Stjärnförvaltare som knäcker index i Norden – så ser vinnarkonceptet ut

Ett av de få lysande undantagen är Fondsfinans Norden Utbytte. Fonden bytte förvaltare under 2022 och lade samtidigt om hela sin investeringsfilosofi. Sedan Fredrik Aarum och Christoffer Callesen tog över rodret har fondens meravkastning skjutit i höjden, berättar norska Dagens Næringsliv.

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Långsiktig kapitalallokering i fokus

Namnet ”Utbytte” kan förvirra. Investeringsfilosofin handlar inte nödvändigtvis om att plocka in bolag som lämnar höga aktieutdelningar i dag. Huvudsaken är att bolagen har kapacitet och förmåga att göra det.

Förvaltarna ser helst att bolagen reinvesterar sin vinst och växer så länge det sker lönsamt. Man lägger stor vikt vid bolagens styrelser, ledningar och framför allt hur kapitalet allokeras.

Fondens aktiva andel är hög och porteföljen avviker kraftigt från index. Förvaltarna medger i artikeln i DN.no att det krävs mod att stå emot marknaden i perioder då det svänger rejält.