Nvidia galna rusning: Upp 4 000 miljarder på en dag

Uppgången innebar att Nvidia lade till svindlande 442 miljarder dollar, motsvarande drygt 4 000 miljarder kronor, till sitt börsvärde på en enda dag. Det är den näst största ökningen på en dag i börshistorien, rapporterar Bloomberg.

Bara Microsoft har haft en större värdeökning under en enskild handelsdag. Den 30 juli steg bolagets börsvärde med 450 miljarder dollar efter en stark rapport.

Prognosen fick aktien att lyfta

Bakom Nvidias kursrally låg framför allt bolagets prognos för det kommande räkenskapsåret. Nvidia räknar med att omsättningen ska öka med omkring 70 procent. Analytikernas förväntningar låg på omkring 45 procent.

Det blev ett tydligt besked till marknaden om att efterfrågan på AI-chip fortfarande är mycket stark.

Bloomberg Intelligence beskriver prognosen som ”häpnadsväckande” och bedömer att den innebär mer än 100 miljarder dollar i potentiell uppsida jämfört med dagens estimat. JPMorgan anser dessutom att prognosen kan vara försiktigt satt.

Banken pekar på att bolaget själv beskrivit situationen som begränsad av tillgången på produkter, medan den faktiska efterfrågan ligger betydligt högre.