Viggos krönika: Gratisluncher, trasiga hissar och blödande turism
En av fördelarna med mitt jobb som redaktör på Perfect Weekend är att besöka pressträffar på restauranger. De är antingen nya, nyrenoverade eller så är det en ny meny. I veckan har det blivit tre träffar: två i Stockholm och en i Göteborg. Kännetecknande för dessa tillställningar är två saker. De besöks av många kvinnor och menyn, som visar vad restaurangen serverar och vad detta kostar, är aldrig färdig. Det är som om restaurangerna är helt omedvetna om det faktum att de driver en affärsrörelse.
Tillbaka till pressträffen i Göteborg. Att ta sig dit tar numera drygt fyra timmar eftersom kontaktledningarna på en del av sträckan ska bytas ut. Väl framme i Göteborg gick jag genom Trädgårdsföreningens magiska grönska till Dicksonska palatsen vid Avenyn och fick en finlunch av kockarna Louise Johansson och Oliver Ingrosso. Jag hann även med korta intervjuer med dem som du kan se här.
Gratislunch på skattebetalarnas nota
På lunchen var vi ett tjog personer. Knappt hälften var journalister och resten skattefinansierade tjänstemän med inriktning på turism. Fem personer kom från det kommunala bolaget Göteborg & Co, som ska locka turister till Göteborg, och två kom från det regionala bolaget Västsverige. Jag frågade vad de gjorde på dagarna mer än att äta gratislunch och fick svaret att de arbetade med två Instagramkonton och administration. När jag går in på Västsveriges konto har det kommit upp åtta bilder och filmer.
När Göteborg & Co gick över gränsen
Vad de fem personerna från Göteborg & Co gjorde med kunskapen de fick på lunchen vet jag inte. Men i våras kunde jag på mitt förra jobb som chefredaktör avslöja att organisationen, förklädd till kommunalt bolag, utpressade hotell. Blev hotellen inte betalande kunder fick de inte sälja biljetter till det kommunala tivolit Liseberg. När jag avslöjade detta förklarade Leif Pagrotsky, ordförande i Göteborg & Co, att utpressningen bara var ett förslag och inte längre var aktuellt. Med sådana vänorganisationer behöver reseindustrin inga fiender.
Stockholm gör samma misstag
Tyvärr är inte heller vår huvudstad speciellt duktig på att ta hand om besöksnäringen. Här hotas ett av stans mest populära uteställen, Trädgården, av stängning eftersom det inte är helt ljudlöst. Och som fastighetsägare av min gamla favoritsaluhall vid Hötorget agerar staden lika vansinnigt. För bara några veckor sedan skrev SvD om: “Trasiga frysar, stillastående hissar och avlopp som läcker”. Fel som gjort att två fiskhandlare som varit igång i årtionden tvingas bort.
Nästa vecka väntar flygbolag
Även här i Stockholm har vi kommunal verksamhet vars uppgift är att locka turister. Exakt hur detta går till vet jag inte eftersom jag aldrig haft förmånen att besöka en pressträff med kommunala tjänstemän. Men den som lever får se. Nästa vecka är det bara en träff i kalendern. Den är med ett flygbolag. På dessa är kvinnor lika ovanliga som män är på krogträffarna.
Och med dessa ord tar vi helg och så hörs vi igen i nästa fredagskrönika.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
