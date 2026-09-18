Ljudet av helikoptrar har blivit allt vanligare för många boende utanför New York. Det som tidigare var ett sällsynt färdmedel är nu standard för en del, och det väcker reaktioner.
USA:s rikaste tar helikoptern till stranden – boende rasar
De rikas flygresor till det exklusiva sommarparadiset Hamptons har blivit en källa till irritation i välbärgade förorter norr om New York.
Boende i Westchester County klagar på buller från helikoptrar som passerar över deras hem på väg till Long Islands östra delar.
I Larchmont, en förort vid Long Island Sound, har helikopterljudet blivit en del av vardagen.
Har blivit ett samtalsämne
Boende uppger att flygningarna stör både arbete och middagar.
På sociala medier har diskussionerna om trafiken utvecklats till en ovanlig klasskonflikt mellan mycket förmögna New York-bor och personer som själva lever i välbeställda områden, skriver Wall Street Journal.
Många av helikoptrarna används av resenärer som vill undvika bilköerna till Hamptons, ett populärt sommarresmål för finanseliten och andra förmögna grupper.
Flygningarna är särskilt frekventa på fredagar och söndagar under sommaren.
I Mamaroneck uppger boende att helikoptrar ibland passerar med omkring 15 minuters mellanrum.
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Flera appar har utvecklats
En lokal invånare har installerat två appar för att följa flygtrafiken och försöka identifiera vilka företag som använder helikoptrarna.
Även en 16-årig elev vid Rye Country Day School har utvecklat ett system för att spåra flygningarna.
Appen kombinerar ljud från en mikrofon nära hans hem med uppgifter från den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA register och flygspårningstjänsten FlightRadar24.
Systemet kan identifiera flygplanens operatör, registreringsnummer och färdriktning.
Data från systemet visar att många av flygningarna mot Hamptons genomförs av bolag som Flexjet.
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Lägre höjd än normalt
Helikoptrarna flyger ofta på omkring 1 000 fots höjd, betydligt lägre än de höjder som företagen vanligtvis anger för sina helikoptertjänster.
Enligt Flexjets helikopterchef beror de låga flyghöjderna delvis på säkerhetsåtgärder efter förra årets dödliga kollision mellan en militärhelikopter och ett passagerarflygplan över Washington.
Flygledare har därefter styrt helikoptrar till lägre höjder för att skapa mer utrymme för kommersiell flygtrafik till flygplatser som LaGuardia.
Kongressledamoten George Latimers stab har inlett samtal med FAA om möjliga lösningar. Några invånare efterlyser alternativa flygrutter som i större utsträckning undviker bostadsområden.
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