Klaus Zellmer, vd för Škoda, tar över Volvo Cars senast den 1 oktober 2027. Beskedet var väntat, men inte namnet. Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau hade räknat med en intern lösning och spår en negativ kursreaktion när börsen öppnar på måndag.
Volvo Cars nya vd överraskar analytiker som spår kursfall
Volvo Cars styrelse presenterade Zellmer på söndagen, tre dagar efter kapitalmarknadsdagen där Håkan Samuelsson flaggade för ett vd-besked före årsskiftet.
Den 59-årige tysken har över 30 år i bilindustrin, varav mer än 20 på Porsche, och har lett Škoda sedan 2022. Under hans tid levererade märket rekordresultat 2025 och rekordmånga elbilar under första halvåret 2026.
Analytiker hade inte Zellmer på radarn
Hampus Engellau är öppet förvånad över valet. ”Jag hade väntat mig en intern vd. Han har inte funnits på min radar alls”, säger han till Dagens industri.
Till EFN utvecklar han resonemanget. ”Jag är lite förvånad att det inte blir intern vd. Dels hade nog Håkan velat ha det, dels är det så att när man har lagt en så tydlig strategi fram till 2030 som Volvo nu har gjort, så är det bättre att någon som har jobbat i bolaget och varit med och ta fram den också får leverera på den”, säger han i EFN:s intervju.
EFN:s källor har tidigare pekat ut kommersiella chefen Erik Severinson, finansdirektören Fredrik Hansson och tidigare teknikchefen Anders Bell som interna kandidater.
Nu tror Engellau i stället att Samuelsson blir ordförande eller vice ordförande. ”Det skulle vara ett sätt att hålla kvar Håkans kompetens och göra risken i övergången mindre. Senast blev det ju inte jättebra”, säger han, med syftning på Jim Rowans tid på posten.
Aktien nära bottennivåer
Zellmer ärver en aktie som enligt Reuters handlas nära rekordlåga nivåer och är ned mer än 45 procent i år. I fredags föll Volvo Cars 7,5 procent efter att flera analyshus ifrågasatt lönsamhetsmålen från kapitalmarknadsdagen.
Kepler Cheuvreux står fast vid behåll med riktkurs 20 kronor. ”Vi bedömer att planen är mycket krävande och bygger på flera optimistiska antaganden, framför allt betydande ökningar av marknadsandelen för batterielektriska fordon samt motståndskraftiga genomsnittliga försäljningspriser, trots tilltagande konkurrens och fortsatt motvind för bilindustrin”, skriver analyshuset.
Citi konstaterar att resan från dagens rörelsemarginal på ungefär 1 till 2 procent till målet över 8 procent kräver cirka 600 till 700 punkter, och tror att volymtillväxten blir långsammare än ledningen väntar sig.
Bakgrunden är svag försäljning, där Kina och USA viker samtidigt, och en EX60-produktion som skalar upp långsammare än planerat trots att nya elbilarna ska vända utvecklingen.
Tyskland och Tjeckien ser en förlust
I Tyskland beskrivs rekryteringen som ett avbräck för Volkswagen. Handelsblatt konstaterar att Zellmer har 28 år i koncernen bakom sig.
Frankfurter Allgemeine Zeitung kallar beskedet chockerande, enligt tjeckiska Aktuálně, och skriver att Volkswagen förlorar sin mest framgångsrika divisionschef till Geely-sfären. Tjeckiska E15 påminner om att Volkswagen förlängde hans kontrakt till mitten av 2028 så sent som i fjol.
En annan reflexion är att Zellmer drog Škoda ut ur Kina, medan Volvo Cars satsar sex av sina 13 nya modeller på just den marknaden.
Dessutom kan det dröja upp till ett år innan Zellmer tillträder. Samuelssons kontrakt löper ut i april, och han har sagt att han inte tänker jobba heltid efter det.
Måndagens öppning ger det första kvittot på hur marknaden värderar valet.