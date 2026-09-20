Han blir ny vd för Volvo Cars

”Klaus Zellmer kombinerar djupgående expertis inom fordonsbranschen med bred internationell ledarerfarenhet”, säger Eric Li, ordförande för Volvo Cars, i en kommentar.

”Jag är väldigt glad över att få ansluta till Volvo Cars vid en så viktig tidpunkt i företagets utveckling”, kommenterar Klaus Zellmer. ”Få bilmärken har byggt upp ett så starkt och varaktigt rykte kring säkerhet och konsekvent tillämpat detta kärnvärde inom hela mobilitetssektorn”.

Nuvarande vd Håkan Samuelsson meddelade nyligen att han lämnar när hans kontrakt går ut i vår.

Jag har räknat med att jag är kvar till kontraktet går ut i april, sade Samuelsson till TT för några dagar sedan.

Håkan Samuelsson har lett Volvo under två perioder; först från 2012–2022 och sedan en andra gång sedan april 2025.