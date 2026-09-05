Kemijätten BASF stämmer Apple och vill stoppa Face ID i din iPhone

Från organiska solceller till telefonlås

Ursprunget går tillbaka till 2010, när BASF-forskare som arbetade med organiska solceller gjorde oväntade upptäckter om hur ljus reflekteras mot olika material. Upptäckterna ledde till tidiga prototyper av tredimensionella kameror.

BASF knoppade av trinamiX som fristående bolag 2014. I dag uppger bolaget att portföljen rymmer över 800 beviljade eller sökta patent världen över.

Texas är valt med omsorg

Domkretsen i västra Texas har blivit ett av USA:s populäraste forum för patentmål mot teknikbolag. Den avgör snabbt och har rykte om sig att luta mot patentinnehavaren.

ANNONS

Valet av domstol är i sig en del av strategin i den här typen av mål. Ericsson har trappat upp mot Transsion i parallella processer i Marocko, Brasilien, Indien, Nigeria och vid Unified Patent Court, allt för att hitta den domstol som ger snabbast utslag.

Det andra yrkandet väger tyngst

BASF begär ospecificerat skadestånd och ett stopp för fortsatt intrång.

Skadeståndet betalar Apple utan att blinka. Förbudet är en annan sak. Ett vitesförbud kan i teorin träffa försäljningen av bolagets viktigaste produkter, vilket är precis det hot som brukar driva fram licensavtal.

Trycket kommer från flera håll samtidigt. Samma dag som BASF gick till domstol blev det känt att tusentals brittiska apputvecklare stäms på 2,7 miljarder dollar mot Apple i London.

Ingenting händer med din telefon i morgon

Patentmål av det här slaget tar år och slutar nästan alltid i förlikning eller licensavtal. Face ID fungerar som vanligt, och biometrin fortsätter att breda ut sig när Microsoft och andra vill ersätta lösenord med ansiktsigenkänning.

Men fallet säger något om hur en modern telefon är byggd. Den består av hundratals patenterade lösningar från leverantörer som aldrig syns på förpackningen, och relationerna är ömtåliga.

Den tyska batteritillverkaren Varta gick i konkurs sedan Apple bytte till kinesiska batterier i AirPods.

ANNONS

Den här gången kommer motståndet från ett kemilaboratorium i Ludwigshafen, i en bransch där tyska kemiindustrin larmar om råvarubrist och krympande marginaler. Patentportföljen är en av få tillgångar som fortfarande växer i värde.

Apple har inte kommenterat stämningen.