För andra året i rad har Sverige tagit sig in på den prestigefyllda listan över världens bästa barer. Röda Huset i Stockholm, med sin vilda blandning av nordiska smaker och internationell elegans, placerar sig bland de 50 främsta i världen när The World’s 50 Best Bars 2025 nu presenterats. I topp tronar Hongkong-baren Bar Leone – en romersk hyllning på andra sidan jorden.
Röda Huset i Stockholm kvar bland världens 50 bästa barer
Hongkong tar ledningen – med en italiensk själ
Det bästa stället i världen att dricka en Negroni ligger alltså inte i Italien utan i Hongkong. Bar Leone, som öppnade för knappt tre år sedan i stadens livliga Central-distrikt, har redan hunnit bli både Asiens bästa bar och nu världens nummer ett enligt The World’s 50 Best Bars 2025. Bakom framgången står den romerske bartendern Lorenzo Antinori, tidigare verksam på några av Europas mest hyllade hotellbarer.
Hans koncept är en revolt mot pretentiös mixologi. Menyn består av cocktails popolari – folkets drinkar – där recept och ingredienser delas öppet i ett Google-dokument. Tanken är att alla ska kunna blanda samma drink hemma, från Yuzu-Negroni till Olive Oil Sour, gärna med en bit mortadella-focaccia i handen.
Europa dominerar fortfarande världens 50 bästa barer
Trots Hongkongs triumf är det fortfarande Europa som regerar i glaset.
Barcelona knep både tredje och fjärde plats med Sips och Paradiso, medan London fortsätter leverera med Tayēr + Elementary på femte plats och klassikern Connaught Bar på sjätte. Även Milano, Paris, Aten och Oslo har starka placeringar.
Norden representeras av två barer: Himkok i Oslo på plats 14 och Röda Huset i Stockholm på plats 35. Det senare är en cocktailbar som lyckas kombinera nordisk minimalism med vilda smaker från svenska skogar.
New York – cocktailvärldens huvudstad
I USA behåller New York sin titel som världens drinkhuvudstad, med fyra barer på listan: Superbueno (12), Sip & Guzzle (39), Double Chicken Please (41) och Overstory (46). Även New Orleans lyckas ta sig in med Jewel of the South på plats 44 – en bourbon-doftande klassiker för den som vill blanda jazz med gin.
Framtidens stjärnor bland världens 50 bästa barer
Bland nykomlingarna utmärker sig Bar Mauro i Mexico City som “One to Watch”, Sip & Guzzle i New York får priset för bästa nya öppning och Tigra + Disco Pantera i Sydney utses till världens snyggast designade bar. I Penang prisas Backdoor Bodega för bästa cocktailmeny, medan grekiska Baba au Rum får hedersutmärkelsen “Legend of the List”.
Perfect Weekend Guide till världens 50 bästa barer
- Sveriges stolthet Röda Huset, Sergelterrassen 2 i Stockholm – baren där skogen möter city.
- Europas cocktailmecka 2025 är Barcelona – två barer på topp fyra.
- Asien tar revansch: Bar Leone är första bar i regionen som toppar listan någonsin.
Här är hela listan över The World’s 50 Best Bars 2025 – från Hongkong till Stockholm.
- Bar Leone, Hongkong
- Handshake Speakeasy, Mexico City
- Sips, Barcelona
- Paradiso, Barcelona
- Tayēr + Elementary, London
- Connaught Bar, London
- Moebius Milano, Milano
- Line, Aten
- Jigger & Pony, Singapore
- Tres Monos, Buenos Aires
- Alquímico, Cartagena
- Superbueno, New York
- Lady Bee, Lima
- Himkok, Oslo
- Bar Us, Bangkok
- Zest, Seoul
- Bar Nouveau, Paris
- Bar Benfiddich, Tokyo
- Caretaker’s Cottage, Melbourne
- The Cambridge Public House, Paris
- Satan’s Whiskers, London
- Locale Firenze, Florens
- Tlecān, Mexico City
- Tan Tan, São Paulo
- Mirror Bar, Bratislava
- CoChinChina, Buenos Aires
- Baba au Rum, Aten
- Nouvelle Vague, Tirana
- Hope & Sesame, Guangzhou
- Danico, Paris
- Scarfes Bar, London
- Svanen, Oslo
- Sastrería Martinez, Lima
- Panda & Sons, Edinburgh
- Röda Huset, Stockholm
- Mimi Kakushi, Dubai
- Salmon Guru, Madrid
- Coa, Hongkong
- Sip & Guzzle, New York
- Drink Kong, Rom
- Double Chicken Please, New York
- Maybe Sammy, Sydney
- 1930, Milano
- Jewel of the South, New Orleans
- Virtù, Tokyo
- Overstory, New York
- The Bar in Front of the Bar, Aten
- The Bellwood, Tokyo
- BKK Social Club, Bangkok
- Nutmeg & Clove, Singapore
Källa: The World’s 50 Best Bars, William Reed, Robb Report.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
