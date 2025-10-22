Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, middag och hotellövernattning – den perfekta julklappen till din partner för bara 4270 kronor för två personer. Detta paket funkar förstås också för tjejgänget, nostalgiker, grabbåterträffen och musikälskare som vill ge bort eller dela en oförglömlig helg i Stockholm.

Och inte på vilket hotell som helst. Ni checkar in på legendariska Hotel Kung Carl, mitt på Stureplan i Stockholm. Här, i det magiska hörnet Kungsgatan och Birger Jarlsgatan, har hotellets restaurang och bar efter den senaste renoveringen blivit en av stadens hetaste mötesplatser. Det bjuds på fantastisk mat, levande atmosfär och barhäng långt efter midnatt.

Rummen är personliga och vackra, långt från de tråkiga kedjehotellen. Till råga på allt är Kung Carl Sveriges äldsta hotell – med anor som till och med Grand Hôtel avundas.

Från Kungsholmen till Stureplan – Bo Kaspers Orkester tar ännu ett varv i livet. (Foto: Pressbild/Lifeline Entertainment)

”Vi har delat en livsresa med vår publik. Tillsammans har vi gift oss, fått barn, skiljt oss och träffat nya kärlekar. Genom allt har musiken rullat på”, säger Bo Sundström.

Sedan starten på en liten restaurang på Kungsholmen i början av 1990-talet har Bo Kaspers Orkester vuxit till ett av Nordens mest älskade band. De har tolkat livets små och stora ögonblick med jazz, pop och eftertänksam poesi – och deras låtar har blivit soundtrack till flera generationers vardag och fest.

När Il magnifico får premiär på Göta Lejon den 19 mars 2026 väntar en show som sammanfattar bandets hela resa. Från Vi kommer aldrig att dö och Amerika till nyskrivna låtar som blickar framåt.

Middag, musik och en sen gin tonic på Stureplan – det kallas livskvalitet.

Perfect Weekend Guide: Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl

Vad: Bo Kaspers Orkester – Il magnifico

Paket: Middag, hotellövernattning och showbiljett

Var: Göta Lejon, Stockholm

När: Från 19 mars 2026

Boende: Hotel Kung Carl, Stureplan

Perfekt för: Par, tjejgänget, nostalgiker, grabbåterträffen och musikälskare som vill ge bort eller dela en oförglömlig helg i Stockholm.