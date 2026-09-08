Zuckerbergs fiasko kostade 88 miljarder dollar och tynger hela AI-satsningen

Bolaget förlorar alltså drygt tio dollar för varje dollar affärsområdet drar in.

Sedan Meta började särredovisa satsningen i slutet av 2020 har de samlade förlusterna nått cirka 88 miljarder dollar, motsvarande runt 840 miljarder kronor. Under 2025 ensamt försvann över 19 miljarder.

Marknaden bär på PTSD

Ivar Harstveit förvaltar Delphi Global och följer teknikbolagen tätt. Hans dom lämnar inget utrymme för tolkning.

”Den här satsningen på metaversum har misslyckats. Det var en av anledningarna till att Meta-aktien gick i diket förra gången”, säger han till Dagens Næringsliv och syftar på raset 2022.

Där blir hans bedömning obekväm för Meta. Harstveit menar att minnet av metaverse-förlusterna nu styr hur marknaden prissätter bolagets AI-satsning.

”Folk har lite PTSD efter det, posttraumatiskt stressyndrom, eftersom aktien störtade då. När de nu ska lägga massor av pengar på AI fruktar man det värsta”, säger han.

Siffrorna ger honom underlag. Meta guidar för kapitalinvesteringar på 125 till 145 miljarder dollar under 2026, mot 72 miljarder i fjol. Det är ungefär sju gånger vad metaversum kostade under sitt dyraste år.

Samtidigt har Mark Zuckerberg medgett internt att AI-utvecklingen går långsammare än väntat, och i april sparkades 8 000 anställda för att bära kostnaden.