AirBaltic sänktes av Donald Trumps Irankrig. Då öppnades ett hål på den baltiska flygmarknaden. Nu tänker Ryanair fylla det – med en satsning på 15 miljarder kronor. En vinnare kan bli: Sverige.
Trumps krig satte flygbolag i konkurs – nu kliver Ryanair in
Bara dagar efter airBaltics ansökan om konkursskydd presenterade Ryanair igår sin plan för Baltikum. Målet: att fördubbla antalet passagerare i regionen på fem år.
Satsningen omfattar Lettland, Estland och Litauen och ska enligt Ryanair ge 11 miljoner flygstolar om året till 2031. Antalet Ryanairplan stationerade i regionen ska samtidigt öka från sju till 16.
Och Ryanair gör ingen hemlighet av varför man ser ett läge just nu.
– Det här förslaget är ännu viktigare efter airBaltics besked om att krympa flottan med en tredjedel, säger Ryanairs kommersielle chef Jason McGuinness.
Från 100 plan till 40
För airBaltic har utvecklingen gått åt motsatt håll.
Det lettiska flygbolaget, som till största delen ägs av staten och där Lufthansa äger 10 procent, ska minska flottan från 54 till 36 flygplan till årsskiftet. Till 2031 är målet omkring 40 plan.
Tidigare var ambitionen 100.
airBaltic ansökte den 14 september om konkursskydd enligt amerikanska Chapter 11. Bolaget fortsätter flyga under rekonstruktionen, som är tänkt att vara klar till sommaren 2027.
Krisen har förvärrats av kraftigt stigande bränslepriser efter Irankriget. Men airBaltic hade problem redan före kriget, bland annat stora skulder, motorproblem och flera år av förluster.
Ryanair ställer krav
Men Ryanairs 1,6 miljarder dollar kommer med villkor.
Bolaget vill att de baltiska regeringarna sänker flygskatter och flygplatsavgifter. Och Ryanair visar samtidigt vad som händer där man tycker att kostnaderna är för höga.
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I vinter minskar bolaget kapaciteten i Litauen och Estland med 25 procent. I Riga går utvecklingen åt andra hållet. Där har flygplatsen sänkt avgifterna och Ryanair ökar trafiken med 6 procent och sätter in fler avgångar på tio linjer, bland annat till Alicante, Barcelona och Milano.
Planen flyttas till Sverige
Och här finns en svensk vinnare.
Kapaciteten Ryanair tar bort från Litauen och Estland ska enligt bolaget flyttas till marknader som man betraktar som mer konkurrenskraftiga.
Fyra länder pekas ut: Slovakien, Polen, Italien – och Sverige.
Exakt vilka svenska flygplatser eller linjer som får mer trafik har Ryanair ännu inte sagt.
För svenska resenärer kan fler Ryanairplan innebära fler avgångar och ökad priskonkurrens på de linjer som får extra kapacitet. Men hur stor effekten blir går inte att säga innan bolaget presenterat var planen faktiskt ska sättas in.
Ska växa med 92 miljoner resenärer
Satsningen i Baltikum är samtidigt en liten del av en betydligt större expansion.
Ryanair hade 208 miljoner passagerare under räkenskapsåret som avslutades i mars. Till 2034 ska den siffran upp till 300 miljoner.
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För att klara det har bolaget beställt 300 Boeing 737 MAX 10, med leveranser från 2027.
Det betyder att Ryanair ska hitta ytterligare omkring 92 miljoner årliga passagerare på åtta år.
Nu avgör regeringarna
Ryanairs stora Baltikumsatsning är än så länge ett förslag. Den förutsätter att regeringar och flygplatser går bolaget till mötes om skatter och avgifter.
Vinterplanen är däremot redan lagd.
Riga får mer Ryanairtrafik. Litauen och Estland får mindre.
Och en del av kapaciteten som försvinner därifrån är på väg till Sverige.