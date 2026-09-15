Trump: AI-faror en ”bluff” – Nvidias vd håller med

Trump menar att motståndet mot AI ”spelar bara rätt i händerna på många människor som inte vill se det hända. Och det kan vara politiker. Det kan också vara Kina”, resonerar Trump.

Nvidias vd Jensen Huang tog emot live-samtalet från presidenten under en paneldiskussion vid All-In Summit i Los Angeles.

Nvidias vd håller med Trump

Huang instämde i Trumps kritik, enligt Bloomberg som rapporterar om saken, men Nvidias vd berömde samtidigt forskaren på Anthropic som avgick på grund av farorna med den framrusande tekniken.

Jensen Huang konstaterar att forskaren ”var modig nog att uttrycka sin oro” och anser att visselblåsare bör tas på allvar inom alla organisationer, tillade han.

Huang anser dock att paniken som råder nu kring artificiell intelligens har skapat ett falskt val mellan snabb innovation och AI-säkerhet, berättar Bloomberg.

Enligt Anthropic-forskaren som lämnat företaget spelar Anthropic och OpenAI rysk roulett med mänskligheten, och efteråt har Anthropic sällat sig till skaran som vill bromsa den rasande AI-utvecklingen, och får medhåll av SpaceX:s vd Elon Musk.

Även OpenAI:s Sam Altman har flaggat för att dra ner AI-tempot.

På måndagen föll aktier kopplade till AI-företagen tungt. Bland annat backade Nvidias aktier med 3,4 procent på grund av oro för att företagen nu ska minska sina planerade AI-utgifter.