Nvidia rusar vidare på börsen efter en stark AI-prognos. På en dag ökade chipjättens börsvärde med 442 miljarder dollar – den näst största uppgången någonsin.
Nvidia galna rusning: Upp 4 000 miljarder på en dag
Nvidias aktie steg 8,7 procent på torsdagen efter att chipjätten övertygat investerarna om att AI-boomen långt ifrån är över. Detta efter en kvartalsrapport som återigen krossade förväntningarna, vilket Dagens PS rapporterade om på torsdagen.
Uppgången innebar att Nvidia lade till svindlande 442 miljarder dollar, motsvarande drygt 4 000 miljarder kronor, till sitt börsvärde på en enda dag. Det är den näst största ökningen på en dag i börshistorien, rapporterar Bloomberg.
Bara Microsoft har haft en större värdeökning under en enskild handelsdag. Den 30 juli steg bolagets börsvärde med 450 miljarder dollar efter en stark rapport.
Prognosen fick aktien att lyfta
Bakom Nvidias kursrally låg framför allt bolagets prognos för det kommande räkenskapsåret. Nvidia räknar med att omsättningen ska öka med omkring 70 procent. Analytikernas förväntningar låg på omkring 45 procent.
Det blev ett tydligt besked till marknaden om att efterfrågan på AI-chip fortfarande är mycket stark.
Bloomberg Intelligence beskriver prognosen som ”häpnadsväckande” och bedömer att den innebär mer än 100 miljarder dollar i potentiell uppsida jämfört med dagens estimat. JPMorgan anser dessutom att prognosen kan vara försiktigt satt.
Banken pekar på att bolaget själv beskrivit situationen som begränsad av tillgången på produkter, medan den faktiska efterfrågan ligger betydligt högre.
Har också negativa rekordet
Nvidia är nu världens högst värderade bolag med ett börsvärde på omkring 5 500 miljarder dollar. Bolagets enorma storlek innebär att även relativt små rörelser i aktiekursen kan flytta hundratals miljarder dollar i börsvärde.
Nvidia har dessutom stått för några av börshistoriens mest extrema svängningar. Före Microsofts rekord nyligen hade Nvidia själv rekordet för den största värdeökningen på en dag, då bolagets börsvärde i våras steg med 440 miljarder dollar efter Donald Trumps besked om en 90 dagar lång tullpaus.
Men Nvidia har också det mindre smickrande rekordet för den största värdeförlusten under en enskild handelsdag. Nära 600 miljarder dollar raderades från börsvärdet när marknaden skakades av oro kring den kinesiska AI-utmanaren Deepseek.
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