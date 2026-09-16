Amerikanska techjättar hymlar inte om riskerna med AI, artificiell intelligens, men i Kina är det betydligt mer tyst om problematiken.
Kina tiger om AI-riskerna trots oron från USA:s techbjässar
Anthropic, OpenAI, forskare i branschen och till och med Elon Musk inser att den framrusande tekniken inte bara kan fortsätta explodera i samma hastighet som hittills.
Alla förstår de att AI-utvecklingen måste bromsas, det går för fort, menar de. Och särskilt har oron ökat efter avslöjandet om att OpenAI-modeller rymt från sin egen testmiljö och hackat sig in hos ett rivaliserande företag.
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Men Trump kallar oron för ”bluff”
Nyligen kom också det drastiska beskedet från en AI-forskare på Anthropics om att han hoppar av. Forskaren förklarade att det gått så långt att AI nu hotar att utplåna mänskligheten.
Allt detta händer medan USA:s president Donald Trump avfärdar AI-paniken och menar att den är en ”bluff”. Rädslan för konsekvenserna med AI är överdriven, anser Trump och har fått medhåll av Nvidias vd Jensen Huang, även om han sagt att han beundrar AI-forskaren som slagit larm om farorna och understrukit att det är viktigt att slå vakt om visselblåsare.
I Kina talas det inte alls högt om riskerna med den nya tekniken. Det är tvärt om väldigt tyst till skillnad från sina amerikanska konkurrenter, rapporterar CNBC.
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AI-topp i Kina: Därför håller vi tyst
Ray Von, grundare, vd och ordförande för Tencent-stödda OpenPie, en startup som bygger enheter för företag att använda AI säkert på intern data, anser att den publicitet som de amerikanska farhågorna fått är ”lite överdriven”.
Han förklarar att Kina därför ”inte lägger så mycket vikt vid det” och menar att det inte är först gången de amerikanska techbolagen varnar för den snabba AI-utvecklingen.
Det är också så, uppger CNBC, att företagen i branschen i Kina har större fokus på AI-applikationer än att utveckla modeller som kan hantera övermänsklig intelligens.
Det sa Kinas president om AI i juli
Kinas president Xi Jinping uttryckte i juli, det var i samband med lanseringen av den internationella AI-organisationen:
”Vi bör stärka riskmedvetenheten och se till att AI är säker och kontrollerbar”.
Det ska även sägas att Nvidias vd, även om han tonar ner riskerna, sagt att hastigheten och säkerheten med artificiell intelligens kan fungera bra tillsammans, så har han uttryckt att utvecklarna bakom modellerna bör agera ansvarsfullt.
Skrämselpropaganda och Dr Frankenstein
Kinas utrikesdepartement anser emellertid att cheferna för USA:s AI-jättar ägnar sig åt ”skrämselpropaganda”, det har hörts kommenterar som ”Dr. Frankenstein” och ”Cold Har Playbook” från engelskspråkiga medier i Kina.
”När kinesiska företag väl har skapat överlägsen AI ser vi amerikanska företag utfärda AI-varningar. Jag tror inte att det här är en slump”, säger Renjie Guo, grundare och vd för ett av branschföretagen i Kina, till den amerikanska finansnyhetskanalen som berättar att Peking har inlett sin egen årliga cybersäkerhetsvecka och att riktlinjer finns med på agendan, om än inte med inslag av samma domedagsprofetior som fått utrymme i USA.
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Har inget svar om Himmelska fridens torg
I Kina kan AI däremot inte svara på vad som hände på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989, där demonstranter dödades i en masslakt iscensatt av den hårdföra kommunistregimen. Kinesiska DeepSeek svarar bara: ”Jag kan inte hjälpa till med det” till den som undrar vad som utspelade sig där och då.
DeepSeek har dock koll på vad som hände i USA den 11 september 2001 och konstaterar att det ”var dagen för samordnade terroristattacker i USA”.
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