Tim Cook får 440 miljoner kronor – för att inte lämna Apple

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Enligt ett färskt dokument till den amerikanska finansinspektionen SEC får Cook en årslön på 2 miljoner dollar och en aktieersättning värd 45 miljoner dollar.

Kopplas till aktiekursen

Det innebär att hans totala årliga ersättning uppgår till omkring 47 miljoner dollar. En stor del av beloppet är dock kopplad till Apples aktiekurs och bolagets utveckling, skriver The Hollywood Reporter.

Hälften av aktieersättningen tjänas in över tid, medan den andra hälften är beroende av hur Apple utvecklas jämfört med andra bolag i S&P 500.

et innebär att det faktiska värdet kan bli både högre och lägre än dagens beräkning.

För Apple är upplägget ett sätt att behålla en av bolagets viktigaste personer samtidigt som maktskiftet genomförs.

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