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Börs & Finans

Tim Cook får 440 miljoner kronor – för att inte lämna Apple

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Tim Cook har varit en tongivande del av Apple i många år. (Foto: Annie Mulligan /AP/TT).

När Tim Cook nu kliver av som vd för Apple går han inte lottlös. I sin nya roll får han ett rejält ersättningspaket, även om det inte kan mäta sig med nya vd:n.

Tim Cook lämnar vd-stolen efter 15 år, men han lämnar inte Apple. Istället blir han styrelseordförande i bolaget.

För det får den tidigare vd ett ersättningspaket värt omkring 47 miljoner dollar, motsvarande cirka 440 miljoner kronor.

Enligt ett färskt dokument till den amerikanska finansinspektionen SEC får Cook en årslön på 2 miljoner dollar och en aktieersättning värd 45 miljoner dollar.

Kopplas till aktiekursen

Det innebär att hans totala årliga ersättning uppgår till omkring 47 miljoner dollar. En stor del av beloppet är dock kopplad till Apples aktiekurs och bolagets utveckling, skriver The Hollywood Reporter.

Hälften av aktieersättningen tjänas in över tid, medan den andra hälften är beroende av hur Apple utvecklas jämfört med andra bolag i S&P 500.

et innebär att det faktiska värdet kan bli både högre och lägre än dagens beräkning.

För Apple är upplägget ett sätt att behålla en av bolagets viktigaste personer samtidigt som maktskiftet genomförs.

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Får rejäl lönehöjning

Tim Cook blev vd 2011, efter Steve Jobs, och har under sin tid vid rodret förvandlat Apple till ett bolag med ett börsvärde på omkring 4 700 miljarder dollar.

Nu ska John Ternus ta över det operativa ansvaret, men Cook blir kvar som en viktig rådgivare och ska bland annat fortsätta representera Apple i kontakter med beslutsfattare runt om i världen.

Ternus får samtidigt ett rejält lönepåslag när han blir vd. Hans grundlön blir 3 miljoner dollar och den årliga aktieersättningen värderas till 55 miljoner dollar.

Därutöver får han en engångsbaserad RSU-tilldelning på 2,5 miljoner dollar.

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Stora utmaningar väntar

Totalt motsvarar det ett årligt ersättningspaket på omkring 58 miljoner dollar, eller cirka 540 miljoner kronor, i dagens aktiekurs.

Ternus tar över Apple i ett betydligt mer komplicerat läge än det Cook mötte när han blev vd. AI-utvecklingen utmanar Apples position inom teknik, samtidigt som stigande priser på minneskomponenter pressar hårdvarumarginalerna, skriver CNBC.

Samtidigt väntar en ny Iphone-lansering den 9 september, något som blir Ternus första stora framträdande som Apples högste chef.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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