I en ny undersökning bland tusen chefer uppger nästan hälften att flexibla arbetsformer är ett huvudskäl till att de inte byter jobb.
Distansarbete: Nu vill inte ens cheferna vara på jobbet
Från allt fler håll och i allt fler stora företag höjs nu rösterna för att de anställda ska tillbaka till kontoren.
Frågan är vem som ska hålla koll på att de är där, i så fall. I en ny undersökning säger mer än tusen chefer att möjligheten till hemarbete är ”viktigare än lön” och att flexibla arbetsformer är det viktigaste skälet till att de inte byter jobb.
CMI, Chartered Management Institute, har just undersökningen där fyra av tio chefer säger att flexibla arbetsformer är en huvudorsak till att de stannar hos nuvarande arbetsgivare.
Arbetsformer som inkluderar distans- och hybridarbete visar sig vara viktigare än konkurrenskraftig lön, anställningstrygghet eller intressanta arbetsuppgifter, enligt de svarande.
CMI:s resultat presenteras sedan ministern Louise Haigh onsdag tillkännagivit nya planer på att stärka rätten till flexibelt arbete.
Den nya policyn kommer att kräva att chefer håller möten med anställda som begär sådana arbetsformer och redogör för vägande skäl vid ett eventuellt avslag, skriver City AM.
Ska få folk tillbaka till kontoren – jobbar hemifrån. Dagens PS
Nu skärper man lagen
Ministern, som anses stå Andy Burnham nära, säger att företagsledare måste ”på ett seriöst sätt överväga” de anställdas önskemål om flexibilitet och hålla ett fysiskt möte för att diskutera ärendet.
Tidigare i år inkluderade regeringen även åtgärder för flexibla arbetsformer i lagförslaget om anställningsrättigheter, Employment Rights Bill.
Förslaget innehåller bland annat åtgärder som förbud mot nollavtalskontrakt och ett stopp för så kallad ”firing and rehiring”, uppsägning följt av återanställning på sämre villkor.
Kommun-vd tjänar mer än statsministern: ”Relevant”. Dagens PS
”Viktigt vara samlade i team”
Petra Wilton, policychef hos CMI, säger att chefer ”behöver kompetensen” för att hitta rätt ivilken balans flexibelt arbete kräver, ”eftersom de vet att det är viktigt att vara samlade i team, särskilt när det gäller att effektivt introducera nyanställda och stärka gruppdynamiken.”
”Skickliga chefer inser detta och avgör vad som fungerar bäst för deras team; det innebär bland annat att se till att medarbetare känner sig uppskattade och hörda när de kommer med rimliga önskemål om flexibelt arbete”, menar Wilton.
Äntligen: Här är Sverige ledande inom EU. Dagens PS
Protester hos bankjätten
I likhet med många andra företag i Londons finansdistrikt som kräver att personalen ska vara mer på kontoret, möter banken Barclays nu växande kritik från de egna anställda efter beslutet att skärpa policyn för distansarbete.
Torsdag framkom att tusentals anställda ställer sig bakom ett krav på att slopa bankens beslut om obligatoriskt kontorsarbete tre dagar i veckan för dem som har en pendlingsväg på högst 40 minuter.
Medarbetare har enligt uppgift även krävt en engångsutbetalning för att kompensera för pendlingskostnaderna.