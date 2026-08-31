Tufft jobb för Apples nye vd – det måste han ta itu med direkt

Experten: Rör inget som funkar

”Tim Cook lämnade huset i fenomenal ordning. Men nu handlar det om att Ternus definierar AI-kapitlet”, säger Dan Ives, partner och senior managing director på investeringsföretaget Yorkville Ives & Co, i en kommentar som återges av den kända amerikanska finanstidningen.

Dan Ives utgår från att Ternus gör det han kan och inte försöker ändra på det som redan fungerar. Med betoning på leveranskedjan.

Alla experter har inte ropat amen till valet av John Ternus som Tim Cooks kronprins. Vissa analytiker anser att mjukvaruchefen Craig Federighi hade varit en lämpligare tronföljare på Apple med tanke på att bolaget måste komma ikapp med AI.

Carolina Milanesi, analytiker på Creative Strategies, tycker att Apple feltolkar hur konsumenter faktiskt anammar tekniken, skriver Barron’s.

Analytiker: Konsumenterna i fokus

”Konsumenter köper fortfarande hårdvara först, och det kommer att vara så länge. Du kommer inte att upptäcka värdet av AI om du inte är intresserad av hårdvaran.”

Ternus tog en kandidatexamen i maskinteknik från University of Pennsylvania och arbetade som ingenjör på Virtual Research Systems innan han började på Apple.

Han är känd för att ha drivit en strävan att göra produkter mer hållbara, tillförlitliga och motståndskraftiga, och för designarbete som minskar deras koldioxidavtryck.

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Alla undrar nu vilken typ av ledare han blir.

Vem är John Ternus som vd?

”Inte ens de som känner honom nu känner honom som vd”, konstaterar Carolina Milanesi, enligt Barron’s.

Hon tillägger att en vd ”dansar en annan sorts dans” än en chef för en teknikavdelning med tanke på det större ansvaret och maktinflytandet.

Tim Cook har uppvaktat både Pekings regim och presidenten i Vita huset för att slå vakt om och skydda den komplexa tillverknings- och leveranskedjan.

Tim Cook smidig och smart

Medan Donald Trump återkommande har krävt att Apple ska flytta mer av sin Iphoneproduktion till hemmaplan USA, så har Cook flyttat en del av verksamheten till Indien och Vietnam.

Han har lyckats manövrera i Trumps handelskrig, särskilt mot Kina, genom att hylla honom som president och investerat i USA, samt gjort politiska donationer. Och vid sidan av det har han hållit kvar affärsrelationen till Kina.

Tim Cook stannar kvar i Apple som styrelsens ordförande.

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