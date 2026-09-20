En drönarattack mot en oljeledning i Saudiarabien gör att landet inte kommer att kunna leverera råolja till Europa i oktober.
Beskedet: Inga oljeleveranser till Europa oktober
Under förra veckan rapporterade Saudiarabien om en drönarattack mot landets viktiga öst-västliga oljeledning.
På grund av de skador som drönarattacken åstadkom, stoppar Saudiarabien enligt uppgifter oljeleveranser till Europa under en månad, en nyhet som har utlöst panikköp av olja hos vissa kunder.
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Inga leveranser oktober
Efter attacker mot den helt avgörande öst-västliga oljeledningen menar Saudiarabien att man inte kommer att kunna leverera någon råolja till europeiska raffinaderier under oktober månad.
Bloomberg rapporterar att det statliga bolaget Saudi Aramco redan meddelat minst två europeiska köpare att de inte kommer att kunna få någon leverans av råolja under nästa månad.
Kan inte leva upp till avtal
Europeiska kunder hos Saudiarabien köper vanligtvis saudisk råolja via långsiktiga avtal, vilka garanterar kontinuerliga månatliga leveranser.
Dessa leveranser kommer inte att kunna genomföras under nästa månad, oktober, enligt flera personer med insyn i ärendet som Bloomberg diskuterat med.
Beslutet väntas omfatta alla Saudiarabiens europeiska kunder. Saudi Aramco har offentligt ännu inte kommenterat ärendet eller velat svara på medias frågor, skriver tyska NTV.
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Två pumpstationer skadade
Det var under förra veckan som Saudiarabien tvingades stoppa driften av sin öst-västliga oljeledning efter en drönarattack. Enligt Reuters skadades två pumpstationer vid attacken.
Den 1 200 kilometer långa ledningen består av elva pumpstationer och två stationer för tryckavlastning.
Den sträcker sig över den arabiska halvön och transporterar olja från landets inre till hamnar vid västkusten.
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Avgörande exportväg i dag
Det gör den, i dagens geopolitiska läge, till en avgörande alternativ exportväg, när Hormuzsundet och Bab el-Mandeb-sundet i hög grad är blockerade, i ena fall på grund av USA:s krig mot Iran och i andra fallet av huthi-milisernas agerande.
Saudiska myndigheter hävdar att attacken med drönare mot oljeledningen utgick från Iran.
En källa uppger för Reuters att rörledningen väntas kunna återuppta driften delvis inom några december, men att full kapacitet sannolikt inte kommer att vara återställd förrän inom cirka sex veckor.
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Panikköp efter beskedet
Avbrottet i leveranserna utlöste panikköp bland vissa av Aramcos kunder. Enligt Bloomberg utfärdade det polska energibolaget Orlen S.A. i dag fler än tio anbudsförfrågningar för att säkra alternativa leveranskällor.
Europeiska OECD-länder importerade 577 000 fat råolja per dag från Saudiarabien i juni, enligt Internationella energirådets, IEA, månadsrapport om oljemarknaden.