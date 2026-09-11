Samsung hånar Apples nya vikbara Iphone: "Gamla matrester"

Samsungs hånkampanj

Från Samsungs håll dröjde det inte många timmar innan Apple pekades ut som en härmapa på sociala medier. Samsungs amerikanska X-konto sköt snabbt ut en uppsjö av one-liners som alluderade till att Apples revolution egentligen inte var något nytt.

Bland annat liknade man Iphone Duo med gamla matrester och en klockradio – också namnet fick sig en känga: ”Jag är ledsen, Duolingo, de kopierade oss också”, skrev man och taggade den populära språkinlärningsappen som ofta bara kallas Duo.

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Där vinner Apple

Men Apple har några områden där Duo faktiskt har ett övertag över Fold8. Det mest uppenbara är skärmen. Apple har arbetat mycket med att göra vecket i den vikbara panelen mindre synligt, vilket ger en betydligt mer sammanhållen skärm när telefonen är uppfälld, enligt The Verge.

Duo har också stöd för Apple Pencil, något som passar den stora inre skärmen väl. Samsung har tvärtom valt att ta bort pennstödet från Galaxy Z Fold8.

Sist och störst är Apples trumfkort: Ekosystemet. För den som redan använder Mac, Apple Watch, AirPods eller andra Apple-produkter blir Duo en del av samma system, med funktioner som flyter sömlöst mellan enheterna. Det är inget som syns i specifikationsbladet – men för många väger den smidigheten tyngre än några gram hit eller dit.