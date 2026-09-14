Bossarna trycker på bromsen – då rasar AI-aktierna

Upprop om ”pace the frontier”

Det började med ett upprop från Dario Amodei, vd för Anthropic. I en lång essä argumenterar han för att branschen måste ”pace the frontier” – alltså bromsa takten i utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna.

Amodei varnar för att utvecklingen nu går snabbare än säkerhetsarbetet. Inom sex till tolv månader skulle AI-agenter, enligt honom, kunna bli kapabla att ta över stora delar av internet och orsaka skador för hundratals miljarder dollar.

Sam Altman har ställt sig bakom resonemanget och sagt att OpenAI också ska använda oberoende granskare med tillgång till företagets AI-system. Han har dessutom meddelat att OpenAI inte kommer att börsnoteras i år, med hänvisning till säkerhetsfrågorna.

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”Jag håller med Dario om att vi behöver hålla igen vid fronten”, skrev Altman. Även xAI:s Elon Musk och Google DeepMinds Demis Hassabis höll med.

”Ta med en nypa salt”

Det är här den större frågan kommer in: Hur snabbt kan AI-industrin fortsätta växa om de egna ledarna nu varnar för konsekvenserna av utvecklingen?

EFN pekar också på just den motsättningen i sin bevakning: De företag som har störst ekonomiskt intresse av att AI-racet fortsätter är också de som nu varnar för att tempot blivit för högt.

”Att det finns en förstärkt riskbild ska man ta med en nya salt, det är en risk i AI eftersom man har underinvesterat i säkerhet, men det är inget nytt”, säger Anna Felländer, Europachef på Ethical AI Governance Group till EFN.

Kritikern: Hype

Investeraren Michael Burry, känd för sina satsningar mot den amerikanska bostadsmarknaden före finanskrisen 2008, avfärdar AI-chefernas varningar som ”hype and puffery” och ett sätt att dölja en okontrollerad inbromsning i tillväxten, enligt Reuters.

Anna Felländer tror dock att börsfallet är tillfälligt.

”Jag tror att det kommer komma ett uttalande om lagom mycket åtgärder för att lunga marknaden, men lagom lite för att de fortsatt ska ha en konkurrenssituation mot Kina”, säger Anna Felländer till EFN.

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Någon som absolut inte gillade beskedet från AI-bossarna är dock USA:s president Donald Trump.

”Den enda kontroll eller ’skyddsräcken’ som AI behöver är en stark och smart (högt IQ) president och det har USA, i övermått!”, skriver Trump i ett inlägg på Truth Social.

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