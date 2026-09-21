Ny lag berör tusentals bostadsrättsföreningar – måste vara redo på 48 timmar

Måste veta var utrustningen finns

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Enligt Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, bör styrelsen redan nu kontrollera vad som behöver flyttas, om utrustningen fungerar och vem som ansvarar för arbetet.

”Ett skyddsrum är lätt att glömma bort när det i vardagen kanske används som cykelrum eller förråd. Men ansvaret finns där hela tiden. Om utrymmet plötsligt behöver tas i bruk är 48 timmar inte särskilt lång tid. Därför behöver styrelsen redan i förväg veta vad som ska göras, var utrustningen finns och vem som ansvarar för vad”, sägerPer Karlsson, affärsområdeschef för teknisk förvaltning på SBC.

Det räcker alltså inte att någon i styrelsen tror sig veta var verktygen ligger. Kunskapen behöver finnas kvar även när styrelseledamöter byts ut och källarutrymmen får nya användningsområden.

Brister kan bli föreningens ansvar

Myndigheten för civilt försvar ansvarar för kontrollerna av skyddsrum fram till årsskiftet. Den 1 januari 2027 förs kontrollansvaret över till länsstyrelserna.

Om brister upptäcks är det fastighetsägaren som ska åtgärda dem. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Den nya lagen innehåller dessutom straffbestämmelser. Den som under höjd beredskap inte fullgör skyldigheten att bereda plats i ett skyddsrum kan dömas till böter eller fängelse.

För styrelsen finns det därför skäl att titta en extra gång bakom den tunga skyddsrumsdörren. Två dygn kan låta gott om tid. Det gör det knappast när ett överfullt förråd först ska tömmas.

Den nya lagen:

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En ny typ av skydd införs. Utöver vanliga skyddsrum får Sverige så kallade skyddade utrymmen. De ska ge ett visst skydd i krig, men behöver inte uppfylla samma krav som ett skyddsrum.

Utöver vanliga skyddsrum får Sverige så kallade skyddade utrymmen. De ska ge ett visst skydd i krig, men behöver inte uppfylla samma krav som ett skyddsrum. Kontrollerna skärps. Fastighetsägare kan bli skyldiga att själva genomföra en förenklad kontroll av skyddsrummet om en ansvarig myndighet kräver det.

Fastighetsägare kan bli skyldiga att själva genomföra en förenklad kontroll av skyddsrummet om en ansvarig myndighet kräver det. Ansvaret blir tydligare. Under höjd beredskap ska både fastighetsägare och nyttjanderättshavare hjälpa till att frigöra plats och ställa i ordning skyddsrum och skyddade utrymmen.

Under höjd beredskap ska både fastighetsägare och nyttjanderättshavare hjälpa till att frigöra plats och ställa i ordning skyddsrum och skyddade utrymmen. Kommunerna får ett nytt informationsansvar. De ska informera invånarna om vilka skyddsalternativ som finns och hur de kan användas.

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