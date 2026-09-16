Topparna går emot konkurrenterna om AI

Enligt Zuckerberg ligger det i allas intresse att se till att säkerheten fungerar hos de AI-modeller som utvecklas, men att utvecklingen inte behöver bromsas genom branschöverskridande regelverk.

”Vi väntade i flera månader med att lansera Muse (Metas AI-tjänst) för att fokusera på säkerhet. Vi krävde inte att alla andra skulle skulle göra det innan vi gjorde det”, skriver Zuckerberg på X.

Han menar att företag redan har incitament att prioritera säkerheten i utvecklingen, men att de är marknadsmässiga.

”Företag riskerar betydande ansvar om deras modeller orsakar skada”, skriver Zuckerberg.

Jensen Huang menar att det är upp till varje företag att se till att deras modeller är säkra.

Vi bör ta fram produkter och testa dem ordentligt. Och om de inte är färdiga att släppas, ska vi vänta och fortsätta testa och vidareutveckla dem tills de är färdiga, säger Huang till CNBC.

Uttalandena kommer efter det att Open AI:s och Anthropics chefer, Sam Altman respektive Dario Asmodei, liksom entreprenören och miljardären Elon Musk alla varnat för att AI nu håller på att utvecklas i en fart som medför potentiella risker för mänskligheten.