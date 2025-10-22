Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, middag och hotellövernattning – den perfekta julklappen till din partner för bara 4270 kronor för två personer. Detta paket funkar förstås också för tjejgänget, nostalgiker, grabbåterträffen och musikälskare som vill ge bort eller dela en oförglömlig helg i Stockholm.
BOKA DIN PERFEKTA HELG I STOCKHOLM HÄR MED BO KASPERS ORKESTER.
Och inte på vilket hotell som helst. Ni checkar in på legendariska Hotel Kung Carl, mitt på Stureplan i Stockholm. Här, i det magiska hörnet Kungsgatan och Birger Jarlsgatan, har hotellets restaurang och bar efter den senaste renoveringen blivit en av stadens hetaste mötesplatser. Det bjuds på fantastisk mat, levande atmosfär och barhäng långt efter midnatt.
Rummen är personliga och vackra, långt från de tråkiga kedjehotellen. Till råga på allt är Kung Carl Sveriges äldsta hotell – med anor som till och med Grand Hôtel avundas.
”Vi har delat en livsresa med vår publik. Tillsammans har vi gift oss, fått barn, skiljt oss och träffat nya kärlekar. Genom allt har musiken rullat på”, säger Bo Sundström.
Sedan starten på en liten restaurang på Kungsholmen i början av 1990-talet har Bo Kaspers Orkester vuxit till ett av Nordens mest älskade band. De har tolkat livets små och stora ögonblick med jazz, pop och eftertänksam poesi – och deras låtar har blivit soundtrack till flera generationers vardag och fest.
När Il magnifico får premiär på Göta Lejon den 19 mars 2026 väntar en show som sammanfattar bandets hela resa. Från Vi kommer aldrig att dö och Amerika till nyskrivna låtar som blickar framåt.
Perfect Weekend Guide: Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Vad: Bo Kaspers Orkester – Il magnifico
Pris: 4270 kronor för två personer
Paket: Middag, hotellövernattning och showbiljett
Var: Göta Lejon, Stockholm
När: Från 19 mars 2026
Boende: Hotel Kung Carl, Stureplan
Pris: 4270 kronor för två personer
Perfekt för: Par, tjejgänget, nostalgiker, grabbåterträffen och musikälskare som vill ge bort eller dela en oförglömlig helg i Stockholm.
BOKA DIN PERFEKTA HELG I STOCKHOLM HÄR MED BO KASPERS ORKESTER.
Denna artikel är framtagen i samarbete med en eller flera samarbetspartners och kan innehålla kommersiella länkar.
Innehållet är märkt enligt våra riktlinjer för sponsrat material och följer Googles krav på transparens.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
