Skrämmande AI-incidenter ger OpenAI kalla fötter – "kan döda oss"

Den mest allvarliga händelsen gäller OpenAI vars AI-agenter lyckades rymma ur sin egen testmiljö och hacka ett storföretag.

Bolagets egen forskare Jakub Pachocki har varnat för farorna med AI och lyft fram idén om att företagen i branschen bör ”samordna för att bromsa framtida utvecklingen efter behov” för att öka säkerheten inom artificiell intelligens, rapporterar Bloomberg och konstaterar att OpenAI nu kan tänka sig att den banbrytande utvecklingen bromsas.

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Vd:n Sam Altman hoppas att andra AI-företag ska ta efter.

Trycker på behovet av säkerhetsgaller

Det här kommer i en tid när både OpenAI och konkurrerande Anthropic är på väg att ta klivet in på börsen. Båda företagen har lämnat in konfidentiell dokumentation för att börsnoteras till hisnande värderingar.

OpenAI:s forskare skriver samtidigt i ett inlägg att hans förhoppning är att AI-företag frivilligt tar initiativ att frivilligt bromsar utvecklingen tills dess att ”gemensamma säkerhetsgaller har etablerats”.

Företaget har uppgett att delar av den hajpade utvecklingen pausats. Just på grund av säkerhetsproblem.

Sam Altman påtalade emellertid så sent som i juli under samtal med tjänstemän i Vita huset att ”behovet” är stort att öka AI-takten.

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Men den åsikten har han uppenbarligen omprövat.

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