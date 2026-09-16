Svensk professor om AI-risken: Den är låg

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Det har hänt när AI-paniken sprider sig

En forskare har också lämnat sin tjänst med motiveringen att han inte vill vara med och medverka till att artificiell intelligens i värsta fall utplånar mänskligheten.

Elon Musk, världens rikaste person och vd för SpaceX och Tesla, tillika den sociala medieplattformen X och AI-chatboten Grok, har stämt in i kören av AI-toppar som anses att den framrusande utvecklingen måste sakta ner.

Omvänt har en del andra techtoppar, som exempelvis Metas Mark Zuckerberg, uttryckt att det inte finns skäl att bromsa utvecklingen men menar att säkerheten ligger i allas intresse när det gäller AI-modeller.

Nvidias vd Jensen Huang håller i sin tur med USA:s president Donald Trump, som hävdar att varningarna är överdrivna och kallar det för ”bluff”.

Samtidigt, från Kina, är det mest tyst om AI-hotet.

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