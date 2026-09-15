Elon Musks bolag X Corp och SpaceXAI släppte den 14 september 2026 konkurrensstämningen mot Apple i Texas. Kraven mot OpenAI kvarstår dock i stämningen.
Musk släpper stämningen mot Apple, men inte OpenAI
Dagens PS har tidigare beskrivit vad Musks rättsprocesser mot OpenAI betyder för marknaden.
Nu vill Musks bolag X Corp och SpaceXAI, som bildades efter att SpaceX köpte AI-bolaget xAI, avgöra ärendet utan Apple i den federala distriktsdomstolen i norra Texas, enligt Yahoo Finance.
Begäran gjordes med så kallad ”prejudice”, vilket innebär att samma talan inte kan väckas på nytt. Apple godtog detta, enligt Washington Examiner. Varken skälet till avskrivningen eller om parterna har gjort upp ärendet sinsemellan framgår, enligt Reuters.
Detta tvistar de om
Stämningen lämnades in den 25 augusti 2025 och gällde brott mot den amerikanska konkurrenslagen Sherman Act och mot texansk konkurrenslagstiftning, enligt Al Jazeera. Bolagen krävde miljardbelopp i skadestånd och ville att domstolen skulle upplösa avtalet mellan Apple och OpenAI, enligt IBTimes.
I stämningen hävdade Musk att OpenAI hade 80 procent av marknaden för chattrobotar och att Apple var monopolist på den amerikanska mobilmarknaden med 65 procents andel, enligt dpa.
En federal domare avslog den 13 november 2025 både Apples och OpenAI:s yrkanden om att avvisa stämningen, vilket öppnade för bevisupptagning.
Texasmålet ska inte förväxlas med Musks andra process mot OpenAI. Den gällde omvandlingen från ideell till vinstdrivande verksamhet, där en jury i Kalifornien slog fast att kraven var preskriberade. Realtid har rapporterat att Musk nu överklagar den domen.
Apple har redan bytt partner
Sakgrunden har samtidigt förändrats. Apple lanserade nyligen en ny Siri i USA, utvecklad internt men med Googles Gemini som grund för vissa funktioner, enligt dpa.
Apple avvisade redan från början anklagelserna och uppgav att App Store är fri från partiskhet, enligt Fortune. Bolaget sa samtidigt att det avser att stödja fler AI-leverantörer över tid, och att ChatGPT-integrationen bygger på att användaren själv godkänner varje fråga som skickas vidare.
PS analys
För Apple försvinner en juridisk osäkerhet utan att bolaget har behövt medge något och utan att någon uppgörelse har redovisats. Det är en billig form av seger i domstol, både monetärt och ryktesmässigt räknat.
För Musk finns det flera nackdelar med att fortsätta tvista. App Store är fortfarande den kanal som når Grok-användarna mest. Att processa mot sin egen distributionskanal är lite kontraproduktivt när den påstådda exklusiviteten redan luckrats upp av Geminisamarbetet.
Det ekonomiska värdet ligger nu i kraven mot OpenAI, eftersom det är där skadeståndet och yrkandet om att upplösa avtalet finns kvar. Samtidigt försvagas talan av att Apple lämnar målet, eftersom påståendet om samverkan oftast kräver två parter.
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