USA:s rikaste tar helikoptern till stranden – boende rasar

I Larchmont, en förort vid Long Island Sound, har helikopterljudet blivit en del av vardagen.

Har blivit ett samtalsämne

Boende uppger att flygningarna stör både arbete och middagar.

På sociala medier har diskussionerna om trafiken utvecklats till en ovanlig klasskonflikt mellan mycket förmögna New York-bor och personer som själva lever i välbeställda områden, skriver Wall Street Journal.

Många av helikoptrarna används av resenärer som vill undvika bilköerna till Hamptons, ett populärt sommarresmål för finanseliten och andra förmögna grupper.

Flygningarna är särskilt frekventa på fredagar och söndagar under sommaren.

I Mamaroneck uppger boende att helikoptrar ibland passerar med omkring 15 minuters mellanrum.

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