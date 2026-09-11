Efter att Apple för första gången visat upp en vikbar Iphone dröjde det inte många timmar innan konkurrenten Samsung sparkade igång en hånkampanj mot den nya modellen.
Samsung hånar Apples nya vikbara Iphone: "Gamla matrester"
Iphone Duo, som nykomlingen kommit att heta, är en vikbar modell som fälls ut på bredden.
Det innebär en mindre yttre skärm på 5,4 tum och en inre skärm som är 7,6 tum stor.
Att telefonen viks ut på bredden är något ovanligare än att den, likt gamla flip-phones, öppnas uppåt. Utöver Duo så funkar Samsung Galaxy Z Fold8 på ett liknande sätt, skriver GSM Arena.
Eviga frågan: Samsung vs Apple
Fold8 har en 5,5-tums yttre skärm och öppnas upp till en 7,8-tums, vilket slår Duos mått marginellt. Samsungmodellen är dessutom både tunnare och lättare än iPhone Duo: 9,7 millimeter mot 11,3 och 201 gram mot 254 gram. Batteristorleken i Iphonen har man inte gått ut med ännu – men hos Samsung ligger den på 4800 mAh.
På baksidan får iPhone Duo en huvudkamera på 48 megapixlar med en stor 1/1,28-tumssensor och ett ljusstarkt objektiv på f/1,6. Kameran har också sensorförskjuten optisk bildstabilisering. Därutöver finns en 48-megapixels ultravidvinkelkamera med 120 graders bildvinkel.
Galaxy Z Fold8 har i sin tur en 50-megapixels huvudkamera, men med en något mindre sensor på 1/1,56 tum och ett objektiv på f/1,8. Här sker bildstabiliseringen i själva objektivet. Även Samsung har en ultravidvinkelkamera med 120 graders bildvinkel, men den har en upplösning på 50 megapixlar.
Samsungs hånkampanj
Från Samsungs håll dröjde det inte många timmar innan Apple pekades ut som en härmapa på sociala medier. Samsungs amerikanska X-konto sköt snabbt ut en uppsjö av one-liners som alluderade till att Apples revolution egentligen inte var något nytt.
Bland annat liknade man Iphone Duo med gamla matrester och en klockradio – också namnet fick sig en känga: ”Jag är ledsen, Duolingo, de kopierade oss också”, skrev man och taggade den populära språkinlärningsappen som ofta bara kallas Duo.
Där vinner Apple
Men Apple har några områden där Duo faktiskt har ett övertag över Fold8. Det mest uppenbara är skärmen. Apple har arbetat mycket med att göra vecket i den vikbara panelen mindre synligt, vilket ger en betydligt mer sammanhållen skärm när telefonen är uppfälld, enligt The Verge.
Duo har också stöd för Apple Pencil, något som passar den stora inre skärmen väl. Samsung har tvärtom valt att ta bort pennstödet från Galaxy Z Fold8.
Sist och störst är Apples trumfkort: Ekosystemet. För den som redan använder Mac, Apple Watch, AirPods eller andra Apple-produkter blir Duo en del av samma system, med funktioner som flyter sömlöst mellan enheterna. Det är inget som syns i specifikationsbladet – men för många väger den smidigheten tyngre än några gram hit eller dit.