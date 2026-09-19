Eurobattery Minerals, svenskt noterat gruvbolag, handelsstoppas i Sverige och Tyskland, sedan bolagets vd dömts till fängelse för bedrägeri.
Svenskt gruvbolag stoppat – vd:n dömd till fängelse
Meritlistan är lång som den presenteras på Eurobattery Minerals hemsida. Roberto García Martínez är inte bara vd och styrelseledamot sedan 2019, de senaste fyra åren vice ordförande i Spansk-svenska handelskammaren i Spanien utan har dessutom mer än ”25 års omfattande erfarenhet från den internationella gruvindustrin”.
”Han har varit vd för stora gruvkoncerner i Afrika och arbetat med företagsstrategi, marknadsföring, företagsförvärv samt ledning av prospekteringsverksamhet”.
Förutom en ”kandidatexamen i ekonomi och industriell psykologi” har han ”en doktorsexamen i juridik”.
Det kan komma väl till pass nu. Hans Eurobattery Minerals är handelsstoppat i Sverige efter ett ingripande av Finansinspektionen och själv är han dömd till fängelse i Spanien för bedrägerier.
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”Ska göra Europa självförsörjande”
Bolagets vision är ”att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler. Vårt fokus är att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa”, är programförklaringen på Eurobattery Minerals hemsida.
Intervjuad av Analystgroup i oktober förra året utvecklade Roberto Garcia Martinez strategin.
”Vi har två huvudprojekt: batterimineralprojektet Hautalampi i Finland och volframprojektet San Juan i Spanien. Hautalampi, som ligger i Outokumpu, är en gammal koppargruva från 1980-talet som vi nu äger till fullo efter att ha förvärvat de återstående aktierna förra året. Vi har lagt ner mycket tid, kraft och kapital på att utveckla projektet.”
”Volframprojektet San Juan i Spanien markerar vårt inträde i utvinningsfasen. Vi äger för närvarande 51 procent och har ett avtal med en österrikisk köpare, som ingår i svenska Sandvik-koncernen, om hela den framtida produktionen”, förklarade gruv-vd:n.
”Skiljer oss från mängden”
Eurobattery Minerals var heller inte vilket bolag som helst, påpekade han.
”Det som verkligen skiljer oss från mängden är vårt starka engagemang inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.”
Siffrorna för bolaget levde inte riktigt upp till grannlåten. För 2024, det senaste offentligt redovisade året, dök omsättningen från tiometers-trampolinen till 255 000 kronor när det nått vattenytan och magplasket var en förlust på 19,5 miljoner kronor.
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Universitet har gett status
Tidigare har Eurobattery Minerals skapat trovärdighet bland annat genom ett samarbete med Uppsala universitet och med AHG University of Science and Technology in Krakow i Polen.
Det har gällt projektet Fetsjön i Sverige och svartskiffer därifrån. De svarta skiffrarna i Fetsjön i norra Sverige innehåller stora mängder vanadin.
Vanadin har en viktig roll i elektrifieringen, som en kritisk komponent i laddningsbara batterier med hög kapacitet.
Nu är aktiehandeln stoppad såväl av NGM i Stockholm som av Börse Stuttgart. Ingen av börserna kommenterar stoppet och Jan-Olof Arnbom, styrelseordförande hos Eurobattery Minerals, säger hos Di att han ”har tyvärr ingen information att ge i nuläget”.
Finansinspektionen, som fastställt handelsstoppet, ger heller ingen mer information.
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Två års fängelse och stort skadestånd
Di berättar emellertid att skälet till handelsstoppet är att Roberto Garcia Martinez tillsammans med en tysk affärsman i januari dömdes till två års fängelse vardera.
Dessutom ska de två betala motsvarande 34 miljoner kronor i skadestånd.
Eurobattery Minerals revisor Johan Isbrand berättar hos Di att han nyligen tagit del av domen mot Roberto Garcia Martinez.
”Jag fick reda på det där nu i veckan och jag har varit i kontakt med styrelsen”, säger Johan Isbrand.
Den spanska domen handlar om en bedrägerihärva som sträcker sig mer än 15 år bakåt i tiden.
Det handlade då om att Roberto Garcia Martinez och hans affärspartner sökte finansiering för att utvinna guld i afrikanska Sierra Leone.
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Pengarna försvann i kontantuttag
Ett spanskt holdingbolag sköt till motsvarande 34 miljoner kronor, men pengarna användes inte till Sierra Leone-projektet utan slussades via Spanien till ett konto i Dubai.
Sedan gick pengarna till en lokal bank i Sierra Leone och tömdes sedan via omfattande kontantuttag, skriver spanska El Diaro Vascio.
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