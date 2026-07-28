Apple snuvar Nvidia på översta pallplaceringen på tronen över världens högst värderade börsbolag.
Apple går om Nvidia – mest värdefullt igen
Nvidia straffades på nytt på aktiemarknaden på måndagen och blev därför omsprunget av Apple som det mest värderade företaget.
Apple är det techbolag i Mag 7:an som i tysthet uppges ha gått starkast i år och i går resulterade det i att företaget passerade Nvidia i marknadsvärde.
Enligt Business Insider, som står bakom rapporten, föll Nvidias aktie med nästan 5 procent under gårdagens börshandel i USA.
Chipjätten, vars vd är Jensen Huang, har under en längre tid upplevt en volatil utvecklingen på börsen i likhet med andra chiptillverkaren.
Läs mer: Efter AI-rymningen – techgiganter går ihop för att stoppa fler Realtid
Nvidia halkar efter i S&P 500 i USA
För Nvidia har det inneburit att aktien kommit på efterkälke i det breda, amerikanska börsindexet S&P 500.
Börsriktmärket S&P 500 är upp med 8 procent i i år, samtidigt som Nvidias uppgång så här långt stannar vid 5 procent.
Det som utlöst vågen av aktieförsäljningar nu i chip- och halvledarbolag var nyheten tidigare denna månad om att en kinesisk startup släppt en ny och jämförelsevis billig AI-modell.
Läs vidare: Nya kursras i chipjättar – ”otrolig osäkerhet” DagensPS
Ger Wall Street Deepseek-rysningar
Detta har mynnat ut i ny ”Deepseek”-frossa och allmän oro för AI-företagens skenande utgifter. En ny rapport om att Nvidia förhandlar om att tillhandahålla 250 miljarder dollar i finansiering för OpenAI:s datacenter skapar rädsla hos investerarna.
Nvidias börsvärde föll i går, enligt Business Insider, till 4,77 biljoner dollar medan Apples börsvärde avancerade till över 5 biljoner dollar.
Läs också: Nvidia-chefens skinnjacka såld för 10 miljoner DagensPS
Missa inte: Apple byter tyska batterier mot kinesiska – anrika Varta i konkurs DagensPS