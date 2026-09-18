Det är ytterst få aktivt förvaltade aktiefonder i Norden som lyckas prestera bättre än sina jämförelseindex, men det finns undantag.
Stjärnförvaltare som knäcker index i Norden – så ser vinnarkonceptet ut
För investerare som vill kasta loss från vanliga nordiska indexfond-lösningar gäller det dock att se upp. Många av de största aktivt förvaltade fonderna ger lägre avkastning än index över tid, samtidigt som avgifterna är höga.
Ett av de få lysande undantagen är Fondsfinans Norden Utbytte. Fonden bytte förvaltare under 2022 och lade samtidigt om hela sin investeringsfilosofi. Sedan Fredrik Aarum och Christoffer Callesen tog över rodret har fondens meravkastning skjutit i höjden, berättar norska Dagens Næringsliv.
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Långsiktig kapitalallokering i fokus
Namnet ”Utbytte” kan förvirra. Investeringsfilosofin handlar inte nödvändigtvis om att plocka in bolag som lämnar höga aktieutdelningar i dag. Huvudsaken är att bolagen har kapacitet och förmåga att göra det.
Förvaltarna ser helst att bolagen reinvesterar sin vinst och växer så länge det sker lönsamt. Man lägger stor vikt vid bolagens styrelser, ledningar och framför allt hur kapitalet allokeras.
Fondens aktiva andel är hög och porteföljen avviker kraftigt från index. Förvaltarna medger i artikeln i DN.no att det krävs mod att stå emot marknaden i perioder då det svänger rejält.
Taktik: Köper kvalitetsaktier till rätt pris
Investeringsfilosofin kring så kallade kvalitetsaktier har stött på motvind den senaste tiden. Förvaltarna i Fondsfinans påpekar att kvalitet är viktigt, men att man aldrig får blunda för värderingslappen.
Klassiska kvalitetsaktier utgör ändå stommen i fonden. Svenska Investor AB är det största innehavet och har stigit över 40 procent det senaste året. Fonden har även byggt upp positioner i elektronikleverantörer som norska Kitron och svenska Note. Det är bolag som sällan tappar sina kunder och som gynnas av hög efterfrågan inom sina nischer.
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Riskfylld topplista eller bottenfiske
Historiken visar att det kan vara en vansklig strategi att enbart köpa de fonder som toppar avkastningslistorna just nu. Fonder som Heimdal, Eika och Delphi har haft ett starkt år, men ingen av dem har lyckats slå index sedan start.
I botten av listan återfinns First Veritas, förvaltad av Thomas Nielsen. Fonden har rasat 14 procent det senaste året. Men ser man sedan starten 2019 ligger fonden i linje med index, och förvaltaren själv ser goda chanser till en vändning då aktiernas värderingar är historiskt låga.
Nielsen tonar ner kortsiktiga svängningar och fokuserar på långsiktigt värdeskapande.
”Jag är lite orolig för att det fluktuerar från år till år. Jag är mer långsiktig. Det är viktigare för mig att få en bra avkastning över tid”, säger han.
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