Nvidias vd om AI-varningarna: Blir inte världens undergång

Bjässen, där Jensen Huang är grundare och vd, är världens högst värderade börsbolag och direkt beroende av att AI-boomen inte tvärnitar.

Samtidigt har varningarna om en närstående apokalyps orsakad av just AI duggat tätt, och det är inte vilka som helst som slagit larm, pr-trick eller ej, om att AI-utvecklingen måste bromsas upp. Annars riskerar mänskligheten enligt vissa farhågor att utrota mänskligheten redan inom tio år.

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Därför slår AI-topparna på stora trumman

Bland de som nu varnar för att utvecklingen går för fort finns Anthropics vd Dario Amodei och OpenAI:s chef Sam Altman. Men även Elon Musk, grundare och vd för bland annat SpaceX och Tesla och som står bakom chatboten Grok, har sällat sig till skaran av aktörer som uttrycker oro över den snabba framfarten med artificiell intelligens.

Alla förstår de att AI-utvecklingen måste bromsas, det går för fort, menar de. Och särskilt har oron ökat efter avslöjandet om att OpenAI-modeller rymt från sin egen testmiljö och hackat sig in hos ett rivaliserande företag.

Deras utspel kommer sedan den tidigare AI-forskaren på Anthropic, Jacob Coxon, lämnat företaget på grund av AI-oro. Han har sagt till BBC att tekniken ”skulle kunna döda oss alla i slutet av decenniet”.

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