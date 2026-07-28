Apple går om Nvidia – mest värdefullt igen

Enligt Business Insider, som står bakom rapporten, föll Nvidias aktie med nästan 5 procent under gårdagens börshandel i USA.

Chipjätten, vars vd är Jensen Huang, har under en längre tid upplevt en volatil utvecklingen på börsen i likhet med andra chiptillverkaren.

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Nvidia halkar efter i S&P 500 i USA

För Nvidia har det inneburit att aktien kommit på efterkälke i det breda, amerikanska börsindexet S&P 500.

Börsriktmärket S&P 500 är upp med 8 procent i i år, samtidigt som Nvidias uppgång så här långt stannar vid 5 procent.

Det som utlöst vågen av aktieförsäljningar nu i chip- och halvledarbolag var nyheten tidigare denna månad om att en kinesisk startup släppt en ny och jämförelsevis billig AI-modell.

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