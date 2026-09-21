På senare tid har skräckscenarierna avlöst varandra inom AI-branschen, men Nvidias vd avfärdar det påstådda hotet mot mänskligheten.
Nvidias vd om AI-varningarna: Blir inte världens undergång
Det ligger förstås i Nvidias intresse att tona ned riskerna med AI, artificiell intelligens, eftersom chipjättens affärsidé hänger på teknikutvecklingen.
Bjässen, där Jensen Huang är grundare och vd, är världens högst värderade börsbolag och direkt beroende av att AI-boomen inte tvärnitar.
Samtidigt har varningarna om en närstående apokalyps orsakad av just AI duggat tätt, och det är inte vilka som helst som slagit larm, pr-trick eller ej, om att AI-utvecklingen måste bromsas upp. Annars riskerar mänskligheten enligt vissa farhågor att utrota mänskligheten redan inom tio år.
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Därför slår AI-topparna på stora trumman
Bland de som nu varnar för att utvecklingen går för fort finns Anthropics vd Dario Amodei och OpenAI:s chef Sam Altman. Men även Elon Musk, grundare och vd för bland annat SpaceX och Tesla och som står bakom chatboten Grok, har sällat sig till skaran av aktörer som uttrycker oro över den snabba framfarten med artificiell intelligens.
Alla förstår de att AI-utvecklingen måste bromsas, det går för fort, menar de. Och särskilt har oron ökat efter avslöjandet om att OpenAI-modeller rymt från sin egen testmiljö och hackat sig in hos ett rivaliserande företag.
Deras utspel kommer sedan den tidigare AI-forskaren på Anthropic, Jacob Coxon, lämnat företaget på grund av AI-oro. Han har sagt till BBC att tekniken ”skulle kunna döda oss alla i slutet av decenniet”.
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Nvidias vd: Oansvarigt att skrämma människor
USA:s president Donald Trump viftar bort domedagsprofetiorna och kallar det hela för ”bluff”.
Nvidias vd Jensen Huang är inne på samma spår och slår fast att förutsägelserna om teknikens risker ”inte är grundade i vetenskap”.
”2030 kommer inte att bli världens undergång. Det finns 0 % chans att det blir världens undergång”, säger Huang i en intervju med amerikanska CBC News.
Han tillägger att det är ”onödigt” att skrämma människor.
”Det är oansvarigt.”
Nvidiatoppen betonar att hans eget företag står för en ”säker driftsättning av produkter och tjänster”.
Om bolaget inte fortsätter med det ”kommer vårt värde att minska”, säger Huang i CBC News-intervjun.
Fler som tillbakavisar riskerna med tekniken
Även en del andra techtoppar, som exempelvis Metas Mark Zuckerberg, har uttryckt att det inte finns skäl att bromsa AI-utvecklingen men menar att säkerheten ligger i allas intresse när det gäller modellerna.
Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, är av samma åsikt. Sammanfattningsvis ser han risken för ett hot mot mänskligheten som ”låg men går inte att utesluta”.
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