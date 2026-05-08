"Sluta gnäll på ultraprocessad mat"

”Krävs vetenskaplig stringens”

Vid konferensen Food Science Sweden lyftes behovet av större vetenskaplig precision i debatten.

ANNONS

”Det krävs vetenskaplig stringens i debatten kring ultraprocessad mat”, påpekar Elisabet Rytter, nutritions- och forskningsexpert hos Livsmedelsföretagen, till Livsmedel i fokus, citerad av Dietisten.

En frekvent invändning mot Nova är att systemet väger ihop flera olika faktorer som antal ingredienser, tillsatser och vissa marknadsdelar, utan att dessa alltid säger något om själva processandet.

”Att dra slutsatser från studier som använder Nova blir därför vanskligt – för vilken av alla faktorer är det då som påverkar hälsan”, frågar sig Elisabet Rytter.

Nu har forskare knutna till International Union of Food Science and Technology presenterat ett nytt ramverk.

Modellen vill tydligare skilja mellan processning (hur maten behandlats tekniskt), formulering (vilka ingredienser som ingår och sammansättning) samt näringstäthet (den samlade näringsmässiga kvalitén).

Fyra av tio gravida oroliga över maten. Dagens PS

Svåra val – och det blir inte lättare av att vi alltför grovt katalogiserar utraprocessad mat som alltid onyttig när vi behöver mäta mer och bättre. (Foto: Pressbild Livsmedelsverket)

Behöver mäta fler saker

Forskarna påpekar även att fler faktorer kan bli aktuella, som ”eating rate”, hur snabbt man normalt äter en produkt, vilket kan påverka mättnad och energiintag.

ANNONS

Totalt vill man ge en mer komplett bild av ett livsmedel än dagens breda kategorisering under ”ultraprocessat”.

Att processa ett livsmedel är inte per definition negativt, påpekar forskarna. Viss processning kan minska näringsvärdet, annan sådan kan förbättra hållbarhet, säkerhet eller biotillgänglighet.

Forskarna exemplifierar med värmebehandling av grönsaker, där vissa näringsämnen minskar medan andra blir lättare för kroppen att ta upp.

”I vissa fall kan processning göra att näringsämnen bryts ned och lakas ur, i andra fall kan det i stället öka biotillgängligheten”, konstaterar Elisabet Rytter.

Nya hälsotipset: ”Sluta laga maten”. Dagens PS

Nu ska vi bli lekfulla – i köket. Dagens PS