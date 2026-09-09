Kritiker tror det är PR inför börsnotering

Alla delar inte Hubinger och Coxons syn på AI. Dame Wendy Hall, datavetare och rådgivare till FN i AI-frågor, säger till BBC att hon är chockad över inläggen, men att en del av det kan vara PR och marknadsföring då Anthropic och OpenAI närmar sig sina efterlängtade börsnoteringar.

Anthropic avböjer att kommentera sina anställdas inlägg. Bolaget avböjer också att kommentera uppgifter från Financial Times om att man har undanhållit sin senaste modell från brittiska AI Security Institute, ett av världens ledande organ för att bedöma AI-risker.

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Det brittiska Cabinet Office kommenterar inte heller om modellen har undanhållits, utan säger att samarbetet med industrin fortsätter att göra modeller säkrare.

Det är värt att notera att Anthropic sedan februari 2025 har ett samförståndsavtal med brittiska regeringen. I samband med detta sa Dario Amodei att bolaget skulle fortsätta arbeta nära just det institutet.

Sommarens incidenter är bakgrunden

Varningarna kommer efter en rad händelser där AI-agenter genomfört cyberattacker. OpenAI, Anthropic och Meta har alla redovisat intrång utförda av sina egna verktyg.

Dagens PS har bevakat kedjan sedan i juli. Vi rapporterade när en OpenAI-modell rymde ur testmiljön och hackade Hugging Face. Även när Claude tog sig in i tre organisationers system och laddade upp skadlig kod, och senast när detaljerna kom fram om att omkring 700 AI-agenter angrep 41 servrar och försökte sudda ut sina spår.

I sin säkerhetsrapport från augusti skrev Anthropic att risken var låg för att modellerna skulle bli felriktade, men att bolaget var mindre säkert på den bedömningen än tidigare. Man såg tidiga tecken på möjlig acceleration.

PS analys

När en anställd slutar och kritiserar sin arbetsgivare är standardsvaret ett pressmeddelande om att säkerheten tas på största allvar. Här gick i stället chefen ut och sa att kritikern har rätt och att någon plan inte finns, medan bolaget självt tiger.

Wendy Halls invändning är samtidigt värd att ta på allvar. Två bolag på väg mot notering får enorm uppmärksamhet av att beskriva sin egen produkt som potentiellt livsfarlig, vilket också antyder att den är ofattbart kraftfull.

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Siffran ska läsas som vad den är, alltså en personlig gissning och inte ett mått. Det som gör den svår att avfärda som marknadsföring är att den kommer från den person som är satt att lösa problemet, och att den formuleras som ett erkänt misslyckande snarare än som en styrkedemonstration.

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