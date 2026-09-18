Distansarbete: Nu vill inte ens cheferna vara på jobbet

CMI, Chartered Management Institute, har just undersökningen där fyra av tio chefer säger att flexibla arbetsformer är en huvudorsak till att de stannar hos nuvarande arbetsgivare.

Arbetsformer som inkluderar distans- och hybridarbete visar sig vara viktigare än konkurrenskraftig lön, anställningstrygghet eller intressanta arbetsuppgifter, enligt de svarande.

CMI:s resultat presenteras sedan ministern Louise Haigh onsdag tillkännagivit nya planer på att stärka rätten till flexibelt arbete.

Den nya policyn kommer att kräva att chefer håller möten med anställda som begär sådana arbetsformer och redogör för vägande skäl vid ett eventuellt avslag, skriver City AM.

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Ministern, som anses stå Andy Burnham nära, säger att företagsledare måste ”på ett seriöst sätt överväga” de anställdas önskemål om flexibilitet och hålla ett fysiskt möte för att diskutera ärendet.

Tidigare i år inkluderade regeringen även åtgärder för flexibla arbetsformer i lagförslaget om anställningsrättigheter, Employment Rights Bill.

Förslaget innehåller bland annat åtgärder som förbud mot nollavtalskontrakt och ett stopp för så kallad ”firing and rehiring”, uppsägning följt av återanställning på sämre villkor.

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