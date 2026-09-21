John Ternus har varit vd för Apple i tre veckor. Aktien har stigit 6 procent medan Nasdaq stått still, men analytikernas kursmål är redan nådda och förbeställningarna av Iphone 18 Pro beskrivs som ljumma.
Apple-aktien har stigit 6 procent sedan John Ternus tog över
I augusti gick vi igenom vad som väntade honom. En designstudio tömd på talang, en Siri byggd på Googles teknik och minnespriser som pressar marginalen. ”Tim Cook lämnade huset i fenomenal ordning.
Men nu handlar det om att Ternus definierar AI-kapitlet”, sa Dan Ives på Yorkville Ives dagen före tillträdet. Tre veckor senare har marknaden gett sitt första betyg.
Aktien steg 2,6 procent redan första dagen, en dag då både S&P 500 och Nasdaq backade. Sedan Cooks sista handelsdag har Apple stigit 6,1 procent till 336,13 dollar, enligt Nasdaqs kursdata.
Nasdaq 100 har under samma tid stigit 0,7 procent och S&P 500 backat 0,7 procent. Microsoft har fallit 2,7 procent, Nvidia står i stort sett still. Börsvärdet är 4,9 biljoner dollar, drygt 1 procent under rekordet från juli.
Marknaden belönar den som inte bygger datacenter
Kursen säger mer om AI-ekonomin än om Ternus. Alphabet, Microsoft, Amazon och Meta väntas investera omkring 724 miljarder dollar i år, det mesta i datacenter, och investerarna har tröttnat på notan.
”Det brukade vara ju mer desto bättre, nu är det ju mindre desto bättre”, sa förvaltaren Jason Lemire på Bold Wealth Partners till Fortune i somras. Meta guidar för 125 till 145 miljarder dollar, och nordiska förvaltare vägrar lita på Zuckerbergs AI-miljarder.
Apple, som bygger sina modeller tillsammans med Google i stället för att bygga egna datacenter, har stigit nästan 24 procent i år.
Det är den strategin Ternus nu gjort till sin. I sitt första framträdande som vd den 9 september beskrev han Iphone som den bästa AI-enheten som finns, ett ”intelligent personligt nav” som redan ligger i fickan.
”Förtroende räcker bara så långt när din data inte längre är din att kontrollera. Därför körs Apple Intelligence på enheten så ofta det går”, sa Ternus från scenen. Meta visar nya AI-glasögon på Connect den 23 september och OpenAI bygger en egen enhet med Jony Ive. Apples svar är att telefonen räcker.
Analytikerna köper resonemanget med förbehåll. Morgan Stanleys Erik Woodring skriver att innovationstakten gör ett ”Apple AI”-scenario mer trovärdigt än tidigare.
Wamsi Mohan på Bank of America skrev i augusti att ”gradvis excellens kanske inte längre räcker” för ett bolag så stort som Apple och att Ternus måste ”återskapa en starkare känsla av teknisk överraskning”. Gene Munster på Deepwater kallar Siri-förseningen i fjol ”en enorm miss”.
Siri hyrs av Google och stängs ute från EU
Munster bedömde i augusti att en Siri som lever upp till löftena dröjer till 2027. Betaversionen kom den 14 september.
Apple skriver själva att modellerna är byggda tillsammans med Google och Gemini, och att tjänsten inte lanseras i EU eller Kina i första skedet. Svenska Iphone-ägare får vänta.
En detalj har passerat obemärkt. Apple inför dagliga gränser för hur mycket Siri får användas i molnet, och utökade gränser ska ”bli tillgängliga mot avgift” längre fram.
Apple slipper bygga datacenter, men inte räkningen. Miljarden om året till Google kvarstår, och nu ska kunderna vara med och betala.
Den vikbara telefonen får kritik för vikt och pris
Sedan Apple Watch 2015 har Apple inte skapat någon ny produktkategori som blivit vardag. Iphone Duo, som presenterades den 9 september, är försöket. Citi kallar den största nya hårdvarukategorin sedan Apple Watch och AirPods, och Dan Ives den första produkten på tio år som kan flytta nålen.
Priset är 1 999 dollar, i Sverige från 26 995 kronor och upp till 43 995 kronor för 2 terabyte. Den väger 254 gram mot 205 för Samsungs Galaxy Z Fold 8, har ingen egen telekamera och saknar Face ID, tekniken som BASF stämt Apple för.
Samsung hånade produkten dagen efter. När Ternus visade upp den på Emmygalans röda matta måndagen den 14 september tyckte kommentatorer på nätet att den matta skärmen såg urblekt ut.
Analytikerna är mer splittrade över vem som ska köpa den än över tekniken. ”Apple brukar inte definiera vem köparen är, men i det här fallet drog de sig verkligen för det”, sa Carolina Milanesi på Creative Strategies till Reuters.
Counterpoint räknar med närmare 6 miljoner sålda Duo till årsskiftet. Vikbara telefoner är under 3 procent av marknaden.
Samtidigt hyllar teknikanalytikerna hårdvaran. IDC:s Nabila Popal är ”nästan säker” på att Duo omvänder även kritikerna av vikbara telefoner, och Evercores Amit Daryanani tror att Apple säljer allt bolaget hinner tillverka de första sex månaderna.
Kursmålen är redan nådda
Dagen efter eventet steg aktien 3,6 procent, samma dag som Nasdaq 100 föll 1 procent. Förklaringen var priset. Iphone 18 Pro höjdes med 100 dollar till 1 199 dollar, i Sverige från 16 495 kronor, betydligt mindre än de 250 till 300 dollar som TechInsights bedömt att minnespriserna kräver.
Bank of America sänkte sitt kursmål till 370 dollar från 380 med motiveringen att lägre priser hjälper volymen men tynger marginalen, som Apple redan guidat ned till 47 till 48 procent från 50,1.
TD Cowen och Wedbush ligger på 400 dollar, Citi och Evercore på 365, Morgan Stanley på 360. Barclays sänkte till 245 dollar och rekommenderar sälj. ”Investerare betalar ingen premie för tillväxt som kommer från prishöjningar, för den håller inte”, sa KeyBancs Brandon Nispel till CNBC.
Analytikernas genomsnittliga kursmål ligger mellan 331 och 336 dollar beroende på sammanställning. Aktien stängde på 336,13. Och de första efterfrågesignalerna är blandade.
GF Securities analytiker Jeff Pu beskriver förbeställningarna av Iphone 18 Pro som ljumma, skyller på små uppgraderingar och högre priser för större lagringsutrymme, och har sänkt produktionsprognosen för Pro-modellerna till 72 miljoner och för Duo från 7 till 6 miljoner på grund av problem med gångjärnet.
Cook stannar som arbetande styrelseordförande, och det är hans Google-avtal, hans prislista och hans Duo som Ternus visat upp. En rättsfront försvann när Musk släppte stämningen mot Apple den 14 september.
Det marknaden prisat in på tre veckor är att den nya vd:n inte gjort något dumt. Nästa prov kommer den 23 oktober när Duo når butikerna, och strax därefter när Apple rapporterar sitt första kvartal med Ternus som vd.