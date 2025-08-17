Viggos resdagbok: Hemma igen!

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Barndomens färjor och vuxenlivets insikter

Jag minns min barndoms färjor som om det var igår. Pappa och mamma packade vår lilla Fiat Ritmo full, och så körde vi fyra till Sicilien. Första stoppet var Limhamn och sedan Rödby. Timmar förflöt och… jag ber om ursäkt. Andras barndomsminnen kan vara nästan lika avskyvärda som när människor berättar storögt om sina drömmar. Vem bryr sig egentligen.

Den coolaste insikten från denna resa är att det europeiska projektet fortfarande känns så levande. Igår passerade vi Frankrike, Nederländerna, Belgien och Tyskland utan att behöva sänka farten. Vårt pass har ingen tittat på, och överallt kan vi betala med samma sedlar. Det funkar fint att ladda elbilen överallt, och min nervositet när jag pluggar in den feta sladden blir bara mindre för varje stopp. Att köra en modern elbil är en föraning om hur det kommer att bli med självkörande bilar. Det är uppenbart att en modern elbil är en mycket mognare förare än undertecknad, som älskar att trycka gasen i botten och flyga fram. Och ja – hade jag en bra slant över skulle jag gärna köra Polestar 4 resten av året.

Gamla stan i Bremen – lika charmig som dyr hotellbuffé.

Viggos resdagbok: Frukostchock och hemlängtan

Vi sov på Pentahotel i Bremen. Precis som på Scandic ingick inte frukosten i priset när vi bokade online. När man väl står i frukostkön och inser detta går man direkt till receptionen och betalar 500 kronor för två platser till en sunkig buffé. Bremen är säkert en trevlig plats, men den behöver – som alla städer – mer tid och en mindre trött chaufför som har hemlängtan.

Fehmarn Bält – från timme till tio minuter

En insikt från färjan mellan Danmark och Tyskland är att få i Sverige har insett vilken revolution det kommer att bli när tunneln under Fehmarn Bält är klar. I dag tar överfarten 60 minuter. När tunneln öppnar – planerat till mitten av 2029 – blir restiden knappt tio minuter. Vi kommer att knytas ihop med kontinenten på samma sätt som Skåne i 25 år varit fastlimmat vid Själland via Öresundsbron. Den enda smolken i glädjebägaren är att den tyska järnvägsanslutningen troligen inte är klar förrän 2032, men för bilresenärer blir det rena expressleveransen.

Viggos resdagbok kommer snart tillbaka

Det finns med andra ord många anledningar att åka på bilsemester i Europa snart igen. Men nu är denna resa slut.

