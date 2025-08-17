Dagensps.se
Weekend
Resor

Viggos resdagbok: Hemma igen!

Bremen by night – men vi somnade innan ljusen tändes.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 aug. 2025Publicerad: 17 aug. 2025

Efter veckor på Europas vägar är vi tillbaka hemma i Skandinavien. Elbilen har levererat, frukostbufféerna har svikit och framtidens resa till kontinenten är redan på ritbordet.

Från Autobahn till Alex och Sigge

Skriver denna resedagboks sista rader på en laddstation i Harbo. Ja, vi är tillbaka i Skandinavien och åter i den trygga civilisationen, med det vilda och otyglade livet på kontinenten bakom oss. Vi har precis lämnat färjan mellan Puttgarden och Rödby bakom oss.

I bilen på Autobahn lyssnade jag som vanligt, varje fredag, på Alex och Sigges podcast. Än en gång återvände Schulman till barndomen. Han gör det så ofta att det är svårt att förstå att han är medveten om att det just nu är 2025 – och att han själv har en egen familj där en annan barndom är aktuell.

Men nu ska jag göra detsamma.

Barndomens färjor och vuxenlivets insikter

Jag minns min barndoms färjor som om det var igår. Pappa och mamma packade vår lilla Fiat Ritmo full, och så körde vi fyra till Sicilien. Första stoppet var Limhamn och sedan Rödby. Timmar förflöt och… jag ber om ursäkt. Andras barndomsminnen kan vara nästan lika avskyvärda som när människor berättar storögt om sina drömmar. Vem bryr sig egentligen.

Den coolaste insikten från denna resa är att det europeiska projektet fortfarande känns så levande. Igår passerade vi Frankrike, Nederländerna, Belgien och Tyskland utan att behöva sänka farten. Vårt pass har ingen tittat på, och överallt kan vi betala med samma sedlar. Det funkar fint att ladda elbilen överallt, och min nervositet när jag pluggar in den feta sladden blir bara mindre för varje stopp. Att köra en modern elbil är en föraning om hur det kommer att bli med självkörande bilar. Det är uppenbart att en modern elbil är en mycket mognare förare än undertecknad, som älskar att trycka gasen i botten och flyga fram. Och ja – hade jag en bra slant över skulle jag gärna köra Polestar 4 resten av året.

Gamla stan i Bremen – lika charmig som dyr hotellbuffé.

Viggos resdagbok: Frukostchock och hemlängtan

Vi sov på Pentahotel i Bremen. Precis som på Scandic ingick inte frukosten i priset när vi bokade online. När man väl står i frukostkön och inser detta går man direkt till receptionen och betalar 500 kronor för två platser till en sunkig buffé. Bremen är säkert en trevlig plats, men den behöver – som alla städer – mer tid och en mindre trött chaufför som har hemlängtan.

Fehmarn Bält – från timme till tio minuter

En insikt från färjan mellan Danmark och Tyskland är att få i Sverige har insett vilken revolution det kommer att bli när tunneln under Fehmarn Bält är klar. I dag tar överfarten 60 minuter. När tunneln öppnar – planerat till mitten av 2029 – blir restiden knappt tio minuter. Vi kommer att knytas ihop med kontinenten på samma sätt som Skåne i 25 år varit fastlimmat vid Själland via Öresundsbron. Den enda smolken i glädjebägaren är att den tyska järnvägsanslutningen troligen inte är klar förrän 2032, men för bilresenärer blir det rena expressleveransen.

Viggos resdagbok kommer snart tillbaka

Det finns med andra ord många anledningar att åka på bilsemester i Europa snart igen. Men nu är denna resa slut.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

