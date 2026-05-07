Återvinning är ett misslyckande – kemiskt genombrott ska lösa plastkrisen

En kemisk lösning för plastkrisen

Lösningen kan istället bli ny teknik, kemisk sådan.

Tekniken bygger på en kemisk process som kallas depolymerisering. Plastavfall, exempelvis PET-flaskor eller polyestertextilier, finfördelas först och behandlas sedan med en speciell vätska under värme och tryck.

På bara några minuter bryts de långa plastkedjorna ner till grundämnen som kan användas för att skapa ny plast utan kvalitetsförlust. Det är det kanadensiska företaget Denovia som har utvecklat tekniken, berättar Oilprice.

Enligt företaget sker processen betydligt snabbare än med dagens återvinningsmetoder, som ofta kräver höga temperaturer och flera timmars bearbetning.

Förändra hela återvinningsindustrin

Om Denovias teknik fungerar i stor skala skulle det kunna förändra hela återvinningsindustrin. Företaget menar att processen inte bara är miljövänlig utan också ekonomiskt lönsam. Istället för att företag betalar för att bli av med plastavfall skulle materialet kunna bli en värdefull råvara.

Textilier står för en stor del av problemet. Omkring 92 miljoner ton kläder slängs varje år, varav mycket är polyester, och endast cirka 1 procent återvinns till nya fibrer.

Början på ny era

Enligt Denovia kan förorenat textilavfall brytas ner till tereftalsyra med runt 98 procent renhet, och det kan göras på en bråkdel av den tid som någon annan teknik hittills har lyckats med. Om det håller i stor skala kan det markera en ny början för våra eviga syntetiska material och en ny era för plast.

”Det vi har uppnått är inte bara en stegvis förbättring; det är ett fundamentalt skifte i vad textilåtervinning kan leverera. Vår teknik hanterar de komplexa, blandade material som historiskt sett har varit omöjliga att återvinna, och den gör det med anmärkningsvärd effektivitet och produktionskvalitet”, uppgav bolaget nyligen.

”Detta är lösningen som världen har väntat på.”

