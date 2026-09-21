Apple-aktien har stigit 6 procent sedan John Ternus tog över

Men nu handlar det om att Ternus definierar AI-kapitlet”, sa Dan Ives på Yorkville Ives dagen före tillträdet. Tre veckor senare har marknaden gett sitt första betyg.

Aktien steg 2,6 procent redan första dagen, en dag då både S&P 500 och Nasdaq backade. Sedan Cooks sista handelsdag har Apple stigit 6,1 procent till 336,13 dollar, enligt Nasdaqs kursdata.

Nasdaq 100 har under samma tid stigit 0,7 procent och S&P 500 backat 0,7 procent. Microsoft har fallit 2,7 procent, Nvidia står i stort sett still. Börsvärdet är 4,9 biljoner dollar, drygt 1 procent under rekordet från juli.

Marknaden belönar den som inte bygger datacenter

Kursen säger mer om AI-ekonomin än om Ternus. Alphabet, Microsoft, Amazon och Meta väntas investera omkring 724 miljarder dollar i år, det mesta i datacenter, och investerarna har tröttnat på notan.

”Det brukade vara ju mer desto bättre, nu är det ju mindre desto bättre”, sa förvaltaren Jason Lemire på Bold Wealth Partners till Fortune i somras. Meta guidar för 125 till 145 miljarder dollar, och nordiska förvaltare vägrar lita på Zuckerbergs AI-miljarder.

Apple, som bygger sina modeller tillsammans med Google i stället för att bygga egna datacenter, har stigit nästan 24 procent i år.

Det är den strategin Ternus nu gjort till sin. I sitt första framträdande som vd den 9 september beskrev han Iphone som den bästa AI-enheten som finns, ett ”intelligent personligt nav” som redan ligger i fickan.

John Ternus pratar med personal under lanseringen av nya iPhone den 9 sept. 2026. Foto: Jeff Chiu /AP/TT

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”Förtroende räcker bara så långt när din data inte längre är din att kontrollera. Därför körs Apple Intelligence på enheten så ofta det går”, sa Ternus från scenen. Meta visar nya AI-glasögon på Connect den 23 september och OpenAI bygger en egen enhet med Jony Ive. Apples svar är att telefonen räcker.

Analytikerna köper resonemanget med förbehåll. Morgan Stanleys Erik Woodring skriver att innovationstakten gör ett ”Apple AI”-scenario mer trovärdigt än tidigare.

Wamsi Mohan på Bank of America skrev i augusti att ”gradvis excellens kanske inte längre räcker” för ett bolag så stort som Apple och att Ternus måste ”återskapa en starkare känsla av teknisk överraskning”. Gene Munster på Deepwater kallar Siri-förseningen i fjol ”en enorm miss”.