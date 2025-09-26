Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning

Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig till nya upplevelser varje morgon – och nu kan vi på Perfect Weekend, i samarbete med Go Cruising, erbjuda dig världens bästa kryssningar till Sveriges bästa priser.

En kryssning – en destination i sig

En kryssning är inte bara transport mellan platser. Ombord väntar gourmetmiddagar, shower i världsklass, pooler med havsutsikt och spaavdelningar som får stressen att smälta bort. För de mer rastlösa finns gokartbanor, surfingsimulatorer och basketplaner. Det är som att resa mellan paradis men samtidigt ha en resort som alltid följer med dig.

”Jag har varit på flera kryssningar och jag måste säga: man kommer hem mer än nöjd,” säger Viggo Cavling, redaktör för Perfect Weekend. ”Maten på NCL:s tjugo restauranger är på toppnivå – deras brasserie håller minst samma klass som Riche en fredagkväll. Och servicen på de mindre men mer exklusiva Silversea-fartygen är i världsklass. När du har en egen butler som packar upp väskan och fyller glaset med champagne innan du ens hunnit be om det, då vet du att semestern är på riktigt.”

Kryssningar – resevärldens bäst bevarade hemlighet för svenskar.

Kryssning: En liten tjänst i Sverige – en gigant i världen

I Sverige är kryssningar fortfarande en ganska blygsam bransch, ofta reducerad till en tur-och-retur över Östersjön med taxfreekassar. Men internationellt är kryssningar en av resevärldens största industrier. I USA är det lika självklart att boka en vecka i Karibien som att svenskar bokar en vecka på Mallorca, och i Medelhavet sjösätts fartyg som är större än Kungsholmen. Svenskarna har helt enkelt ännu inte upptäckt den fulla potentialen – men det tänker vi ändra på.

Kryssa med det senaste – NCL Prima

Ett exempel är Norwegian Cruise Lines nya flaggskepp Prima. Här snackar vi futuristiskt designat fartyg med infinitypooler, glassiga barer, teater i Broadway-klass och matupplevelser som skulle kunna tävla med Michelinkrogar på land. Ombord finns över tjugo olika restauranger, från eleganta brasserier till italienska trattorior och asiatiska koncept. Att checka in på Prima är som att kliva in i framtiden av kryssningar – perfekt för dig som vill uppleva det allra senaste.

Kryssning: semestern där både barn och föräldrar blir nöjda.

En kryssning: För alla typer av resenärer

Reser du med familjen finns vattenrutschbanor, barnklubbar och aktiviteter så att även tonåringarna loggar ut från mobilen. Är du ute efter romantik väntar à la carte-middagar, vinprovningar och sena kvällar på däck under stjärnhimlen. Och för finsmakaren finns temakryssningar där maten, musiken eller kulturen är lika mycket i fokus som själva resmålen.

Fler restauranger än NK har avdelningar.

Världen väntar med Perfect Weekend

Oavsett om du vill ta en långhelg i Medelhavet, korsa Atlanten som en modern Greta Garbo eller ge dig ut på en flerveckors upptäcktsresa över flera kontinenter, så finns kryssningen för dig. Perfect Weekend och Go Cruising hjälper dig att välja rätt fartyg, rätt rutt och rätt upplevelse – alltid till Sveriges bästa pris.

Så varför krångla med flygbyten, hotellbokningar och stressiga transfers när du kan kliva ombord, luta dig tillbaka och låta världen komma till dig. Världens bästa kryssningar, till Sveriges bästa priser – det är vår definition av en perfekt weekend.