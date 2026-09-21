Cyklar, kartonger och gamla möbler får gärna stå kvar i skyddsrummet. Men om Sverige går upp i höjd beredskap börjar klockan ticka. Då har bostadsrättsföreningen två dygn på sig att göra plats för människor.
Ny lag berör tusentals bostadsrättsföreningar – måste vara redo på 48 timmar
I Sverige finns omkring 64 000 skyddsrum. Många ligger i flerbostadshus och fungerar till vardags som förråd, cykelrum eller föreningslokaler.
Det är tillåtet. Men användningen får inte försämra skyddsrummets funktion och allt som står i vägen måste kunna flyttas ut snabbt.
Sedan den 1 juni gäller en ny lag om skyddsrum och skyddade utrymmen. För bostadsrättsföreningar med skyddsrum innebär den ett tydligare ansvar för utrymmet under både fredstid och höjd beredskap.
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Klockan börjar ticka
Om regeringen beslutar om höjd beredskap ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom 48 timmar.
Då ska det inte längre vara ett överfullt källarförråd. Det ska vara tömt, tillgängligt och möjligt att använda för sitt egentliga ändamål: att skydda människor i krig.
Själva tidsgränsen är inte ny. Kravet på 48 timmar har funnits sedan tidigare. I den nya lagen förtydligas däremot att både fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren ansvarar för att bereda plats och ställa i ordning skyddsrummet.
För en bostadsrättsförening är det föreningen, i rollen som fastighetsägare, som ska underhålla skyddsrummet och utrustningen. Föreningen kan också föreläggas att genomföra en förenklad kontroll.
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Måste veta var utrustningen finns
Enligt Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, bör styrelsen redan nu kontrollera vad som behöver flyttas, om utrustningen fungerar och vem som ansvarar för arbetet.
”Ett skyddsrum är lätt att glömma bort när det i vardagen kanske används som cykelrum eller förråd. Men ansvaret finns där hela tiden. Om utrymmet plötsligt behöver tas i bruk är 48 timmar inte särskilt lång tid. Därför behöver styrelsen redan i förväg veta vad som ska göras, var utrustningen finns och vem som ansvarar för vad”, sägerPer Karlsson, affärsområdeschef för teknisk förvaltning på SBC.
Det räcker alltså inte att någon i styrelsen tror sig veta var verktygen ligger. Kunskapen behöver finnas kvar även när styrelseledamöter byts ut och källarutrymmen får nya användningsområden.
Brister kan bli föreningens ansvar
Myndigheten för civilt försvar ansvarar för kontrollerna av skyddsrum fram till årsskiftet. Den 1 januari 2027 förs kontrollansvaret över till länsstyrelserna.
Om brister upptäcks är det fastighetsägaren som ska åtgärda dem. Ett föreläggande kan förenas med vite.
Den nya lagen innehåller dessutom straffbestämmelser. Den som under höjd beredskap inte fullgör skyldigheten att bereda plats i ett skyddsrum kan dömas till böter eller fängelse.
För styrelsen finns det därför skäl att titta en extra gång bakom den tunga skyddsrumsdörren. Två dygn kan låta gott om tid. Det gör det knappast när ett överfullt förråd först ska tömmas.
Den nya lagen:
- En ny typ av skydd införs. Utöver vanliga skyddsrum får Sverige så kallade skyddade utrymmen. De ska ge ett visst skydd i krig, men behöver inte uppfylla samma krav som ett skyddsrum.
- Kontrollerna skärps. Fastighetsägare kan bli skyldiga att själva genomföra en förenklad kontroll av skyddsrummet om en ansvarig myndighet kräver det.
- Ansvaret blir tydligare. Under höjd beredskap ska både fastighetsägare och nyttjanderättshavare hjälpa till att frigöra plats och ställa i ordning skyddsrum och skyddade utrymmen.
- Kommunerna får ett nytt informationsansvar. De ska informera invånarna om vilka skyddsalternativ som finns och hur de kan användas.
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