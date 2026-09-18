Trumps krig satte flygbolag i konkurs – nu kliver Ryanair in

Satsningen omfattar Lettland, Estland och Litauen och ska enligt Ryanair ge 11 miljoner flygstolar om året till 2031. Antalet Ryanairplan stationerade i regionen ska samtidigt öka från sju till 16.

Och Ryanair gör ingen hemlighet av varför man ser ett läge just nu.

– Det här förslaget är ännu viktigare efter airBaltics besked om att krympa flottan med en tredjedel, säger Ryanairs kommersielle chef Jason McGuinness.

Från 100 plan till 40

För airBaltic har utvecklingen gått åt motsatt håll.

Det lettiska flygbolaget, som till största delen ägs av staten och där Lufthansa äger 10 procent, ska minska flottan från 54 till 36 flygplan till årsskiftet. Till 2031 är målet omkring 40 plan.

Tidigare var ambitionen 100.

airBaltic ansökte den 14 september om konkursskydd enligt amerikanska Chapter 11. Bolaget fortsätter flyga under rekonstruktionen, som är tänkt att vara klar till sommaren 2027.

Krisen har förvärrats av kraftigt stigande bränslepriser efter Irankriget. Men airBaltic hade problem redan före kriget, bland annat stora skulder, motorproblem och flera år av förluster.