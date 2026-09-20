Volvo Cars nya vd överraskar analytiker som spår kursfall

Den 59-årige tysken har över 30 år i bilindustrin, varav mer än 20 på Porsche, och har lett Škoda sedan 2022. Under hans tid levererade märket rekordresultat 2025 och rekordmånga elbilar under första halvåret 2026.

Analytiker hade inte Zellmer på radarn

Hampus Engellau är öppet förvånad över valet. ”Jag hade väntat mig en intern vd. Han har inte funnits på min radar alls”, säger han till Dagens industri.

Till EFN utvecklar han resonemanget. ”Jag är lite förvånad att det inte blir intern vd. Dels hade nog Håkan velat ha det, dels är det så att när man har lagt en så tydlig strategi fram till 2030 som Volvo nu har gjort, så är det bättre att någon som har jobbat i bolaget och varit med och ta fram den också får leverera på den”, säger han i EFN:s intervju.

EFN:s källor har tidigare pekat ut kommersiella chefen Erik Severinson, finansdirektören Fredrik Hansson och tidigare teknikchefen Anders Bell som interna kandidater.

Nu tror Engellau i stället att Samuelsson blir ordförande eller vice ordförande. ”Det skulle vara ett sätt att hålla kvar Håkans kompetens och göra risken i övergången mindre. Senast blev det ju inte jättebra”, säger han, med syftning på Jim Rowans tid på posten.