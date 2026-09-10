Apples nya vd presenterade vikbar telefon

Det har blivit en tradition. I september varje år brukar Apple, numera världens näst högst värderade börsbolag, presentera sina nya produktuppdateringar vid ett stort evenemang på huvudkontoret i Kalifornien.

Den här gången var det en vikbar telefon som stod i centrum.

Konkurrenter var före

Apple, som historiskt sett haft innovation som ledstjärna, är knappast först den här gången. Bland konkurrenter som Samsung och Google har just hopfällbara varianter funnits sedan lång tid tillbaka. Det finns också ytterligare en aspekt:

Hopfällbara smartphones är en mycket liten del av mobilmarknaden. Utmaningen för Apple blir om de kan expandera den här nischen till ett meningsfullt affärsområde, säger Dipanjan Chatterjee, analytiker vid forsknings- och rådgivningsföretaget Forrester.

John Ternus gjorde samtidigt sitt första stora framträdande som vd för bolaget efter att ha ersatt Tim Cook. För hans del handlar det framöver inte bara om att övertyga konsumenter om varför de ska ha en vikbar mobil utan även varför de ska betala allt mer för Apples modeller.

Med ett pris på 1 999 dollar, motsvarande 19 000 kronor, och uppåt beskrivs den som Apples dyraste Iphone hittills.

En chipbrist

De förväntade prisökningarna hänger samman med den brist på minneschip som nu påverkat betydligt fler företag än enbart Apple.

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Onsdagskvällens evenemang följdes spänt av marknaden. Aktien, som handlades på minus under hela onsdagen, hade vid stängning backat 0,3 procent.

Hittills i år har Apples aktie klättrat omkring 16 procent. Detta är i linje med utvecklingen för Nasdaqs kompositindex som helhet.