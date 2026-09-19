Svenskt gruvbolag stoppat – vd:n dömd till fängelse

”Han har varit vd för stora gruvkoncerner i Afrika och arbetat med företagsstrategi, marknadsföring, företagsförvärv samt ledning av prospekteringsverksamhet”.

Förutom en ”kandidatexamen i ekonomi och industriell psykologi” har han ”en doktorsexamen i juridik”.

Det kan komma väl till pass nu. Hans Eurobattery Minerals är handelsstoppat i Sverige efter ett ingripande av Finansinspektionen och själv är han dömd till fängelse i Spanien för bedrägerier.

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”Ska göra Europa självförsörjande”

Bolagets vision är ”att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler. Vårt fokus är att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa”, är programförklaringen på Eurobattery Minerals hemsida.

Intervjuad av Analystgroup i oktober förra året utvecklade Roberto Garcia Martinez strategin.

”Vi har två huvudprojekt: batterimineralprojektet Hautalampi i Finland och volframprojektet San Juan i Spanien. Hautalampi, som ligger i Outokumpu, är en gammal koppargruva från 1980-talet som vi nu äger till fullo efter att ha förvärvat de återstående aktierna förra året. Vi har lagt ner mycket tid, kraft och kapital på att utveckla projektet.”

”Volframprojektet San Juan i Spanien markerar vårt inträde i utvinningsfasen. Vi äger för närvarande 51 procent och har ett avtal med en österrikisk köpare, som ingår i svenska Sandvik-koncernen, om hela den framtida produktionen”, förklarade gruv-vd:n.

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