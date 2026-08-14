Apple i händerna på Googles AI modeller – miljarder på spel

AI-ledningen byttes ut först

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Beslutet föregicks av en rockad i toppen.

John Giannandrea rekryterades från Google 2018 och blev Apples chef för maskininlärning och AI-strategi. I mars 2025 fråntogs han ansvaret för Siri efter förseningarna i Apple Intelligence.

Ansvaret gick till Mike Rockwell, mannen bakom Vision Pro. Den 1 december 2025 meddelade Apple att Giannandrea skulle gå i pension. Han lämnade formellt i april, efter en rådgivarperiod.

Till ny AI-chef utsågs Amar Subramanya, rekryterad från Microsoft, med ansvar för Apples grundmodeller, forskning och AI-säkerhet. Han rapporterar till mjukvaruchefen Craig Federighi.

Ternus ärver en AI-organisation som bytt ledning två gånger på ett år, och en central produkt som körs på en konkurrents teknik.

Pengarna går även åt andra hållet

Miljarden till Google är småpengar mot vad som rör sig i motsatt riktning.

Google betalar Apple för att vara standardsökmotor i Safari. Enligt rättegångsdokument uppgick betalningen till omkring 20 miljarder dollar 2022.

Beloppet är en av de mest lönsamma posterna i Apples resultaträkning eftersom det i praktiken är ren vinst. Apple är därmed samtidigt Googles kund och Googles största mottagare av intäktsdelning. Nettoflödet går med bred marginal till Apple.

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Amerikansk domstol har underkänt just det upplägget. I augusti 2024 fastslog en domare att Google olagligt upprätthållit sitt sökmonopol genom standardavtal med Apple, Samsung och andra tillverkare.

I den påföljande domen om åtgärder avvisades kravet på att förbjuda betalningarna eller tvinga fram en försäljning av Chrome. I stället måste avtalen omförhandlas varje år, vilket avskaffar de långa bindningarna.

Justitiedepartementet och en rad delstater överklagade i februari. Appellationsdomstolen väntas höra parterna sent 2026 eller tidigt 2027, alltså under Ternus första år.

Vad som står på spel

Apple redovisade 109,4 miljarder dollar i intäkter för kvartalet som slutade den 27 juni, en uppgång på 16 procent. Tjänsteintäkterna, där sökavtalet ingår, uppgick till 30,7 miljarder dollar.

Bolaget har två parallella beroenden av samma motpart. Det ena kostar en miljard om året och avgör om Siri fungerar. Det andra ger tiotals miljarder om året och avgör en betydande del av tjänstemarginalen.

Gene Munster, medgrundare av kapitalförvaltaren Deepwater Asset Management och tidigare Apple-analytiker på Piper Sandler, har bedömt att en Siri som lever upp till löftena dröjer till tidigast 2027.

Apple har samtidigt tappat medarbetare till konkurrenterna. Redaktionen har tidigare rapporterat hur designstudion tömts på talang, hur Meta försöker värva personal från rivalerna i AI-kapplöpningen, och hur Apple förlorade App Store-striden i EU.

Nästa besked väntas vid höstens produktevent, Ternus första stora framträdande som vd.

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