Under ett panelsamtal höll Nvidias vd med Trump, som han hade i luren, om att varningsropen om AI är överdrivna.
Trump: AI-faror en ”bluff” – Nvidias vd håller med
Enligt USA:s president Donald Trump är det påstådda AI-hotet en ”bluff” och han kritiserar också de ansträngningar som flera AI-jättar nu presenterar för att bromsa den snabba teknikutvecklingen efter varningar bland annat om att mänskligheten kan utplånas om inget görs.
Trump menar att motståndet mot AI ”spelar bara rätt i händerna på många människor som inte vill se det hända. Och det kan vara politiker. Det kan också vara Kina”, resonerar Trump.
Nvidias vd Jensen Huang tog emot live-samtalet från presidenten under en paneldiskussion vid All-In Summit i Los Angeles.
Nvidias vd håller med Trump
Huang instämde i Trumps kritik, enligt Bloomberg som rapporterar om saken, men Nvidias vd berömde samtidigt forskaren på Anthropic som avgick på grund av farorna med den framrusande tekniken.
Jensen Huang konstaterar att forskaren ”var modig nog att uttrycka sin oro” och anser att visselblåsare bör tas på allvar inom alla organisationer, tillade han.
Huang anser dock att paniken som råder nu kring artificiell intelligens har skapat ett falskt val mellan snabb innovation och AI-säkerhet, berättar Bloomberg.
Enligt Anthropic-forskaren som lämnat företaget spelar Anthropic och OpenAI rysk roulett med mänskligheten, och efteråt har Anthropic sällat sig till skaran som vill bromsa den rasande AI-utvecklingen, och får medhåll av SpaceX:s vd Elon Musk.
Även OpenAI:s Sam Altman har flaggat för att dra ner AI-tempot.
På måndagen föll aktier kopplade till AI-företagen tungt. Bland annat backade Nvidias aktier med 3,4 procent på grund av oro för att företagen nu ska minska sina planerade AI-utgifter.
Chipjätten Nvidia är världens högst värderade bolag på marknaden och har länge legat i framkant för en utbyggnad av AI-innfrastrukturen.
Donald Trump backar å sin sida upp den utvecklingen och har kritiserat amerikanska delstater som vägrar tillåta att datacenter byggs.
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