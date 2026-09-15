Musk släpper stämningen mot Apple, men inte OpenAI

Begäran gjordes med så kallad ”prejudice”, vilket innebär att samma talan inte kan väckas på nytt. Apple godtog detta, enligt Washington Examiner. Varken skälet till avskrivningen eller om parterna har gjort upp ärendet sinsemellan framgår, enligt Reuters.

Detta tvistar de om

Stämningen lämnades in den 25 augusti 2025 och gällde brott mot den amerikanska konkurrenslagen Sherman Act och mot texansk konkurrenslagstiftning, enligt Al Jazeera. Bolagen krävde miljardbelopp i skadestånd och ville att domstolen skulle upplösa avtalet mellan Apple och OpenAI, enligt IBTimes.

I stämningen hävdade Musk att OpenAI hade 80 procent av marknaden för chattrobotar och att Apple var monopolist på den amerikanska mobilmarknaden med 65 procents andel, enligt dpa.

En federal domare avslog den 13 november 2025 både Apples och OpenAI:s yrkanden om att avvisa stämningen, vilket öppnade för bevisupptagning.

Texasmålet ska inte förväxlas med Musks andra process mot OpenAI. Den gällde omvandlingen från ideell till vinstdrivande verksamhet, där en jury i Kalifornien slog fast att kraven var preskriberade. Realtid har rapporterat att Musk nu överklagar den domen.