Apple betalar Google omkring en miljard dollar om året för AI-modellen som ska driva nya Siri. Det är den tyngsta posten i boet när Tim Cook lämnar över till John Ternus. Detta är den andra delen i Dagens PS serie om Apples utmaningar.
Apple i händerna på Googles AI modeller – miljarder på spel
Den 31 augusti gör Tim Cook sin sista dag som vd för Apple efter 15 år. Dagen efter tar hårdvaruchefen John Ternus över ett av världens högst värderade bolag, med 2,5 miljarder aktiva enheter i bruk världen över.
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Cook försvinner inte, han blir arbetande styrelseordförande. Men ansvaret flyttar till Ternus, och vi går i denna artikelserie igenom hans utmaningar fram till tillträdet.
Den största är att kärntekniken i nya Siri inte kommer från Apple. Den kommer från Google.
Miljardavtalet
Apple betalar omkring en miljard dollar per år för en skräddarsydd version av Googles Gemini-modell. Bolagen bekräftade avtalet i januari, och det sträcker sig över flera år.
Modellen har 1 200 miljarder parametrar, åtta gånger fler än Apples egna molnmodeller, enligt Bloomberg. Den körs enligt samma rapportering i Apples egna datacenter under bolagets Private Cloud Compute. Förfrågningarna går därmed inte till Googles servrar.
Apple visade resultatet på utvecklarkonferensen WWDC den 8 juni, Tim Cooks sista som vd. Siri fick en egen app, ett samtalsläge och förmågan att utföra flerstegsuppgifter.
Apple hyr grundmodellen i stället för att bygga den. För ett bolag som byggt sin identitet på att kontrollera hela kedjan från kisel till gränssnitt är det ett mycket stort avsteg.
AI-ledningen byttes ut först
Beslutet föregicks av en rockad i toppen.
John Giannandrea rekryterades från Google 2018 och blev Apples chef för maskininlärning och AI-strategi. I mars 2025 fråntogs han ansvaret för Siri efter förseningarna i Apple Intelligence.
Ansvaret gick till Mike Rockwell, mannen bakom Vision Pro. Den 1 december 2025 meddelade Apple att Giannandrea skulle gå i pension. Han lämnade formellt i april, efter en rådgivarperiod.
Till ny AI-chef utsågs Amar Subramanya, rekryterad från Microsoft, med ansvar för Apples grundmodeller, forskning och AI-säkerhet. Han rapporterar till mjukvaruchefen Craig Federighi.
Ternus ärver en AI-organisation som bytt ledning två gånger på ett år, och en central produkt som körs på en konkurrents teknik.
Pengarna går även åt andra hållet
Miljarden till Google är småpengar mot vad som rör sig i motsatt riktning.
Google betalar Apple för att vara standardsökmotor i Safari. Enligt rättegångsdokument uppgick betalningen till omkring 20 miljarder dollar 2022.
Beloppet är en av de mest lönsamma posterna i Apples resultaträkning eftersom det i praktiken är ren vinst. Apple är därmed samtidigt Googles kund och Googles största mottagare av intäktsdelning. Nettoflödet går med bred marginal till Apple.
Amerikansk domstol har underkänt just det upplägget. I augusti 2024 fastslog en domare att Google olagligt upprätthållit sitt sökmonopol genom standardavtal med Apple, Samsung och andra tillverkare.
I den påföljande domen om åtgärder avvisades kravet på att förbjuda betalningarna eller tvinga fram en försäljning av Chrome. I stället måste avtalen omförhandlas varje år, vilket avskaffar de långa bindningarna.
Justitiedepartementet och en rad delstater överklagade i februari. Appellationsdomstolen väntas höra parterna sent 2026 eller tidigt 2027, alltså under Ternus första år.
Vad som står på spel
Apple redovisade 109,4 miljarder dollar i intäkter för kvartalet som slutade den 27 juni, en uppgång på 16 procent. Tjänsteintäkterna, där sökavtalet ingår, uppgick till 30,7 miljarder dollar.
Bolaget har två parallella beroenden av samma motpart. Det ena kostar en miljard om året och avgör om Siri fungerar. Det andra ger tiotals miljarder om året och avgör en betydande del av tjänstemarginalen.
Gene Munster, medgrundare av kapitalförvaltaren Deepwater Asset Management och tidigare Apple-analytiker på Piper Sandler, har bedömt att en Siri som lever upp till löftena dröjer till tidigast 2027.
Apple har samtidigt tappat medarbetare till konkurrenterna. Redaktionen har tidigare rapporterat hur designstudion tömts på talang, hur Meta försöker värva personal från rivalerna i AI-kapplöpningen, och hur Apple förlorade App Store-striden i EU.
Nästa besked väntas vid höstens produktevent, Ternus första stora framträdande som vd.