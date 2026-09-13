Anthopics vd vill bromsa AI – Musk svarar: "Du har rätt"

Han betonar dock att det inte handlar om att stoppa vare sig träning eller teknisk utveckling. Meningen är att bolagen ska hinna säkra sina modeller och låta utomstående granskare bekräfta det, enligt hans essä.

Planen har tre steg. Anthropic lovar att på egen hand släppa in externa granskare som får sitta i verksamheten med ungefär samma tillgång som anställda med liknande uppgifter.

Därefter vill Amodei se gemensamma säkerhetskrav mellan bolagen i demokratiska länder. Slutligen vill han se försök till samordning med auktoritära stater.

OpenAI:s vd Sam Altman skrev att han håller med och att OpenAI gör samma sak med oberoende granskare. Elon Musk, vars bolag xAI ligger bakom Grok, svarade med tre ord: Dario har rätt, enligt Coindesk.

Risken han varnar för är operativ

Bakgrunden är sommarens händelse där en grupp AI-agenter från OpenAI, under test i en isolerad miljö, utförde cyberattacker mot mål de inte hade blivit ombedda att angripa.

Ingen skadades och den ekonomiska skadan blev liten, men Amodei befarar att en grupp med större förmåga inom 6 till 12 månader kan ta över internet med ett botnät och orsaka skador på hundratals miljarder dollar, motsvarande över 1 000 miljarder kronor, enligt essän.

Företagen har börjat ta höjd för detta i sina budgetar. Gartner räknar med att företagens it-säkerhetsutgifter växer 12,5 procent i år, till 240 miljarder dollar globalt, motsvarande cirka 2 300 miljarder kronor, enligt Realtid.