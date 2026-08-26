Apple höjer priset på Mac mini med 50 procent på två månader

Prisbilden är den intressanta delen. M4-versionen med samma lagringsutrymme kostade 7 995 kronor fram till juni, då Apple höjde till 10 495 kronor i samband med att 512 GB blev basmodell. Nu höjs priset igen.

Femtio procent dyrare på två månader

Samma rörelse syns på Apples hemmamarknad. Basmodellen kostade 599 dollar fram till juni och kostar nu 899 dollar. Macworld konstaterar att ingångsbiljetten till Apples skrivbordsdatorer har stigit 300 dollar, eller 50 procent, på två månader. Mac Studio startar på 2 499 dollar med M5 Max och 5 499 dollar med M5 Ultra.

Apple pekar på stigande komponentkostnader. Norska tek.no anger höga priser på minneskretsar, drivna av branschens AI-satsningar och efterfrågan på komponenter till datacenter.

Minneskostnaderna äter Apples marginal

Effekten går att avläsa i Apples egna siffror. Bolaget väntar sig att bruttomarginalen faller till mellan 47 och 48 procent från 50,1, främst på grund av minneskostnader. Under sommaren har Apple redan chockhöjt priserna på Macbook i Sverige, där Macbook Air M5 gick från 13 995 till 16 995 kronor och Ipad Air från 7 795 till 9 795 kronor.

Bakgrunden är en minnesmarknad i obalans. Analysföretaget TrendForce räknar med att kontraktspriserna på DRAM stiger 13 till 18 procent under tredje kvartalet och NAND-minnen 10 till 15 procent, samtidigt som takten dämpas när konsumentledet inte längre orkar bära kostnaden. Samsung och SK Hynix har varnat för att bristen kan hålla i sig till 2027 och längre. Oron för överkapacitet i AI-bygget har samtidigt fått börsen att skaka för chipjättarna.

Mobiler och datorer står näst på tur

IDC räknade redan i december med att bristen slår igenom brett. I analysföretagets scenarier för 2026 krymper mobilmarknaden 2,9 till 5,2 procent med prisökningar på 3 till 8 procent, medan PC-marknaden faller 4,9 till 8,9 procent med prisökningar på 4 till 8 procent. Lenovo, Dell och HP har bekräftat höjningar på 15 till 20 procent.

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Det som gör Apples besked tyngre än siffrorna antyder är att IDC pekar ut Apple och Samsung som de bäst skyddade köparna, tack vare långa leveransavtal. När även den som förhandlat bäst höjer med 50 procent på två månader är det ett besked om vart resten av marknaden är på väg.

För köparen betyder det att väntan sällan lönar sig så länge bristen består.