Bar Leone, som öppnade för knappt tre år sedan i stadens livliga Central-distrikt, har redan hunnit bli både Asiens bästa bar och nu världens nummer ett enligt The World’s 50 Best Bars 2025. Bakom framgången står den romerske bartendern Lorenzo Antinori, tidigare verksam på några av Europas mest hyllade hotellbarer.

Hans koncept är en revolt mot pretentiös mixologi. Menyn består av cocktails popolari – folkets drinkar – där recept och ingredienser delas öppet i ett Google-dokument. Tanken är att alla ska kunna blanda samma drink hemma, från Yuzu-Negroni till Olive Oil Sour, gärna med en bit mortadella-focaccia i handen.

Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling analyserar det senaste från Stureplan. Två nya stekhus öppnar inom loppet av några månader – och alla vill ha kött
Röda Huset på Sergelterrassen – där lingon möter London och tallbarr blir till tonic. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Europa dominerar fortfarande världens 50 bästa barer

Trots Hongkongs triumf är det fortfarande Europa som regerar i glaset.
Barcelona knep både tredje och fjärde plats med Sips och Paradiso, medan London fortsätter leverera med Tayēr + Elementary på femte plats och klassikern Connaught Bar på sjätte. Även Milano, Paris, Aten och Oslo har starka placeringar.

Norden representeras av två barer: Himkok i Oslo på plats 14 och Röda Huset i Stockholm på plats 35. Det senare är en cocktailbar som lyckas kombinera nordisk minimalism med vilda smaker från svenska skogar.

Billigast och dyrast
The World’s 50 Best Bars 2025 – listan som får varje gin- och tonic-drömmare att boka biljett till New York. (Foto: Unsplash)
ANNONS

New York – cocktailvärldens huvudstad

I USA behåller New York sin titel som världens drinkhuvudstad, med fyra barer på listan: Superbueno (12), Sip & Guzzle (39), Double Chicken Please (41) och Overstory (46). Även New Orleans lyckas ta sig in med Jewel of the South på plats 44 – en bourbon-doftande klassiker för den som vill blanda jazz med gin.

Framtidens stjärnor bland världens 50 bästa barer

Bland nykomlingarna utmärker sig Bar Mauro i Mexico City som “One to Watch”, Sip & Guzzle i New York får priset för bästa nya öppning och Tigra + Disco Pantera i Sydney utses till världens snyggast designade bar. I Penang prisas Backdoor Bodega för bästa cocktailmeny, medan grekiska Baba au Rum får hedersutmärkelsen “Legend of the List”.

Perfect Weekend Guide till världens 50 bästa barer

  • Sveriges stolthet Röda Huset, Sergelterrassen 2 i Stockholm – baren där skogen möter city.
  • Europas cocktailmecka 2025 är Barcelona – två barer på topp fyra.
  • Asien tar revansch: Bar Leone är första bar i regionen som toppar listan någonsin.
Röda Huset är beviset på att svensk natur fungerar lika bra i glaset som i grytan. (Foto: Pressbild)

Här är hela listan över The World’s 50 Best Bars 2025 – från Hongkong till Stockholm.

  1. Bar Leone, Hongkong
  2. Handshake Speakeasy, Mexico City
  3. Sips, Barcelona
  4. Paradiso, Barcelona
  5. Tayēr + Elementary, London
  6. Connaught Bar, London
  7. Moebius Milano, Milano
  8. Line, Aten
  9. Jigger & Pony, Singapore
  10. Tres Monos, Buenos Aires
  11. Alquímico, Cartagena
  12. Superbueno, New York
  13. Lady Bee, Lima
  14. Himkok, Oslo
  15. Bar Us, Bangkok
  16. Zest, Seoul
  17. Bar Nouveau, Paris
  18. Bar Benfiddich, Tokyo
  19. Caretaker’s Cottage, Melbourne
  20. The Cambridge Public House, Paris
  21. Satan’s Whiskers, London
  22. Locale Firenze, Florens
  23. Tlecān, Mexico City
  24. Tan Tan, São Paulo
  25. Mirror Bar, Bratislava
  26. CoChinChina, Buenos Aires
  27. Baba au Rum, Aten
  28. Nouvelle Vague, Tirana
  29. Hope & Sesame, Guangzhou
  30. Danico, Paris
  31. Scarfes Bar, London
  32. Svanen, Oslo
  33. Sastrería Martinez, Lima
  34. Panda & Sons, Edinburgh
  35. Röda Huset, Stockholm
  36. Mimi Kakushi, Dubai
  37. Salmon Guru, Madrid
  38. Coa, Hongkong
  39. Sip & Guzzle, New York
  40. Drink Kong, Rom
  41. Double Chicken Please, New York
  42. Maybe Sammy, Sydney
  43. 1930, Milano
  44. Jewel of the South, New Orleans
  45. Virtù, Tokyo
  46. Overstory, New York
  47. The Bar in Front of the Bar, Aten
  48. The Bellwood, Tokyo
  49. BKK Social Club, Bangkok
  50. Nutmeg & Clove, Singapore
ANNONS

Källa: The World’s 50 Best Bars, William Reed, Robb Report.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Mat och DryckStockholmvärlden
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS