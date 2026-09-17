Saabs toppchef spår 5 års orderfest oavsett fred

Kön till Gripen växer

Beskedet kommer dagen efter att branschexperter på försvarsmässan MSPO uppgett att färre än tio ukrainska F-16 är i luften samtidigt, och att Ukrainas framtida flygplansköp därför helt består av europeiska modeller med Gripen i centrum.

Ett första kontrakt på 16 Gripen E för 24,6 miljarder kronor är redan påskrivet, med leverans 2029 till 2030.

Saab har halverat monteringstiden för Gripen från 24 till tolv dagar per plan och siktar på 25 till 30 plan om året i stället för 15. Men Nordberg är tydlig med var gränsen går.

”Om vi exempelvis måste dubbla produktionen av Jas-plan så bestämmer vi det i styrelsen och börjar titta efter arbetskraft som kan bygga flygplan. Vi bygger dem i Linköping och det finns inte särskilt många arbetslösa där som kan bygga flygplan. Så det finns en betydande brist på arbetskraft med rätt kompetens i Sverige”, säger han.

Bilden skiljer sig från den bolaget självt gav i våras. Peter Engberg, strategi- och teknikchef på affärsområdet Aeronautics, sa då till EFN att Saab fick 320 000 ansökningar på 3 300 nyanställningar under 2025.

”Klart det är utmanande, men vi har faktiskt inga problem att locka kompetent personal. Vi ses som branschens rockstjärnor just nu, det hjälper”, sa Engberg.

Skillnaden ligger i vilka som söks. Saab toppar Universums ranking över de mest attraktiva arbetsgivarna bland civilingenjörer, men det Nordberg efterlyser är folk som kan montera flygplan på monteringslinan i Tannefors. Saab har över 10 000 anställda i Linköping och planerar att växa med ett par tusen till bara där.

Investor trycker på

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Nordberg beskriver också en förändrad relation till storägaren. Före invasionen var Saab värderat till 31 miljarder kronor, och Investors post på 30,2 procent av kapitalet var värd 9,4 miljarder vid årsskiftet 2021/22, mindre än innehaven i Husqvarna och Electrolux.

I juli hade kursrallyt ritat om portföljen så att Saab blivit tredje största innehav, värt över 93 miljarder, enligt Affärsvärlden.

Enligt Placeras genomgång är det bara ABB och Atlas Copco som väger tyngre, och därmed har Saab förändrat Investor i grunden.

”Saab har blivit tyngre. Jag minns att vi var ungefär 3 procent av Investors portfölj. Nu har vi vuxit till att bli en väldigt ansenlig del av deras portfölj. Det har också ökat trycket från dem”, säger Nordberg.

Aktien har enligt Affärsvärlden stigit 1 000 procent sedan Rysslands fullskaliga invasion. Saab är Sveriges sjätte mest ägda aktie med runt 300 000 ägare, varav 107 000 tillkom bara under 2025. Nordberg själv vill inte kommentera kursen.

”Jag kommenterar ogärna aktiekurser. Den följer världens utveckling. När Putin anfaller inser man att man ska köpa aktier i försvarsindustrin”, säger han.

Han minns en annan tid. ”Jag minns perioden när man nästan skämdes för att sitta i Saabs styrelse. Inga fonder ville investera i Saab. Vi var inte hållbara och så vidare. Nu är det mer populärt att köpa Saab-aktier.”

Inte heller det regeringsskifte som nu förbereds oroar honom.

Efter söndagens val förhandlar Magdalena Andersson (S) med V, C och MP om att bilda regering. Nordberg hänvisar till att hon kallat försvarsminister Pål Jonson (M) för Tidösidans bästa minister.

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”Om hon skulle bli statsminister hoppas jag att hon behåller honom. Det skulle vara väldigt bra för Sverige”, säger Nordberg.