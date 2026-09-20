Beskedet: Inga oljeleveranser till Europa oktober

Kan inte leva upp till avtal

Europeiska kunder hos Saudiarabien köper vanligtvis saudisk råolja via långsiktiga avtal, vilka garanterar kontinuerliga månatliga leveranser.

Dessa leveranser kommer inte att kunna genomföras under nästa månad, oktober, enligt flera personer med insyn i ärendet som Bloomberg diskuterat med.

Beslutet väntas omfatta alla Saudiarabiens europeiska kunder. Saudi Aramco har offentligt ännu inte kommenterat ärendet eller velat svara på medias frågor, skriver tyska NTV.

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Två pumpstationer skadade

Det var under förra veckan som Saudiarabien tvingades stoppa driften av sin öst-västliga oljeledning efter en drönarattack. Enligt Reuters skadades två pumpstationer vid attacken.

Den 1 200 kilometer långa ledningen består av elva pumpstationer och två stationer för tryckavlastning.

Den sträcker sig över den arabiska halvön och transporterar olja från landets inre till hamnar vid västkusten.

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Avgörande exportväg i dag

Det gör den, i dagens geopolitiska läge, till en avgörande alternativ exportväg, när Hormuzsundet och Bab el-Mandeb-sundet i hög grad är blockerade, i ena fall på grund av USA:s krig mot Iran och i andra fallet av huthi-milisernas agerande.

Saudiska myndigheter hävdar att attacken med drönare mot oljeledningen utgick från Iran.

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En källa uppger för Reuters att rörledningen väntas kunna återuppta driften delvis inom några december, men att full kapacitet sannolikt inte kommer att vara återställd förrän inom cirka sex veckor.

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Saudiarabien ska redan ha meddelat det månadslånga stoppet för råolja efter en drönarattack, till flera av sina kunder i Europa. (Foto: AP/TT)

Panikköp efter beskedet

Avbrottet i leveranserna utlöste panikköp bland vissa av Aramcos kunder. Enligt Bloomberg utfärdade det polska energibolaget Orlen S.A. i dag fler än tio anbudsförfrågningar för att säkra alternativa leveranskällor.

Europeiska OECD-länder importerade 577 000 fat råolja per dag från Saudiarabien i juni, enligt Internationella energirådets, IEA, månadsrapport om oljemarknaden.

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