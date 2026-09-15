Microsofts vd: AI måste vara under mänsklig kontroll

Därför är det också viktigt, framhåller Microsofts vd, att AI-företag tar sig tid för att upprätthålla säkerheten med tekniken.

”När insatserna ökar bör man ta all den tid man behöver. Om inte kommer man ändå att förlora tillståndet att operera”, skriver Nadella, uppger bland annat Business Insider.

På senare tid har det kommit flera varningar från AI-forskare, som menar att AI kan utplåna mänskligheten.

AI-toppar vill dra ner på tempot

Under den gångna helgen föreslog Anthropics vd Dario Amodei att AI-utvecklingen bör bromsas ned, vilket även OpenAI flaggat för och menar att driftsättningen av tekniken måste säkerställas.

Även Elon Musk är för en inbromsning av teknikutvecklingen.

Anthropic uppger att man tänker tillåta extern övervakning av sina modeller, och även OpenAI:s Sam Altman är för övervakning från tredje part.

Anthropic lovar att på egen hand släppa in externa granskare som får sitta i verksamheten med ungefär samma tillgång som anställda med liknande uppgifter. Därefter vill man se gemensamma säkerhetskrav mellan bolagen i demokratiska länder. Slutligen vill Anthropic-vd:n se försök till samordning med auktoritära stater.

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