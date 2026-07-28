Dagens PS
JUST NU

Svenska chefers dyraste misstag - att vänta för länge

Dagensps.se
Börs & Finans

Apple går om Nvidia – mest värdefullt igen

Apple
Apple med avgående vd:n Tim Cook är åter världens högst värderade börsbolag. (Foto: Noah Berger/AP/TT)

Apple snuvar Nvidia på översta pallplaceringen på tronen över världens högst värderade börsbolag.

Nvidia straffades på nytt på aktiemarknaden på måndagen och blev därför omsprunget av Apple som det mest värderade företaget.

Apple är det techbolag i Mag 7:an som i tysthet uppges ha gått starkast i år och i går resulterade det i att företaget passerade Nvidia i marknadsvärde.

Enligt Business Insider, som står bakom rapporten, föll Nvidias aktie med nästan 5 procent under gårdagens börshandel i USA.

Chipjätten, vars vd är Jensen Huang, har under en längre tid upplevt en volatil utvecklingen på börsen i likhet med andra chiptillverkaren.

Läs mer: Efter AI-rymningen – techgiganter går ihop för att stoppa fler Realtid

Nvidia halkar efter i S&P 500 i USA

För Nvidia har det inneburit att aktien kommit på efterkälke i det breda, amerikanska börsindexet S&P 500.

Börsriktmärket S&P 500 är upp med 8 procent i i år, samtidigt som Nvidias uppgång så här långt stannar vid 5 procent.

Det som utlöst vågen av aktieförsäljningar nu i chip- och halvledarbolag var nyheten tidigare denna månad om att en kinesisk startup släppt en ny och jämförelsevis billig AI-modell.

Läs vidare: Nya kursras i chipjättar – ”otrolig osäkerhet” DagensPS

Ger Wall Street Deepseek-rysningar

Detta har mynnat ut i ny ”Deepseek”-frossa och allmän oro för AI-företagens skenande utgifter. En ny rapport om att Nvidia förhandlar om att tillhandahålla 250 miljarder dollar i finansiering för OpenAI:s datacenter skapar rädsla hos investerarna.

Nvidias börsvärde föll i går, enligt Business Insider, till 4,77 biljoner dollar medan Apples börsvärde avancerade till över 5 biljoner dollar.

Läs också: Nvidia-chefens skinnjacka såld för 10 miljoner DagensPS

Missa inte: Apple byter tyska batterier mot kinesiska – anrika Varta i konkurs DagensPS

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Mest lästa i kategorin